2025女團同款美甲範本！Jennie酒紅法式超性感、Winter藍色系出鏡率最高

文／美人圈

想換新美甲卻沒有靈感，或是想嘗試新的款式卻又怕踩雷？跟著女團偶像們做同款準沒錯！本篇統整了「2025女團同款美甲範本」，從BLACKPINK Jennie的超性感酒紅色法式、aespa Giselle的時髦鏡面再到TWICE Sana的復古波點風，一起來看看現在的大勢女團成員們都做什麼美甲吧！

2025「女團同款」美甲：BLACKPINK Jennie

法式是十分經典簡約的美甲款式，而且還能讓手指視覺上更加纖細。Jennie的這款「酒紅色法式美甲」，選擇以大氣的酒紅色來勾勒出線條，整體上更具性感的氛圍，非常適合小辣椒Jennie本人！

▲Jennie同款酒紅色法式美甲。（圖／IG@jennierubyjane）

2025「女團同款」美甲：TWICE 娜璉

娜璉千變萬化的指尖每次都想讓粉絲想要爭相繪製同款！這款「水彩手繪風美甲」，以簡約的線條勾勒、再以隨性的水彩風格塗色，貓貓狗狗一次上手真的超萌！

▲水彩手繪貓貓狗狗一次上手真的超萌。（圖／IG@nayeonyny、@y_yjenny）

2025「女團同款」美甲：i-dle Minnie

喜歡走搶眼路線的人，絕對不能錯過Minnie指定的「幻紫星空貓眼」美甲！貓眼款式本身就十分具有造型感，這款更還貼上了星星亮片和水鑽妝點，隨著指尖的移動折射出不一樣的光澤，一舉一動都超閃耀！

▲Minnie指定的幻紫星空貓眼美甲。（圖／IG@min.nicha）

2025「女團同款」美甲：BLACKPINK Rosé

Rosé同款的「黑白波點美甲」絕對是今年夏天的爆款！近期吹起了復古波點風格，不只席捲了穿搭圈，連指尖也要換上同款。經典的黑白配色，既跟得上流行卻又不失優雅氣質，是很難踩雷的一款美甲。

▲Rosé同款的黑白波點美甲。（圖／小紅書@SourCandy Nail）

2025「女團同款」美甲：LE SSERAFIM 金采源

只有金采源才有辦法超過金采源！以現在最流行的豹紋風格為構想，底色為經典的黑白色系，再以立體的蝴蝶結、珍珠、Hello Kitty裝飾，是非常浮誇搶眼的款式。

▲采源的美甲是非常浮誇搶眼的款式。（圖／IG@hypnozy.nail）

2025「女團同款」美甲：aespa Winter

喜歡單一色系、不愛太多造型的一定要參考Winter上手的款式！Winter的各式藍色系美甲在IG上出鏡率超高，類型從純色、緞光到貓眼都有，顏色更幾乎選擇高飽和度的藍色調，很顯白又清爽，非常適合夏天！

▲Winter的各式藍色系美甲在IG上出鏡率超高。（圖／IG@imwinter）

2025「女團同款」美甲：IVE張員瑛

成為美甲品牌「DASHING DIVA」最新代言人的張員瑛，上手的一系列美甲款式都超級適合夏天！尤其是這款粉嫩感十足的暈染甲，以晶透的裸粉色作為基底，月牙銀箔包邊創造出流線感，最後再以寶石質感的蝴蝶結點綴，少女感拉滿！

▲張員瑛。（圖／IG@for_everyoung10）

2025「女團同款」美甲：少女時代 Tiffany

裸色美甲絕對是一年四季都耐看的不敗款式，簡約大方卻又很有質感。而在少時Tiffany的版面上，裸色美甲的出鏡率更是非常的高，從低調奢華的珍珠白透感再到微透感裸粉，微微透出的光澤感優雅但絕不簡單！

▲Tiffany裸色美甲的出鏡率非常的高。（圖／IG@tiffanyyoungofficia）

2025「女團同款」美甲：MEOVV Gawon

身為時尚圈新寵兒、在舞台上和私底下魅力跟氣場都全開的Gawon，美甲款式首選高質感的純黑色作為基底，再以貓眼、珍珠、水鑽等元素裝飾，打造時髦的Y2K感，甜酷少女必須GET同款！

▲Gawon。（圖／IG@meovv）

2025「女團同款」美甲：aespa Giselle

炎炎夏日就連美甲也要換上飽和度高的濃郁色彩！Giselle上手的這款鏡面美甲以搶眼的桃粉色為底，再撒上細閃亮粉，搭配上Giselle的火紅髮色，舉手投足都超亮眼，夏日感滿滿。

▲aespa Giselle。（圖／IG@aerichandesu）

2025「女團同款」美甲：TWICE Sana

現在最大勢的「復古波點風」Sana也上手啦！這款以晶透的霧白色打底，俏皮的黑白波點在指尖上交錯，是很清爽但又時尚的搭配。Sana在出席今年的Prada 2026春夏男裝大秀時手上便是這款美甲！

▲TWICE Sana。（圖／小紅書@kpopidolnails、IG@hminnail）

2025「女團同款」美甲：ITZY Lia

在2025的Waterbomb舞臺上，Lia的這款夏日冰葡萄美甲真的非常搶眼！一手是鮮嫩的葡萄色，另一手則是以奶油黃為發想，組合起來帶著微微的光澤感但又十分清透，很有夏天的氛圍感！

▲Lia的冰葡萄美甲真的非常搶眼。（圖／IG@lia_loves___、@b.by_you）

延伸閱讀

醋酸美甲是什麼？2026「醋酸美甲範本」15款推薦＋特色優缺點一次看！

2025最新「裸色美甲」25款推薦！黃皮必看，韓國女生最愛TWICE SANA同款高級奶杏色！

2025指緣油推薦Top15：指緣油挑選方法、真實使用心得

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。