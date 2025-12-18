日本機能牌BRIEFING登台！通勤包到聯名款一次入手　軍規彈道尼龍超耐磨

fb ig video search mobile ETtoday

記者鮑璿安／台北報導

日本高機能品牌 BRIEFING 正式進駐台灣，以軍規機能與都會美學為核心精神，在遠東 SOGO 復興館與新光三越信義 A9 館開設兩大旗艦店，攜手呈現全系列包袋、服飾、旅行箱與高爾夫用品，替都市生活打造專業與美感兼具的機能選物。

▲▼ BRIEFING機能美學正式登台。（圖／品牌提供）

▲▼ BRIEFING機能美學正式登台。（圖／品牌提供）

▲BRIEFING核心精神是打造真正符合美軍軍規（MIL-SPEC）的包袋品牌。（圖／品牌提供）

BRIEFING 由中川有司於 1998 年創立，品牌名源自軍事簡報「briefing」，象徵高效率與精準設計。旗下靈魂之作「MADE IN USA」系列堅持由美國工匠製作，選用軍用等級的彈道尼龍（Ballistic Nylon），擁有超高耐磨度與挺拔輪廓。帶來多功能後背包與三用公事包，外型俐落、內部收納結構嚴謹，是職場菁英與通勤族的絕佳日常夥伴。

▲▼ BRIEFING機能美學正式登台。（圖／品牌提供）

▲▼ BRIEFING機能美學正式登台。（圖／品牌提供）

▲▼ BRIEFING機能美學正式登台。（圖／品牌提供）

▲▼BRIEFING × White Mountaineering 。（圖／品牌提供）

▲「MADE IN USA」系列後背包、「DELTA」系列托特包、BRIEFING 與日本山系品牌 White Mountaineering 的聯名系列。（圖／品牌提供）

同屬美國製的「DELTA」系列強調極簡美學與多口袋實用性，選用經典全黑配色與霧感布面，不只適合日常通勤，也能因應商務旅行與假日休閒，展現時尚品味與高效率生活方式的完美融合。「MADE IN JAPAN COLLECTION」之「FUSION」系列融合防水皮革與高耐用尼龍，以流線外型與模組化收納系統顛覆傳統機能包印象。此次同步登場的還有 BRIEFING 與日本山系品牌 White Mountaineering 的聯名系列，以「Brutalism」粗獷建築為靈感，打造三款極簡黑系限定包款，包括「ST BOSTON」、「DAILY SACOCHE」以及「HOBO SHOULDER TALL」，結合結構線條與機能設計，打造穿搭強烈存在感。

同場加映GU × ENGINEERED GARMENTS

▲▼ 綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼ 綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼ 綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼ 綜合 。（圖／品牌提供）

▲GU 與 ENGINEERED GARMENTS 的首次聯名，把 EG 最具代表性的細節控與機能實穿徹底融入 GU 平易近人的價格結構中 。（圖／品牌提供）

GU 與 ENGINEERED GARMENTS 的首次聯名，把 EG 最具代表性的細節控與機能實穿徹底融入 GU 平易近人的價格結構中。系列以深海軍藍為核心色調，延續 EG 擅長的軍裝與工裝語彙，並用「Manhattanism」精神向 70 年代紐約街頭文化致敬。本次推出五款極具特色的單品，其中最必收的「PADDED 夾層防風外套」，不只防風，還加入可調式下擺、背後獵裝口袋，讓軍工裝功能性與造型一次滿足。

