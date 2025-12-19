NIKE超神級跑鞋到齊、免費吃「鞋底鬆餅」！松菸限時展打造沉浸式體驗

記者鮑璿安／台北報導

當運動不只是流汗，而是科技與風格的極致融合，NIKE 從2025年12月19日至21日，於松山文創園區三號倉庫推出《NIKE INNOVATION SHOWCASE | 科技解密展》，巨大的跑道直接搬進會場，集結創新裝備、互動體驗與運動員精神，打造一場結合科技、風格與運動能量的沉浸式展覽！





這場展覽的最大亮點之一，正是以神經科學為基礎開發的NIKE MIND系列鞋款，透過足部觸覺感知強化運動員的專注度與臨場感，幫助運動員在準備、訓練、比賽與恢復階段，達到最佳狀態。另一焦點則是話題十足的ACG系列新品，其中「NIKE THERMA-FIT AIR MILANO」戶外外套，成為全球首件結合 A.I.R. 技術與充氣調節功能的服裝，讓使用者能依據氣候與活動需求，即時掌控體溫變化，其雕塑感剪裁與未來感外型，也讓這件單品成為戶外與都會穿搭間的完美橋樑。

此次亦首度公開為長跑名將 Faith Kipyegon 打造的「破四計畫競速裝備」，由一體式的 NIKE FLY SUIT 競速服、3D列印 FLYWEB 運動內衣與 VICTORY ELITE FK 競速釘鞋組成，呈現NIKE助力運動員突破人類速度極限的決心。除服飾與裝備展示外，NIKE 也透過足部雷射掃描、專屬配速手環服務、應援摺扇與跑者日常貼紙包，深入跑者的心靈層面。現場還能免費吃到致敬創辦人 Bill Bowerman「鬆餅格鞋底」傳奇的限量 NIKE 鬆餅，從味覺也能感受到品牌的幽默與溫度。隨著年底台北馬拉松登場，NIKE更將應援標語點亮台北101，為所有跑者致上最響亮的喝采。

同場加映

ASICS GEL-NIMBUS 28





▲ASICS 頂級緩震跑鞋系列 GEL-NIMBUS 迎來第 28 代全面進化 。（圖／品牌提供）

ASICS 頂級緩震跑鞋系列 GEL-NIMBUS 迎來第 28 代全面進化，從中底到鞋面都做出大幅度調整，打造出更輕盈、彈性更佳、腳感更柔和的跑步體驗。GEL-NIMBUS 28 搭載輕量化的 FF BLAST+ 科技泡棉，不僅重量更輕，也在每一步推進時提供更明顯的回彈力道。中底則植入輕量柔軟的 PureGEL 亞瑟膠緩震材質，保留過往深受跑者喜愛的柔軟觸地感，又在幾何式中底結構的輔助下提升穩定度。此外，新增的動態鞋帶孔設計讓跑者能依個人腳型調整包覆度，提升跑動時的整體貼合感，讓雙腳可以在速度變化與長時間訓練中維持舒適狀態。