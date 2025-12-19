fb ig video search mobile ETtoday

NIKE超神級跑鞋到齊、免費吃「鞋底鬆餅」！松菸限時展打造沉浸式體驗

>

記者鮑璿安／台北報導

當運動不只是流汗，而是科技與風格的極致融合，NIKE 從2025年12月19日至21日，於松山文創園區三號倉庫推出《NIKE INNOVATION SHOWCASE | 科技解密展》，巨大的跑道直接搬進會場，集結創新裝備、互動體驗與運動員精神，打造一場結合科技、風格與運動能量的沉浸式展覽！

▲nike。（圖／品牌提供）

▲nike。（圖／品牌提供）

▲nike。（圖／品牌提供）

▲NIKE 從2025年12月19日至21日，於松山文創園區三號倉庫推出《NIKE INNOVATION SHOWCASE | 科技解密展》。（圖／品牌提供）

▲nike。（圖／品牌提供）

▲以神經科學為基礎開發的NIKE MIND系列鞋款。（圖／品牌提供）

這場展覽的最大亮點之一，正是以神經科學為基礎開發的NIKE MIND系列鞋款，透過足部觸覺感知強化運動員的專注度與臨場感，幫助運動員在準備、訓練、比賽與恢復階段，達到最佳狀態。另一焦點則是話題十足的ACG系列新品，其中「NIKE THERMA-FIT AIR MILANO」戶外外套，成為全球首件結合 A.I.R. 技術與充氣調節功能的服裝，讓使用者能依據氣候與活動需求，即時掌控體溫變化，其雕塑感剪裁與未來感外型，也讓這件單品成為戶外與都會穿搭間的完美橋樑。

▲nike。（圖／品牌提供）

▲nike。（圖／品牌提供）

▲▼ nike 。（圖／品牌提供）

此次亦首度公開為長跑名將 Faith Kipyegon 打造的「破四計畫競速裝備」，由一體式的 NIKE FLY SUIT 競速服、3D列印 FLYWEB 運動內衣與 VICTORY ELITE FK 競速釘鞋組成，呈現NIKE助力運動員突破人類速度極限的決心。除服飾與裝備展示外，NIKE 也透過足部雷射掃描、專屬配速手環服務、應援摺扇與跑者日常貼紙包，深入跑者的心靈層面。現場還能免費吃到致敬創辦人 Bill Bowerman「鬆餅格鞋底」傳奇的限量 NIKE 鬆餅，從味覺也能感受到品牌的幽默與溫度。隨著年底台北馬拉松登場，NIKE更將應援標語點亮台北101，為所有跑者致上最響亮的喝采。

同場加映

ASICS GEL-NIMBUS 28

▲▼ 跑鞋綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼ 跑鞋綜合 。（圖／品牌提供）

▲ASICS 頂級緩震跑鞋系列 GEL-NIMBUS 迎來第 28 代全面進化 。（圖／品牌提供）

ASICS 頂級緩震跑鞋系列 GEL-NIMBUS 迎來第 28 代全面進化，從中底到鞋面都做出大幅度調整，打造出更輕盈、彈性更佳、腳感更柔和的跑步體驗。GEL-NIMBUS 28 搭載輕量化的 FF BLAST+ 科技泡棉，不僅重量更輕，也在每一步推進時提供更明顯的回彈力道。中底則植入輕量柔軟的 PureGEL 亞瑟膠緩震材質，保留過往深受跑者喜愛的柔軟觸地感，又在幾何式中底結構的輔助下提升穩定度。此外，新增的動態鞋帶孔設計讓跑者能依個人腳型調整包覆度，提升跑動時的整體貼合感，讓雙腳可以在速度變化與長時間訓練中維持舒適狀態。

關鍵字：

NIKE, 科技展, 運動裝備, 跑步, 創新

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

ET Fashion

推薦閱讀

衣櫃斷捨離必看！「4種衣服」留著只會更心煩　

衣櫃斷捨離必看！「4種衣服」留著只會更心煩　

情緒比天氣還多變！最難捉摸星座Top 3　第一名連自己都搞不清楚

情緒比天氣還多變！最難捉摸星座Top 3　第一名連自己都搞不清楚

最會推責任星座Top3！第一名裝傻一把罩　出包只會說「不是我」

最會推責任星座Top3！第一名裝傻一把罩　出包只會說「不是我」

阿嬌揭密香港女生不老秘訣　養生是「從小就被養成的 DNA」 最忘恩負義的三大星座！TOP 1不能被人情束縛　習慣逃避換取自由 atre重回台北車站地下街　160坪「日系美食聚落」明年登場 歐米茄月之暗面錶全面進化　紅指針、灰陶瓷款超夯 容易識人不清三大星座！TOP 1對自己人毫無保留　念情份總狠不下心 年末送禮攻略：10/10 客製禮盒服務開跑、THE WHOO雪漾禮盒推薦 日本機能牌BRIEFING登台！通勤包到聯名款一次入手　軍規彈道尼龍超耐磨

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面