4款自帶「高級體香」的沐浴乳　洗出滑嫩透亮貴婦肌比香水更迷人

忙碌的一天結束，沐浴是與自己獨處的最佳時刻，選對沐浴乳能讓這份時光升級為奢華享受。本篇精選4款質感滿分的沐浴選品，包括頂級香氛品牌CREED推出的金萃系列、黛珂AQ的精華液級呵護、歐舒丹限量白晝金橙的冬日暖陽香氣，以及THREE添加天然AHA的角質調理配方。從深層保濕、溫和煥膚到迷人留香，讓妳在洗淨肌膚的同時，也能享受如SPA般的極致儀式感，洗後肌膚柔嫩不乾澀，舉手投足散發高級氣息。

沐浴乳推薦：黛珂 AQ 煥妍潤澤沐浴乳

宛如濃縮精華液般的奢華質地，用細緻濃密泡沫輕柔包覆身體肌膚，彷彿用美容液洗淨身體般的奢華享受，洗後感受肌膚光滑細緻、柔嫩的觸感，能幫助深層淨化毛孔髒污與氧化皮脂，去除暗沉老廢角質來改善乾燥困擾，同時引導肌膚綻放明亮透明感。

▲黛珂 AQ 煥妍潤澤沐浴乳 350ml／1,800元。（圖／品牌提供）

沐浴乳推薦：CREED 金萃沐浴膠

奢華柔潤的凝膠質地，與水接觸瞬間轉化為細膩綿密泡沫，溫和潔淨同時深層滋養肌膚，為日常沐浴帶來如SPA般的儀式感。添加活性成分菸鹼醯胺能使肌膚觸感更為細緻，並有效鎖住水分、維生素B5深度柔潤與保濕、維生素E則提供抗氧化修護，讓肌膚在清潔後依然保持水嫩、光滑且潤澤。推出四款經典香氣：阿文圖斯、銀色山泉、皇者之風與愛爾蘭之心，讓香氣在沐浴後優雅留存。

▲CREED 金萃沐浴膠 300ml／3,280元。（圖／品牌提供）

沐浴乳推薦：歐舒丹 白晝金橙沐浴霜

白晝金橙系列的香氣是柑橘調，清新又充滿朝氣。沐浴霜綿密的乳霜質地，將冬日普羅旺斯的溫暖金光融入沐浴儀式。蘊含5%乳油木果油及向日葵籽油，溫和滋潤配方能徹底清潔肌膚，加強保濕鎖水，有效維持肌膚天然平衡。沐浴後，肌膚毫無乾燥緊繃感，僅留下如暖陽輕吻般的柔潤與舒適。

▲歐舒丹 白晝金橙沐浴霜 250ml／900元。（圖／品牌提供）

沐浴乳推薦：THREE 香氛甦活沐浴乳

以芳香淨化與天然AHA角質調理，讓每日沐浴成為肌膚與心緒重整的時光。以植物性潔淨成分為基底,綿密細緻的泡沫輕柔包覆全身，並添加「天然AHA複合精華」結合5種植物來源果酸，溫和代謝含黑色素的老廢角質，改善暗沉與粗糙感，使肌膚回復透亮、柔嫩與細緻。搭配「芳香鎖護處方」，清新草本柑橘調香氣包覆全身，沐浴後散發自然純粹香氣同時消除「氣味困擾」。

▲THREE 香氛甦活沐浴乳 280mL／1,100元。（圖／品牌提供）

