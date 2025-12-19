臺虎「全天候餐酒館」台南登場　漢方可樂延伸氣泡調酒新體驗

▲臺虎精釀正式插旗台南西門商圈，定位為品牌首間全天候餐飲店。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

台南飲品版圖在年底迎來兩種截然不同的新選擇。一邊是精釀啤酒品牌臺虎精釀，首度在台南推出品牌首間「全天候餐酒館」，從中午一路營業到深夜；另一邊則是主打手工精釀可樂的全新品牌 Project Cola，以「漢方十三香」為風味靈感，打造白天可樂、夜晚氣泡調酒的雙模式飲品體驗。

臺虎臺南：品牌首間全天候餐酒館，從中午一路喝到深夜

臺虎精釀正式插旗台南西門商圈，鄰近新光三越小西門，定位為品牌首間「全天候餐飲店」。不同於以往偏向夜間小酌的酒吧型態，臺虎臺南從中午 12 點開始營業，讓消費者能在白天喝咖啡、吃正餐，晚上再轉換成精釀啤酒與餐酒聚會的場域，預訂於 12／20 開幕。

空間設計以「開放與呼吸」為概念，大面落地窗模糊室內與街區界線，搭配木質調與半開放式配置，讓用餐與飲酒節奏更貼近台南街區的日常步調。對消費者來說，這裡不只是喝酒的地方，也是一個可以久坐、慢慢待著的全天候空間。

▲帶骨慢燉牛，售價880元（臺南限定）。

▲夏威夷香蒜蝦飯，售價520元（臺南限定）。

▲洋蔥沾醬脆片，售價280元（臺南限定）。

餐飲內容延續臺虎歷年受歡迎的品項，包括 Smash Burger 手工漢堡、窯烤披薩與多款精釀啤酒，同時推出台南限定料理。像是以帶骨牛小排搭配共同創辦人 Chris 自製醃料與長時間熬煮的洋蔥沾醬，以及法式可麗餅等，讓熟悉臺虎的老客人，也能在台南吃到不一樣的內容。

▲炸雞柳條，售價220元（臺南限定）。

開幕當日也安排限量優惠活動，包括中午起「路過就送」嗨啤招待、前 25 組內用客人每人可獲得生啤一杯，現場另有扭蛋抽獎。12／20 至 1／31 期間，刷國泰世華 CUBE 卡消費可享 9 折優惠。

Project Cola 可樂計劃：漢方重寫可樂味譜，白天直飲、夜晚變調酒

Project Cola 可樂計劃則從「可樂」本身出發，重新定義這款日常飲品。品牌落腳台南中西區街角，主打台灣少見的「精釀可樂專門店」，並以「漢方十三香」作為風味架構，發展出屬於台灣的可樂語言，預計 12／23 對外開幕。

Project Cola 的消費體驗分成日夜兩種模式。白天從中午 12 點開始，提供 5 款手工精釀可樂，包括原味、馬告、鳳梨、咖啡與可樂雪泥，售價落在 120 至 150 元之間，強調以天然香料、小火熬煮與自製焦糖呈現層次風味，適合單純直飲。夜晚則於 18 點後切換成酒精模式，將同一套可樂基底延伸為氣泡調酒，共推出 7 款酒飲，從威士忌嗨波、可樂琴酒費滋到風味較為濃烈的調酒組合，讓可樂成為夜間酒吧的核心角色。

▲台南Project Cola 可樂計劃，夜晚變身調酒吧，手工可樂雪泥 Craft Cola Slush，售價150元。

▲台南Project Cola 可樂計劃，鳳梨 Pineapple Cola，售價150元；咖啡 Coffee Cola，售價150元。

空間設計同樣是 Project Cola 的一大特色，店內以「氣泡」為設計靈感，從騎樓到吧台延伸圓形視覺語言，搭配金屬與木質材質，營造出介於工業感與手作溫度之間的平衡氛圍。對消費者而言，這裡不只是買一杯飲料，而是一間能清楚感受到品牌理念的小型實驗場。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。