新光三越「T368 城鄉物產展」集全台風土　SOGO韓國展免出國吃美食

▲新光三越《T368 城鄉物產展－島嶼風味旅行》。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

年末百貨檔期，物產展成為不少消費者換口味的逛街選項。新光三越主打台灣在地風土的「T368 城鄉物產展」呈現產地到餐桌的島嶼風味；新竹 SOGO 則推出韓國展，祭出韓式街頭小吃，讓民眾民出國也能吃美食，在百貨裡體驗不同文化的飲食與選物特色。

▲CO'DAY好日籽 好日籽苦茶油500ml，原價780元，特價700元。



新光三越「T368 城鄉物產展－島嶼風味旅行」全台巡迴最終站，自 12／19 至 12／28 於台北信義新天地 A9 登場，集結來自全台 17 個縣市、63 個城鄉鎮區、共 69 個品牌，其中超過半數為首次進駐新光三越。展區以「從農場到餐桌」為主軸，涵蓋小農農產、地方職人食品、台灣選物與生活工藝，讓消費者能一次認識不同產地故事。

▲辰品 無添加愛文芒果乾100g，售價260元。

展場內可見多款話題商品，包括十大神農與百大青農帶來的有機百合、放牧蛋、金目鱸加工品、無添加果乾與花果茶等，也有適合年節送禮的蜂蜜、茶葉、油品與伴手禮盒。部分品牌現場提供展期優惠，例如多款農產加工品推出特價或組合價，讓消費者能以相對親民的價格嘗試平時較少接觸的地方風味。

新光三越也規劃點數兌換與滿額贈活動，展期內消費達指定門檻，可兌換台灣在地品牌好禮；12／22 起開啟新光三越 APP，會員還可領取 1,000 點 skm points，用於兌換多款物產展商品，現場也同步安排體驗講座與農事活動報名，讓物產展不只停留在「買東西」，而是延伸到對土地與產地的理解。





新竹 SOGO 則鎖定韓流熱度，從 12／11 至 12／25 在 3 樓活動會館推出韓國展，主打「不用飛韓國，也能一站式吃逛」。展覽集結多家韓國人氣美食、甜點與生活選物，營造近似韓國街頭市集的逛展氛圍。

▲「溫點馬卡龍」主打聖誕造型馬卡龍，可愛造型相當吸睛，9入耶誕禮盒售價850元。

現場可見釜山代表性小吃「三進魚板」、韓國超商熱賣的香蕉牛奶胖胖瓶三種口味，以及原裝進口的醬油螃蟹等熟食選項；甜點部分則有造型馬卡龍、使用蒙太古奶油製作的可頌與千層點心，吸引不少甜點控駐足。此外還有首次進駐新竹百貨的寢具品牌與多款日韓美妝保養品，讓消費者也能感受類出國樂趣。

▲「奉船長」原裝進口醬油螃蟹，鮮甜蟹膏搭配Q彈蟹肉。