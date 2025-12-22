美周記／YSL全新奢華煙管柔霧唇膏　16款色號來自聖羅蘭先生傳奇故事

記者曾怡嘉／台北報導 圖／品牌提供

最近想要入手美妝保養不知如何下手？一起來看看本周美妝新鮮貨，或許能帶給你一些購物靈感。

▲Love Liner 隨心所慾超防水極細眼線筆。

Love Liner推出全新升級版「隨心所慾超防水極細眼線筆」，以超極細筆芯打造更精準線條，搭配如奶油般滑順的筆觸，讓你零技巧就可以描繪出乾淨俐落的眼神。無論是日常通勤想提升精神感，或是節慶派對打造魅力眼妝，都能以輕鬆一筆完美完成，

▲YSL 奢華煙管柔霧唇膏，#1977，1,650元。

YSL推出全新奢華煙管柔霧唇膏，以聖羅蘭先生熱愛的金色設計浮雕LOGO包覆全新管身，讓唇膏在光與影間映射出光芒。16款色號代表16個傳奇故事，靈感源於聖羅蘭先生生命中一個關鍵時刻、一位繆思或一座紀念之地，相當有意義。

▲6款調飲與品牌6款經典香氛相呼應。

今年聖誕節，法國歐瓏首度與台北艾麗酒店 The Terrace 大廳酒吧跨界合作推出聯名調酒，將六款經典香氛化作六杯各具香氣層次的專屬調飲。即日起至明年 2 月 28 日限定登場，從聖誕節到跨年，都能與親朋好友一同享受在香氛與調酒交織的微醺浪漫。

▲年末贈禮讓你一站到位。

10/10 APOTHECARY讓你送禮送到心坎裡，可以依據預算、香氣偏好、生活情境至收禮者個性，提供專人選禮諮詢與客製化搭配建議；即日起至2026年 3 月 31 日凡於櫃點選購禮物，單筆消費滿 3,000 元即可免費升級「禮盒包裝」；未滿額也可加價150元選購禮盒包裝服務。