The Balvenie「百富宴」串起歲末百味　全台18家中餐廳端出餐酒新選擇

▲2025歲末百富推出「百富宴」，串聯18間餐廳推出餐酒體驗。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

歲末聚餐旺季到來，蘇格蘭單一麥芽威士忌品牌 The Balvenie 百富，今年再度推出年度企劃「百富宴」，攜手全台 18 家頂級中餐廳，以中菜火候與威士忌工藝為主軸，打造橫跨台北、台中與高雄的餐酒方案，讓傳統團圓桌多了一層風味對話。

不同於單點式的酒款搭餐，百富宴以「一心造一藝」為精神核心，將百富的傳統製酒工藝，對照中菜講究的火候、時間與手藝，讓消費者選擇以酒搭餐的新體驗。18 間參與的餐廳，皆以「菜系經典、技法成熟」聞名，從台菜、粵菜、京滬菜到融合各地風味的中華料理，讓威士忌不再只是餐後酒，而是能自然融入整桌菜色的角色。

參與名單涵蓋多家饕客熟悉的中菜餐廳，包括以台菜詮釋見長的欣葉台菜、元紀．台灣菜，主打經典中菜與老菜精神的牡丹園、韻藏中餐廳，聚焦京滬風味的新月梧桐、京華煙雲，以及以粵菜為底、延伸創意表現的朧粵、凱華樓、歐華軒、神旺潮品集與萬麗軒等。

從 12／19 至明年 2／19 期間，消費者只要在合作餐廳點購指定套餐或餐點，即可免費品飲百富 12 年雙桶單一麥芽威士忌一杯（20ml），百富 12 年雙桶以波本桶與雪莉桶熟成，風味輪廓溫潤、甜感明顯，能襯托中菜中常見的油脂、醬香與燉煮層次。將聚餐內容升級為「餐酒」，實際體驗酒搭餐帶來的不同風味。

格蘭利威近期也舉辦全新「雙三星奢宴」，邀請Taïrroir 態芮與JL STUDIO合作推出獨家菜單，以「斯佩賽河谷的清澈」、「喬西之井的甦醒」、「奢創之最」、「奢藏風土的餘韻」四大主題，貫穿格蘭利威系列酒款特質與酒廠故事，搭配旗下高年份全系列「奢創18年」、「奢創21年」、「奢創25年」、「40年原酒」，於12／22 至 Taïrroir 態芮、JL STUDIO 即可選擇格蘭利威期間限定套餐。





