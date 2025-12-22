fb ig video search mobile ETtoday

The Balvenie「百富宴」串起歲末百味　全台18家中餐廳端出餐酒新選擇

>

▲2025歲末百富推出「百富宴」，串聯18間餐廳推出餐酒體驗。（圖／品牌提供）

▲2025歲末百富推出「百富宴」，串聯18間餐廳推出餐酒體驗。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

歲末聚餐旺季到來，蘇格蘭單一麥芽威士忌品牌 The Balvenie 百富，今年再度推出年度企劃「百富宴」，攜手全台 18 家頂級中餐廳，以中菜火候與威士忌工藝為主軸，打造橫跨台北、台中與高雄的餐酒方案，讓傳統團圓桌多了一層風味對話。

不同於單點式的酒款搭餐，百富宴以「一心造一藝」為精神核心，將百富的傳統製酒工藝，對照中菜講究的火候、時間與手藝，讓消費者選擇以酒搭餐的新體驗。18 間參與的餐廳，皆以「菜系經典、技法成熟」聞名，從台菜、粵菜、京滬菜到融合各地風味的中華料理，讓威士忌不再只是餐後酒，而是能自然融入整桌菜色的角色。

▲2025歲末百富推出「百富宴」，串聯18間餐廳推出餐酒體驗。（圖／品牌提供）

參與名單涵蓋多家饕客熟悉的中菜餐廳，包括以台菜詮釋見長的欣葉台菜、元紀．台灣菜，主打經典中菜與老菜精神的牡丹園、韻藏中餐廳，聚焦京滬風味的新月梧桐、京華煙雲，以及以粵菜為底、延伸創意表現的朧粵、凱華樓、歐華軒、神旺潮品集與萬麗軒等。

▲2025歲末百富推出「百富宴」，串聯18間餐廳推出餐酒體驗。（圖／品牌提供）

從 12／19 至明年 2／19 期間，消費者只要在合作餐廳點購指定套餐或餐點，即可免費品飲百富 12 年雙桶單一麥芽威士忌一杯（20ml），百富 12 年雙桶以波本桶與雪莉桶熟成，風味輪廓溫潤、甜感明顯，能襯托中菜中常見的油脂、醬香與燉煮層次。將聚餐內容升級為「餐酒」，實際體驗酒搭餐帶來的不同風味。

格蘭利威近期也舉辦全新「雙三星奢宴」，邀請Taïrroir 態芮與JL STUDIO合作推出獨家菜單，以「斯佩賽河谷的清澈」、「喬西之井的甦醒」、「奢創之最」、「奢藏風土的餘韻」四大主題，貫穿格蘭利威系列酒款特質與酒廠故事，搭配旗下高年份全系列「奢創18年」、「奢創21年」、「奢創25年」、「40年原酒」，於12／22 至 Taïrroir 態芮、JL STUDIO 即可選擇格蘭利威期間限定套餐。

▲麥卡倫新餐酒時代，請美食家葉怡蘭策劃。（圖／品牌提供）
 

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字：

百富宴, 中菜餐酒搭配, 年末聚餐, 餐酒體驗, 台灣中菜餐廳, 威士忌搭餐, 團圓餐桌, 饕客聚會

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克今起「大杯以上買一送一」　連續兩天好友分享慶耶誕

星巴克今起「大杯以上買一送一」　連續兩天好友分享慶耶誕

「半拉鍊上衣」秋冬將取代大學T！舒華、Sana也穿了　5款推薦一次看

「半拉鍊上衣」秋冬將取代大學T！舒華、Sana也穿了　5款推薦一次看

衣櫃斷捨離必看！「4種衣服」留著只會更心煩　

衣櫃斷捨離必看！「4種衣服」留著只會更心煩　

最會推責任星座Top3！第一名裝傻一把罩　出包只會說「不是我」 愛心眼HELLO KITTY聯名可愛到尖叫　近100公分高巨型公仔必打卡 美周記／YSL全新奢華煙管柔霧唇膏　16款色號來自聖羅蘭先生傳奇故事 迪麗熱巴優雅不費力　MIKIMOTO星星珠寶上身款款百搭 遠離消耗你的人事物！「5個方法」教你丟掉負能量 威廉承襲黛安娜王妃善心　帶長子為街友備餐 《狙擊蝴蝶》甜虐金句盤點：愛情裡「年齡差」是最不值得一提的阻礙

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面