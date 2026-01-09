fb ig video search mobile ETtoday

日本200年香料世家KITCHIBE　把「風景」做成日常香氛

Text／Marie Claire美麗佳人

以空間為單位的香氣設計邏輯

KITCHIBE是來自日本的空間香氛品牌，由創業於1808年的香料公司鹽野香料，與美濃燒陶瓷窯元芳泉窯，以及設計公司Qurz Inc.（島村卓實）共同研發創立。品牌以匠人技術與有機設計為基礎，創作靈感來自日本的風土、生活文化與空間美學。所有產品皆於日本製造。

日本 200 年香料世家KITCHIBE，如何把「風景」做成日常香氛？

日本的用香文化已有千年以上歷史，從寺院供香、賞香木，到居家空間中對氣味的細微感知，香氣始終與生活並存。KITCHIBE延續這樣的脈絡，將香氣視為空間構成的一部分，而非獨立存在的感官元素。品牌的香氣設計以空間為單位，重視氣味品質、穩定度與長時間使用的舒適性，使香氣能自然融入日常環境。

日本 200 年香料世家KITCHIBE，如何把「風景」做成日常香氛？

例如品牌著名的「MATCHA抹茶」，香氣結構包含茶室中的榻榻米、熱水蒸氣與竹材氣息，呈現的是一個完整空間的狀態；器物的角色亦回到同樣的邏輯：擴香瓶與蠟燭容器維持中性比例與安定外型，在空間裡不形成視覺壓力。

日本 200 年香料世家KITCHIBE，如何把「風景」做成日常香氛？

產品系列對應不同的日式場景

KITCHIBE目前由nest巢．家居引進台灣，產品涵蓋室內擴香與香氛蠟燭，皆以空間使用為核心設計方向。品牌香氣分為Signature Collection與Sense Collection兩個系列。

Signature Collection以季節、自然風景與生活場景為出發點，香氣多半對應具體而熟悉的空間狀態，如櫻花、抹茶、雪與沉香，適合日常長時間使用。Sense Collection則以日本美學意識為核心，香氣靈感來自赤富士、枯山水等抽象意象，氣味結構更偏向空間氛圍與精神狀態的描寫，而非具體物件。

日本 200 年香料世家KITCHIBE，如何把「風景」做成日常香氛？

Crinkle Candle 香氛蠟燭

蠟燭採用日本國產植物原料製成，包括大豆蠟、棕櫚油與菜籽油基料，蠟質細緻、燃燒穩定，不易產生黑煙。白瓷容器由日本設計師小松誠（Makoto Komatsu）設計，使用高透光性的薄層瀨戶白瓷，兼具實用性與收藏價值。即使未點燃，也能在空間中散發淡雅香氣。

日本 200 年香料世家KITCHIBE，如何把「風景」做成日常香氛？

Fragrance Oil 室內擴香油

室內擴香油以無火方式使用，將香氛油倒入陶瓷擴香容器中，透過多孔質陶瓷吸附並緩慢釋放氣味，使空氣中維持穩定而低干擾的香氣狀態。香氣選用與蠟燭相同的六款配方，適合長時間置於居家或工作空間。

日本 200 年香料世家KITCHIBE，如何把「風景」做成日常香氛？

likestone Diffuser 陶瓷擴香瓶

陶瓷擴香瓶由美濃燒窯元芳泉窯製作，造型靈感來自溪流中的卵石。圓潤比例與自然紋理使器物能長時間留在空間中，成為日常環境的一部分。

日本 200 年香料世家KITCHIBE，如何把「風景」做成日常香氛？

MICA 擴香體驗組

MICA為小型擴香體驗組，包裝內含多支試管香精油，將試管插入包裝盒即可自然揮發香氣。體積輕巧，適合作為初次體驗KITCHIBE的入門選擇，亦適合贈禮使用。

