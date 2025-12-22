Coach聯名陳冠希CLOT潮流爆發！丹寧Tabby、塗鴉Brooklyn變街頭It Bag

記者鮑璿安／綜合報導

Coach近來成為Z世代族群喜愛的包袋品牌，而最近更驚喜攜手陳冠希主理的潮牌 CLOT 打造全新聯名系列，注入前所未有的潮流風格，不僅融合 Coach 經典美式精神與 CLOT 的東方文化底蘊，從服飾延伸至包款配件展現超高辨識度，以下就整理出亮點單品一次看！





▲Coach成為Z世代族群喜愛的包袋品牌，最近更驚喜攜手陳冠希主理的潮牌 CLOT 打造全新聯名系列，注入前所未有的潮流風格 。（圖／品牌提供）

Coach x CLOT 系列展現極高辨識度，首當其衝的就是以「C」Logo 為靈魂的手袋系列，經典 Tabby 26 包款透過丹寧材質重新演繹，採用滿版經典 Coach Signature 圖騰，搭配立體壓印 CLOT 標誌，視覺衝擊力十足。另一款BROOKLYN黑色皮革版本則加入刷舊感圖樣點綴，以粗獷街頭語彙賦予包款新生命，金色 C 字釦與復古吊飾維持 Coach 經典細節，質感與態度兼具。系列中同樣亮眼的還有小巧丹寧掛包，採圓弧形剪裁，延續 Signature 壓紋元素並搭配旋轉釦設計，既可當作隨身小包，也能是造型亮點。





▲TABBY COACH CLOT 26 單肩手袋NT$19,800 ；TABBY 26 經典 SIGNATURE 丹寧 COACH CLOT 單肩手袋，NT$18,800 。（圖／品牌提供）





▲COACH CLOT 經典 SIGNATURE 丹寧小掛包，NT$8,500 。（圖／品牌提供）







▲BROOKLYN COACH CLOT 28 單肩手袋，NT$14,800 。（圖／品牌提供）

服飾部分則注入中式盤扣、絲綢印花等東方語彙，搭配 CLOT 招牌紅色調與 Coach 的絎縫刺繡技藝，細節中盡是東西方工藝的交融成果。除了基本單品如 T 恤與連帽衛衣，Coach 也特別加入餃子造型掛飾、麻將套裝與 CLOT 吉祥物「凝凝」等生活風格單品，讓系列更具收藏與趣味價值。Coach 創意總監 Stuart Vevers 表示，這次合作源於對彼此品牌核心理念的尊重，也是對新世代如何融合街頭風格與文化認同的一次深度探索。

同場加映年末話題包款





▲Longchamp為經典包款換上節日限定造型。（圖／品牌提供）

Longchamp 的經典 Le Pliage Xtra，本季以金屬光澤打造「假日金色系」新風格，最具存在感的 Le Pliage Xtra Gold 化妝包與迷你包同步亮相。光澤皮革呈現柔軟蓬度，搭配珠寶般的鏈帶，無論手提或肩背都充滿節日感。不能錯過的還有以「冬季衣物」為靈感延伸出的 Cocooning 繭居包系列，Sweater Tote 以毛衣袖子打結作為手挽設計，像是把衣櫃裡的溫暖直接化成包；Glove Pochette 則把孩子般的手套造型變成手機小包與鑰匙包，能夠收納小物展現童趣；Beanie Bag 則把毛帽縮小成可肩揹或手拿的甜美包款。