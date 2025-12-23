說流行／Baguette包寫滿「艾蜜莉」靈魂！與FENDI限定華麗新包登場

記者鮑璿安／綜合報導

一提到影集《艾蜜莉在巴黎》，你會首先聯想到的帥氣天菜男主角又或是時髦的穿搭造型？隨著第五季正式上線，驚喜宣佈攜手FENDI推出全新限定膠囊系列，為最具代表性的包袋Baguette與Peekaboo注入濃濃的「艾蜜莉」氣息，成功讓這款永垂不朽的包袋再度成為街頭穿搭焦點。





▲FENDI 推出《艾蜜莉在巴黎》限定系列包款，涵蓋Baguette與Peekaboo 。（圖／品牌提供）

此系列最大亮點莫過於「FENDI Dots」設計，融合品牌經典FF標誌與Art Deco幾何圓點，展現別出心裁的復古精神。材質上則選用精緻掛毯感布料，營造視覺與觸感的層次感，搭配大膽撞色設計，共推出棕粉與灰綠兩大主題配色。每個包款皆附專屬限定標籤，增添收藏價值。經典Baguette包以矩形輪廓搭配磁扣，提供肩背與斜背兩種背法，百搭又不失設計感；而Peekaboo則延續結構感十足的廓形，讓通勤或週末外出都能自在切換風格，完美詮釋Emily的時尚生活態度，本次限定系列將於全球指定 FENDI 精品店及官方網站 fendi.com 限量販售。





▲第五季劇情中，女主角 Emily Cooper（由 Lily Collins 飾演）將展開全新的羅馬篇章，並多次背上經典 Baguette 包款 。（圖／品牌提供）

本季《Emily in Paris》中，Emily將展開全新的羅馬篇章，她在劇中多次背上經典 Baguette 包款，場景橫跨 FENDI 義大利羅馬總部 Palazzo della Civiltà Italiana，以及 Palazzo FENDI 旗艦店。她選擇以一身黑色貼身剪裁的透膚洋裝搭配長版羽毛大衣登場，手拎的紅色FENDI Baguette包款，包身以絲絨材質製成，搭配幾何圖騰與FENDI拼色Logo，色彩鮮明、搶眼吸睛。另一套造型則以宛如長頸鹿斑紋的橘棕色大衣裙，搭配細跟涼鞋，整體氛圍明亮俏皮，仿佛置身巴黎街頭的早春清晨，她搭配的是紫色亮片Baguette手袋，為整體注入一抹華麗感。





▲ Lily Collins搶先穿Balenciaga高訂禮服 。（圖／品牌提供）



Lily Collins風格多變，在紐約首映禮上穿著Balenciaga特別訂製的極簡黑色禮服，採無肩線設計與立體雕塑感輪廓，搭配澎裙裙身，在燈光下散發出低調而充滿力量的光澤。禮服以高訂緞面精裁而成，融合品牌標誌性的寬大線條與建築感設計，呈現出宛如現代藝術品般的質感。