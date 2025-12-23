fb ig video search mobile ETtoday

說流行／Baguette包寫滿「艾蜜莉」靈魂！與FENDI限定華麗新包登場

>

記者鮑璿安／綜合報導

一提到影集《艾蜜莉在巴黎》，你會首先聯想到的帥氣天菜男主角又或是時髦的穿搭造型？隨著第五季正式上線，驚喜宣佈攜手FENDI推出全新限定膠囊系列，為最具代表性的包袋Baguette與Peekaboo注入濃濃的「艾蜜莉」氣息，成功讓這款永垂不朽的包袋再度成為街頭穿搭焦點。

▲▼ 艾蜜莉 。（圖／品牌提供）

▲▼ 艾蜜莉 。（圖／品牌提供）

▲FENDI 推出《艾蜜莉在巴黎》限定系列包款，涵蓋Baguette與Peekaboo 。（圖／品牌提供）

▲▼ 艾蜜莉 。（圖／品牌提供）

▲▼ 艾蜜莉 。（圖／品牌提供）

▲▼ 艾蜜莉 。（圖／品牌提供）

此系列最大亮點莫過於「FENDI Dots」設計，融合品牌經典FF標誌與Art Deco幾何圓點，展現別出心裁的復古精神。材質上則選用精緻掛毯感布料，營造視覺與觸感的層次感，搭配大膽撞色設計，共推出棕粉與灰綠兩大主題配色。每個包款皆附專屬限定標籤，增添收藏價值。經典Baguette包以矩形輪廓搭配磁扣，提供肩背與斜背兩種背法，百搭又不失設計感；而Peekaboo則延續結構感十足的廓形，讓通勤或週末外出都能自在切換風格，完美詮釋Emily的時尚生活態度，本次限定系列將於全球指定 FENDI 精品店及官方網站 fendi.com 限量販售。

▲▼ 艾蜜莉 。（圖／品牌提供）

▲▼ 艾蜜莉 。（圖／品牌提供）

▲第五季劇情中，女主角 Emily Cooper（由 Lily Collins 飾演）將展開全新的羅馬篇章，並多次背上經典 Baguette 包款 。（圖／品牌提供）

本季《Emily in Paris》中，Emily將展開全新的羅馬篇章，她在劇中多次背上經典 Baguette 包款，場景橫跨 FENDI 義大利羅馬總部 Palazzo della Civiltà Italiana，以及 Palazzo FENDI 旗艦店。她選擇以一身黑色貼身剪裁的透膚洋裝搭配長版羽毛大衣登場，手拎的紅色FENDI  Baguette包款，包身以絲絨材質製成，搭配幾何圖騰與FENDI拼色Logo，色彩鮮明、搶眼吸睛。另一套造型則以宛如長頸鹿斑紋的橘棕色大衣裙，搭配細跟涼鞋，整體氛圍明亮俏皮，仿佛置身巴黎街頭的早春清晨，她搭配的是紫色亮片Baguette手袋，為整體注入一抹華麗感。

▲▼ Lily Collins搶先穿Balenciaga高訂禮服 。（圖／品牌提供）

▲▼ Lily Collins搶先穿Balenciaga高訂禮服 。（圖／品牌提供）

▲ Lily Collins搶先穿Balenciaga高訂禮服 。（圖／品牌提供）

Lily Collins風格多變，在紐約首映禮上穿著Balenciaga特別訂製的極簡黑色禮服，採無肩線設計與立體雕塑感輪廓，搭配澎裙裙身，在燈光下散發出低調而充滿力量的光澤。禮服以高訂緞面精裁而成，融合品牌標誌性的寬大線條與建築感設計，呈現出宛如現代藝術品般的質感。

關鍵字：

艾蜜莉, FENDI, 限定包, 時尚穿搭, 巴黎

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

ET Fashion

推薦閱讀

安格斯12星座一周運勢12／22 -12／28　巨蟹先顧好自己的心情

安格斯12星座一周運勢12／22 -12／28　巨蟹先顧好自己的心情

星巴克今起「大杯以上買一送一」　連續兩天好友分享慶耶誕

星巴克今起「大杯以上買一送一」　連續兩天好友分享慶耶誕

最會扮豬吃虎三大星座！TOP 1刻意普通無害　實際超懂放長線釣大魚

最會扮豬吃虎三大星座！TOP 1刻意普通無害　實際超懂放長線釣大魚

2026年消費調查：民眾消費持續降溫　只有一件事「再貴都買單」 睡飽還累怎麼辦？「簡單5招」讓你提升睡眠品質 衣櫃斷捨離必看！「4種衣服」留著只會更心煩　 遠離消耗你的人事物！「5個方法」教你丟掉負能量 「半拉鍊上衣」秋冬將取代大學T！舒華、Sana也穿了　5款推薦一次看 金宇彬、申敏兒大婚太浪漫！香氛婚禮小物早就是私下愛用 戀愛運超旺常有的5大共通點：不急著證明被愛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面