澎湖人免飛台灣本島！東森REGAL SPA專業培訓「在地美容師」獻給鄉親頂級服務

▲東森集團總裁王令麟(左3)、東森自然美Regal Spa澎湖店總經理胡庭妮(右3)與在地美容師團隊合影，期盼透過Regal Spa澎湖店創造返鄉就業並引進頂級科技，讓鄉親免跨海奔波，在地即享國際級尊榮體驗。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

東森集團旗下高端美學品牌正式進駐離島！「東森自然美Regal Spa澎湖店」於12/23（二）盛大開幕，這不僅是澎湖特約加盟店，店內美容師團隊也是返鄉服務的澎湖子弟，東森集團總裁王令麟與澎湖店總經理胡庭妮期盼透過在地化經營，為澎湖創造更多元的工作機會。同時，引進與台北同步的高規格設備，讓鄉親不必跨海奔波，在地就能享受國際級的科技美容，更計畫結合在地知名「胡媽媽」品牌推出專屬活動，將美食與美顏完美結合，為澎湖帶來耳目一新的尊榮體驗。

▲東森自然美Regal Spa澎湖店。

斥資600萬圓夢 守護澎湖女性容顏

本次開幕典禮現場冠蓋雲集，澎湖縣長陳光復、澎湖縣議會議長陳毓仁、文化局長陳鈺雲等人皆親臨剪綵，共同見證這座結合「科技美容」與「在地情感」的美麗殿堂誕生。本次開幕最引人注目的焦點，莫過於也是澎湖知名伴手禮「胡媽媽食品」創辦人的胡庭妮。她以返鄉創業15年的深厚情感，將家鄉味行銷全台，如今更斥資新台幣600萬元，將國際級的美容服務帶回澎湖，誓言讓家鄉的姊妹們不用跨海赴台，就能享有女王般的極致呵護！

「我發現澎湖有太多的姐妹鄉親，為了工作家庭忙於付出，卻疏忽照顧自己，也沒能好好地愛自己。」胡庭妮坦言，去年夏天她在澎湖豔陽下曬得黝黑，卻發現在地竟然找不到一個能讓她徹底放鬆、修復肌膚的高端護理場所。這個念頭促成了Regal Spa澎湖店的誕生。

▲▼「胡媽媽食品」創辦人胡庭妮斥資600萬圓夢，將Regal Spa頂級服務帶回澎湖，在地姐妹此後不必跨海赴台，就能享有女王般的極致呵護與修復。

克服離島物流萬難 引進國際級高科技

要在離島開設一家符合Regal最高規格標準的Spa會館，過程遠比想像中艱辛。胡庭妮透露，籌備期長達一年半，其中最大的挑戰在於「堅持完美」。

「我們在離島，物資配送非常困難。台灣本島可能一天送達的貨物，但在這裡，就算沒遇到天氣不好停船，也都要等個三到五天。」儘管物流成本高昂且充滿不確定性，胡庭妮仍堅持所有室內裝潢、設計細節，都要完全比照台灣本島的頂級規範，打造出讓人一進門就卸下心防的舒適空間。

▲克服離島物流萬難，Regal Spa澎湖店歷時一年半籌備，堅持比照台灣本島頂級規格，打造讓人卸下心防的舒適空間。

在硬體設備上，Regal Spa澎湖店更引進了澎湖少見的新穎科技。除了東森自然美引以為傲的傳統手技，店內亦配置了升級版Regal 2.0規格設備，包括能精準定位脂肪、深層按摩的「AI智能機器人手臂」，以及西班牙足球巨星梅西也愛用的「Indiba英特波」儀器。胡庭妮強調，「我要讓鄉親知道，不需要千里迢迢搭飛機到台北，在澎湖就能享受到跟國際同步的無痛、無創美容科技！」

▲▼Regal Spa澎湖店引進在地少見的美容高科技，主打「無痛、無創」的國際級護理，讓鄉親在澎湖即能享受與台北同步的頂級美容體驗。

100%澎湖在地團隊 創造就業機會更懂妳的心

除了硬體到位，Regal Spa澎湖店最柔軟的實力在於「人」。不同於一般連鎖店外派幹部，胡庭妮堅持在地化經營，店內四位受過嚴格專業訓練的美容師，全部都是澎湖子弟。

「我們的美容師有一部分是原本在台灣本島工作，我把她們帶回澎湖，另一半則是澎湖當地居民。」胡庭妮表示，這不僅是為澎湖創造就業機會，更是希望能透過專業培訓，讓這些對美業有熱情的年輕人能留在家鄉發展。

這群「澎湖女兒」組成的團隊，不僅擁有專業的技術認證，更懂在地人的肌膚困擾。無論是強勁海風造成的乾燥，還是夏季豔陽帶來的曬傷，她們都能提供最接地氣的保養建議。這種「親切感」與「歸屬感」，是外來團隊無法複製的優勢，也讓Regal Spa澎湖店不僅是美容會所，更像是一個鄰里間交流美麗心得的時尚會館。

王令麟力挺支持 串聯觀光與美麗商機

東森集團總裁王令麟在致詞時，對胡庭妮的投入給予高度評價。「胡庭妮把澎湖特產『胡媽媽干貝醬』行銷到全國，此刻她又回到故鄉，花費數百萬投資這樣最頂級的店。這種愛鄉愛民的情懷，讓我非常欽佩。」

王令麟指出，澎湖擁有十萬人口，其中超過一萬人是東森的會員，顯示澎湖鄉親對優質產品與服務的強大需求。他強調，東森自然美不只是做美容，更是要串聯健康、旅遊與在地消費。隨著Regal Spa澎湖店的開幕，未來希望能服務不僅是澎湖居民，更包括每年數以百萬計的觀光客，實現「觀光＋美容」的雙重效益。

▲東森總裁王令麟盛讚胡庭妮的愛鄉情懷，並強調未來將串聯健康與旅遊資源，服務在地會員與百萬觀光客，實現「觀光＋美容」雙重效益。

跨界聯手「胡媽媽」 打造食尚美學新體驗

隨著新店落成，身兼「澎湖店總經理」與「胡媽媽食品創辦人」雙重身分的胡庭妮，也透露了未來的跨界藍圖。她認為「美」應該是全方位的，除了外在的肌膚護理，內在的飲食調理同樣重要。

「過去15年我用醬料溫暖大家，現在我要用專業讓大家美麗。」胡庭妮計畫未來將結合兩大品牌資源，推出創新的聯合活動。此外，針對澎湖龐大的觀光人潮，胡庭妮也規劃了「遊客專屬方案」。考量到遊客易有曬傷困擾，店內主打深層保濕的「水光機」療程將成為推廣重點，例如透過發放體驗券創造客源，將美容服務納入澎湖的旅遊生態圈中。

東森自然美Regal Spa澎湖店的開幕，不僅帶來了頂級的美容儀器與技術，更帶回了一份對家鄉的深情。正如胡庭妮所言，「希望每一位走進來的姐妹，都能帶著自信與美麗走出去。」這座矗立在離島的美麗殿堂，已張開雙臂，準備好溫柔擁抱每一位渴望呵護的會員朋友。