王令麟搭機親臨站台！東森自然美 REGAL SPA 啟動澎湖美容服務新篇章

記者黃稜涵／澎湖報導

東森自然美 REGAL SPA 澎湖特約加盟店盛大開幕，東森集團總裁王令麟親自飛抵澎湖出席開幕典禮，澎湖縣長陳光復、議長陳毓仁、文化局長陳鈺雲等多位重量級嘉賓也到場力挺，共同見證東森正式插旗澎湖馬公的歷史時刻。此次東森攜手在地企業家、「胡媽媽食品」創辦人胡庭妮，將頂級美容服務帶到海島，為澎湖美容產業寫下全新里程碑。

▲▼東森自然美 REGAL SPA 澎湖特約加盟店盛大開幕，東森集團總裁王令麟(左3)親自飛抵澎湖站台，澎湖縣長陳光復(左2)、議長陳毓仁(右1)、文化局長陳鈺雲(左1)等多位重量級嘉賓到場力挺。(圖／記者徐文彬攝，下同)



王令麟表示，「非常高興能將東森最頂級的自然美 REGAL SPA 帶到澎湖，並感謝胡氏姐妹胡曉菁、胡庭妮、胡姝妍接受東森的邀請，在澎湖打造提供最頂級、最好服務的自然美 REGAL SPA 店」。他也指出，澎湖人口超過10萬人，東森會員人數已突破1萬人，期盼店面開幕後，能服務澎湖所有鄉親，讓大家在地就能變得更美麗、更健康。

▲▼王令麟表示，很高興將東森最頂級的自然美 REGAL SPA 帶到澎湖，感謝胡氏姐妹胡曉菁(右1)、胡庭妮(右2)、胡姝妍(左1)攜手打造高規格、頂級服務的 REGAL SPA 店。

澎湖縣長陳光復指出，澎湖觀光產業蓬勃發展，每年吸引超過110萬名台灣旅客到訪，東森會員人數同樣可觀。未來旅客來澎湖不僅能休閒旅遊，也能同步進行美容保養，尤其針對曬後修護需求，他特別感謝王令麟總裁與胡氏姐妹在澎湖成立東森自然美 REGAL SPA 店，直言對澎湖居民與觀光客而言，都是一大福音，更形容「是澎湖人的福氣」。

▲▼澎湖縣長陳光復指出，特別感謝王令麟總裁與胡氏姐妹在澎湖成立東森自然美 REGAL SPA 店，形容「是澎湖人的福氣」。



東森自然美 REGAL SPA 澎湖店斥資近600萬元打造，全店升級Regal 2.0規格，引進AI按摩機器人、Indiba英特波美膚科技等先進設備，主打適合海島氣候的「水光機」曬後修護療程。無論是來澎湖旅遊的消費者，或是在地居民，都能在熟悉的城市裡，輕鬆完成從放鬆、修護到保養的一站式頂級美容服務。

▲▼東森自然美 REGAL SPA 澎湖店斥資近600萬元打造，讓來澎湖旅遊的消費者，或是在地居民都能輕鬆享受頂級美容服務。



REGAL SPA 澎湖店歷時一年多籌備，澎湖店總經理、同時也是「胡媽媽食品」創辦人胡庭妮分享，自己去年在澎湖曬成黑妞，才深刻感受到澎湖當地缺乏一個可以好好做臉、真正放鬆休息的美容空間。她回憶，在一次因緣巧合下認識王令麟總裁，看到總裁容光煥發、膚況透亮，便詢問其保養祕訣，總裁推薦自然美，於是她也主動向總裁提出，希望能在澎湖加盟設點，並獲得總裁大力支持。

▲▼東森自然美 REGAL SPA 澎湖店總經理胡庭妮分享，成立初衷是看見澎湖當地缺乏一個能好好做臉、真正放鬆休息的美容空間。

胡庭妮也透露，自己與自然美的緣分其實相當深厚，「從小胡媽媽幫我使用的第一罐洗面乳，就是自然美的杏仁洗面乳，直到現在仍持續販售，代表自然美是一個非常經得起時間考驗的品牌。」

▲▼東森未來也將持續攜手在地創業者與加盟夥伴，讓頂級美容服務從城市走進離島。



東森自然美REGAL SPA 澎湖店鄰近東森寵物澎湖門市，透過東森集團內部導流機制，帶動穩定人潮，並結合澎湖觀光行程，打造兼具休憩、保養與在地特色的美容服務體驗。未來也將持續攜手在地創業者與加盟夥伴，讓頂級美容服務從城市走進離島，從澎湖出發，逐步拓展國際市場，全面布局美容版圖。

東森自然美＆REGAL特約加盟店

澎湖縣馬公市林森路36號

澎湖馬公丨(06)926-2189

LINE：@293zjaby