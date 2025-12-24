想發展第二專長不知從何開始？3個技巧挖掘自身隱藏優勢

記者李薇／台北報導 圖／sbsdrama.official IG

在快速變動的職場環境中，越來越多人意識到「單一技能」已難以支撐長期競爭力，發展第二專長不再只是斜槓族的專利，而是現代人提升安全感與選擇權的重要策略，但問題也隨之而來：該如何找到真正適合自己的潛在專長？以下整理3個實用方向，幫助你更有系統地挖掘自身優勢。

1.從「做起來不累」的事情盤點隱藏能力



潛在專長往往不是最耀眼的技能，而是那些你做起來相對輕鬆、卻常被他人稱讚的事情，例如：整理資訊、溝通協調、教學說明、審美判斷或邏輯分析，這些能力因為「太自然」而容易被低估，但正是最值得深化發展的核心優勢。

2.回顧投入時間卻不易感到消耗的經驗



觀察自己在哪些事情上願意長時間投入，即使忙碌也不覺得痛苦，反而產生成就感，這類經驗可能來自工作、興趣或過往專案，通常代表你的興趣與能力有重疊空間，是轉化為第二專長的重要線索。

3.從市場需求反推可培養方向



找到專長不只看「喜不喜歡」，也要評估「有沒有需求」，可以觀察目前產業趨勢、企業常見職缺或自由接案市場，思考哪些能力與你現有背景能互相加乘，當原本的專業與新技能產生連結，發展成本更低，也更容易被市場看見。