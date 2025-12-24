fb ig video search mobile ETtoday

想發展第二專長不知從何開始？3個技巧挖掘自身隱藏優勢

>

記者李薇／台北報導　圖／sbsdrama.official IG

在快速變動的職場環境中，越來越多人意識到「單一技能」已難以支撐長期競爭力，發展第二專長不再只是斜槓族的專利，而是現代人提升安全感與選擇權的重要策略，但問題也隨之而來：該如何找到真正適合自己的潛在專長？以下整理3個實用方向，幫助你更有系統地挖掘自身優勢。

工作,斜槓,職場,生活,。（圖／IG）

1.從「做起來不累」的事情盤點隱藏能力

潛在專長往往不是最耀眼的技能，而是那些你做起來相對輕鬆、卻常被他人稱讚的事情，例如：整理資訊、溝通協調、教學說明、審美判斷或邏輯分析，這些能力因為「太自然」而容易被低估，但正是最值得深化發展的核心優勢。

2.回顧投入時間卻不易感到消耗的經驗

觀察自己在哪些事情上願意長時間投入，即使忙碌也不覺得痛苦，反而產生成就感，這類經驗可能來自工作、興趣或過往專案，通常代表你的興趣與能力有重疊空間，是轉化為第二專長的重要線索。

3.從市場需求反推可培養方向

找到專長不只看「喜不喜歡」，也要評估「有沒有需求」，可以觀察目前產業趨勢、企業常見職缺或自由接案市場，思考哪些能力與你現有背景能互相加乘，當原本的專業與新技能產生連結，發展成本更低，也更容易被市場看見。

關鍵字：

工作, 斜槓, 職場, 生活

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

ET Fashion

推薦閱讀

情緒藏太好！「最愛裝沒事」星座Top 3　第一名嘴上不在意其實超走心

情緒藏太好！「最愛裝沒事」星座Top 3　第一名嘴上不在意其實超走心

交換禮物難墊底的三大星座！TOP 1從不盲選亂買　很會掌握預算、實用等細節

交換禮物難墊底的三大星座！TOP 1從不盲選亂買　很會掌握預算、實用等細節

亞洲首富妻盛裝出席親家母壽宴　百克拉寶石上身搶鏡

亞洲首富妻盛裝出席親家母壽宴　百克拉寶石上身搶鏡

星巴克今起「大杯以上買一送一」　連續兩天好友分享慶耶誕 最會扮豬吃虎三大星座！TOP 1刻意普通無害　實際超懂放長線釣大魚 陳美鳳聖誕大禮曝光　貴婦牌鱷魚皮包寵自己 想脫單不只是靠緣分！「3個改變」讓你提升魅力、吸引對的人 戀愛運超旺常有的5大共通點：不急著證明被愛 衣櫃斷捨離必看！「4種衣服」留著只會更心煩　 瘦瘦針非萬靈丹！營養師提醒：「5類族群」最好別嘗試

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面