85度C聯名「兔子便利商店」推蛋糕　78元起享受可愛小確幸

記者蔡惠如／綜合報導

兔兔粉請尖叫！在這個需要溫暖的冬天，最療癒的甜點組合來了。85 度 C 首次攜手網路人氣 IP「兔子便利商店 BUNNI KONBINY」，將店員 Mayo 美奶滋、Mogu 蘑菇等可愛角色變身成 3 款造型蛋糕。不僅蛋糕萌到讓人捨不得吃，包裝盒還能 DIY 變成收納盒，連飲料杯套都能變身手機架，全系列蛋糕將於 12／26 限量開賣。

本次聯名的整模蛋糕「兔子便利商店-可愛甜點屋」，蛋糕上有立體的 Mogu 公仔，以綿密桔香戚風蛋糕夾著滑嫩布丁與草莓香緹，具有酸酸甜甜的口感，售價 620 元；兩款切片小蛋糕「兔子便利商店-可愛莎莎」，把人氣角色 Sasa 的粉嫩呆萌大臉做成蛋糕，光看心情就超好、「兔子便利商店-派對趣」則有 Mayo 與 Kuro 的造型插牌，吃完還能當作書籤收藏。口味上運用了香草慕斯、莓果慕斯與櫻桃派餡，每一口都是滿滿的幸福感 ，售價 78 元。

業者表示，即起全台門市同步換上兩款粉嫩配色的限定紙杯，熱飲杯套可折疊變成「桌上型手機架」。無論是在辦公室偷閒還是窩在家追劇，都有可愛的兔子店員陪著你 。

東京巴黎甜點從 12／22 起於 SOGO 台北忠孝館推出限時快閃，推出近期在日本社群爆紅的「生泡芙」，以富士山造型重新詮釋，結合泡芙、費南雪與布蕾三種結構，被不少甜點迷視為「一顆吃三種口感」的代表作。

▲東京巴黎甜點富士山生泡芙，售價99元至109元。

富士山生泡芙快閃期間僅推出原味與開心果兩種口味，但在快閃首兩日採取「只送不賣」機制，單筆消費滿 500 元即可獲得一顆，每日限量 100 名，兩日後採取正常銷售，單顆售價分別為 99 元與 109 元。

同步登場的還有 5 款全新生甜甜圈新品，包含黑糖珍珠、梅酒蜂蜜、酒漬櫻桃巧克力、金莎與聖誕老公公造型款，加入酒香與節慶元素，讓消費者能體驗生泡芙也能有很多驚喜，單顆售價約 85 至 108 元。

▲生甜甜圈新品「耶誕老公公」，售價108元，酸甜莓果內餡搭配生乳內餡，運用新鮮草莓及鮮奶油打造超可愛耶誕老人外型。