保濕不黏護手霜13款推薦！歐舒丹寶寶奶香好聞、悠斯晶乳霜Threads推爆

保濕不黏護手霜！推薦天氣漸涼，慢慢入冬了，雙手也越來越容易乾到起皮、粗糙，這時候一條保濕又不黏膩的護手霜就是換季的救星！不論你是長時間打字、常洗手，還是手部天生容易乾，選對護手霜能讓肌膚維持柔嫩細緻。本文精選13款「換季必備護手霜推薦」，從清爽不油的日系口碑款，到高保濕卻不黏手的歐系熱銷款通通有！

換季必備「保濕不黏護手霜」推薦

歐舒丹 乳油木護手霜

歐舒丹的乳油木護手霜蘊含20%的乳油木果油及多種天然保濕因子，為雙手肌膚帶來防護、滋養及柔潤功效，更有網友分享：「以前總覺得護手霜就是急救保濕，但這款真的會越用手越嫩！」質地滋潤度雖高，但吸收速度好，且香氛是經典的舒適寶寶奶香，不只雙手，整個人都跟著味道都變得柔軟了！

▲歐舒丹乳油木護手霜，75ml，NT$900／150ml，NT$1,220。（圖／IG@loccitanetw）

SABON 極潤護手霜

SABON的極潤護手霜，富含有機乳油木果油、有機椰子油、有機芒果脂等三種有機植物油配方，能深度滋潤雙手，且質地柔滑，好吸收不黏膩，給予手部肌膚長效的滋潤呵護！其中小編大推「白茶」款，以茶園採收前，第一道曙光灑下的純淨光景為靈感，將充滿禪意的瞬間，轉化為和諧清新的香氣，是非常受大家歡迎的味道之一。

▲SABON 極潤護手霜 30ml，NT$580／75ml，NT$990。（圖／IG@sabon_japan）

TAMBURINS 貝殼香氛護手霜

韓國香氛品牌TAMBURINS的貝殼香氛護手霜，同時也是持香度極佳的乳霜型香水，清爽的膏狀質地，內含維他命B5及荷荷芭油等保濕修護成分，能溫和滋潤手部、防止肌膚乾裂。其中最受歡迎的CHAMO款是很中性的香味，優雅木質香調融合柔軟麝香，讓人彷彿待在雪中小木屋裡的火爐旁，寧靜而溫暖。

▲TAMBURINS 貝殼香氛護手霜 15ml，₩18,500（約NT$395）／30ml， ₩32,000（約NT$720）。（圖／IG@tamburinsofficial）

EX NIHILO 湛藍之斐護手霜

香氛控必收！EX NIHILO的香水系列護手霜將四款人氣香調，包含迷走緋花、極野漫旅、聖多諾黑352、湛藍之斐以做成護手霜，不僅香氣迷人，更以92%天然成分調製，包含乳木果油、有機摩洛哥堅果油、有機甘油、神經醯胺等，整體質地輕盈絲滑，一抹輕鬆滋養、潤澤與保護雙手，敏感肌也能安心使用。

▲EX NIHILO 濃香潤澤護手霜 45ml，NT$1,950。（圖／EX NIHILO）

PRADA 顛覆綠護手霜

PRADA BEAUTY護手霜外殼是經典PRADA綠搭配三角元素，完全就是一支時尚單品。質地帶有流動感，推開後彷彿化作水珠爆開，保濕且一點都不黏膩，能迅速改善死皮與粗糙感，留下光滑細緻的觸感。香味則是鳶尾與白麝香的冷冽花香，直接將清冷高智氛圍拉滿，彷彿隨手擦上就置身於極簡摩登的精品氛圍裡。

▲PRADA 顛覆綠護手霜 50ml，NT$2,100。（圖／BEAUTY 美人圈）

Diptyque 護手霜

喜歡清爽水潤膚感的人，不妨試試香氛品牌Diptyque！Diptyque將肌膚之華、杜桑、玫瑰之水等熱門的香水香氣推出相應護手霜，對比香水，價格上更討喜，香氣也同樣療癒又持久，特別適合約會、補香使用，此外，也有推出更滋潤的版本，可供喜愛潤澤質地的人挑選。

▲Diptyque 護手霜 45ml，NT$1,550。（圖／Diptyque）

SAWAA 方舟 舒緩滋養護手霜

SAWAA的方舟護手霜以專利蓼藍萃取及六胜肽、天然角鯊烷為主要修護關鍵，高保濕保護配方幫助肌膚形成保護作用。質地是半透明的水凝乳，推開後很滑，同時可以感受到保濕度高，膚觸不僅變得很細膩、也不黏不膩，幾乎是可以馬上做事的程度，而且香氣是高級的木質調，真的是一用就會愛上的一款。

▲SAWAA 方舟 舒緩滋養護手霜 75ml，NT$980。（圖／SAWAA）

AFTER BLOW 香氛護手霜

韓國小眾香氛品牌AFTER BLOW推出的護手霜有著極具亮點的時髦金屬蓋子和極簡歐美字體排版的設計，簡直太有質感！且味道完美融入肌膚的高貼膚感，抹上後除了解放乾燥雙手，保濕而不油，更宛若天生自帶仙女香氣，讓人一用就無法出坑！其中01 Tender Wood為中性溫暖木質調，沉穩中帶著一絲溫柔，是小編私心愛用款！

▲AFTER BLOW 香氛護手霜 50ml，NT$600。（圖／IG@afterblow_official）

DR.WU 瞬適膚舒緩保濕護手霜

醫美牌DR.WU護手霜為零酒精香料，非常友善敏弱、受損、異膚等手部肌膚敏感的人，使用全新SENSIPHYTE®瞬適膚屏障修護科技，訴求「鎮靜舒緩、保濕潤澤、維穩修護」3大功效修護肌膚屏障，緩解肌膚不適感與穩定肌膚狀況。且有淡淡的茶樹精油香氣，一點點用量就能塗抹全手，有潤感卻不黏，保濕力更是持久，不會因為洗手就減退保濕感。

▲DR.WU 瞬適膚舒緩保濕護手霜 50ml，NT$450。（圖／DR.WU）

Aveeno 艾惟諾 燕麥高效舒緩護手霜

Aveeno艾惟諾的燕麥高效舒緩護手霜，清爽到油肌夏天用也撐得住！除了價格非常甜、好入手之餘，更有品牌經典的成分益菌生燕麥萃取搭配神經醯胺，做到溫和修復、保濕，水感乳液質地，一抹開會感受到肌膚上有一層很薄很舒服的保水感，同時卻清爽到完全不會有黏膩感、悶感。

▲Aveeno 艾惟諾燕麥高效舒緩護手霜 100g，NT$249。（圖／IG@aveenous）

yuskin 悠斯晶乳霜

Threads網友大推的日本yuskin悠斯晶乳霜！網友狂推：「餐飲人唯一推薦這款， 乾燥、脫皮、冷到裂開的爛手全靠它救」。雖然有些許相近於藥味的味道，但因滋潤度高且價格便宜，是許多重度乾手人、常碰水作家事族的愛用品牌，還有網友分享：「手乾裂到有一點點傷口，抹完隔天就好超多」質地是相對濃厚滋潤的油膏狀，特別適合睡前厚塗使用，再戴上棉質手套，起床獲得一雙柔嫩雙手！

▲yuskin 悠斯晶乳霜 30g，NT$120。（圖／yuskin悠斯晶）

ARTiS di Voce 香氛保濕護手霜

ARTiS di Voce的香氛保濕護手霜，富含乳木果油、玻尿酸、維生素、神經醯胺等多種滋養成分，可柔化紓緩乾燥的肌膚，且質地絲滑輕盈好吸收，抹開後是超爆水的膚感，使用完也不黏膩，就算立刻用手機、電腦也沒問題！其中「檀嶼」為中性木質調，後調的麝香及檀香帶著沉穩又溫暖香氣，擦上後自帶迷人氛圍！

▲ARTiS di Voce 香氛保濕護手霜 40g，NT$280。（圖／IG@artisdivoce.jp）

