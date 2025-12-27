年末出遊就差顆美箱？質感斜紋、閃耀雪銀實用又好看

fb ig video search mobile ETtoday

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

接下來一連串假期，正是出遊好時機，近期也有多款時髦旅箱，不僅顏色好看，機能也是相當優秀，絕對是最佳出遊伴侶，快來看看哪一顆你最中意。

＃TUMI 19 Degree Lite

TUMI,萬國通路,American Tourister,行李箱,箱包,旅行,怪奇物語,。（圖／品牌提供）

機能箱包品牌TUMI擅長將科技融入旅行之中，旗下明星19 Degree系列行李箱以標誌性斜紋，展現出獨樹一格的時尚品味，在2025年更是全面打造19 Degree Lite系列，雖然是硬殼箱體，但採用Tegris®材料打造極致輕盈，專利X-Brace 45®系統以航空級鋁合金加固結構，輕巧又耐摔。

＃萬國通路 KK50-2 ALFRED

TUMI,萬國通路,American Tourister,行李箱,箱包,旅行,怪奇物語,。（圖／品牌提供）

以冬季雪國氛圍為靈感萬國通路為旗下經典箱款KK50-2 ALFRED打造出Twinkle Silver 閃爍銀新色，以低飽和的淡雅銀白色為基底，採用閃爍亮膜工藝處理，在光線下散發熠熠光輝，更使用同色系透明溜冰輪，顏值絕對極高，24吋箱型採用前開可擴充防爆拉鍊設計，再多東西也能輕鬆裝下。

＃American Tourister 《怪奇物語》摺疊行李箱

TUMI,萬國通路,American Tourister,行李箱,箱包,旅行,怪奇物語,。（圖／品牌提供）

延續美國科幻影集《怪奇物語》來到最終章，American Tourister也與之聯名打造出限量箱包單品，不僅有行李箱，還同步提供後背包、行李吊牌等，其中，20吋摺疊行李箱以「鏡像」方式呈現現實與顛倒世界的交錯，拉開橘色擴充拉鍊象徵異界開啟，每個細節都呼應影集元素，讓粉絲超驚喜。

TUMI, 萬國通路, American Tourister, 行李箱, 箱包, 旅行, 怪奇物語

