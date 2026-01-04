2026春季眼彩指南！ Sisley、RMK質地不飛粉超服貼　打造名媛級深邃眼神

▲2026年初的眼妝關鍵字是「透明感」與「高級質地」。（圖／品牌提供、廖怡婷攝）

圖文／CTWANT

妳的化妝包準備好迎接春天了嗎？2026年初的眼妝關鍵字是「透明感」與「高級質地」。不再只是追求顯色度，現在的精緻女孩更在意粉體是否能與肌膚融為一體、是否能長時間持妝不飛粉。這篇精選來自法國頂級保養品牌Sisley，以及日系色彩大師SUQQU、RMK的限定新作。從山茶花油的深層滋養到如櫻花綻放般的繽紛珠光，這些眼影盤不僅是彩妝，更是讓雙眸在春日中自然聚焦的時尚配件。

Sisley 植物光燦高訂四色眼影

一抹上去真的被驚艷到！它獨家的粉感轉霜感技術讓指腹觸碰時是粉，推開後卻像絲緞般貼合眼皮，完全不擔心派對跳舞後會飛粉飛得滿臉。最貼心的是它加了山茶花油，對於眼周容易乾的人來說，簡直是邊化妝邊保養，妝感高級又舒適。每盤眼影更配置緞面、亮面、霧面三種質地，無論是清透裸妝或晚宴煙燻妝，一盤即可完成，讓眼神在聖誕夜中自然聚焦、光采流轉。

▲Sisley 植物光燦高訂四色眼影。（圖／品牌提供）

▲Sisley植物光燦高訂四色眼影 裸光之境7.2g／3,950元。（圖／廖怡婷攝）

▲Sisley 植物光燦高訂四色眼影 晨曦玫瑰7.2g／3,950元。（圖／品牌提供、廖怡婷攝）

SUQQU 晶采盈緻眼彩盤

這盤限定色真的太溫柔！它的大顆粒珠光散發出的金屬質感很細膩，不會顯得廉價充滿高級感。把櫻花和桃花的粉嫩色調疊加在一起，眼睛立刻變得明亮有神，感覺整個人都充滿了那種積極的春天幸福感，是那種連直男都會稱讚的溫柔眼妝。由於每種色彩的質感與珠光效果皆不同，能依據不同的使用方式打造出多樣化的百變粧容。描繪「櫻梅桃李」4種花朵盛開的限定眼彩盤，讓眼妝變得非常溫柔明亮。

▲SUQQU 晶采盈緻眼彩盤 限定色／2,600元。（圖／品牌提供）

SUQQU 晶采單色眼影 e

如果你喜歡那種濕潤水亮的眼神，選這款亮澤質地眼影準沒錯。它的凝膠質地非常有彈力，推開後像融化在眼皮上一樣。私心大推MS04麗朱，那種帶著酒紅的大地色系超級漂亮，單擦就很有深度，還能襯托出唇彩的紅潤感。亦能作為增添光澤的眼影打底使用。MS01、MS02、MS03、MS04都是非常百搭篇大地色的色選。

▲SUQQU 晶采單色眼影 e／1,450元。（圖／品牌提供、廖怡婷 攝）

RMK 立體調色眼盤

洋溢希望的春日清晨、浪漫的漸沉暮色交織出春日黃昏。在唯美的季節中更顯絢爛，捕捉剎那的漸層之美，2款限定眼盤新登場，色彩皆刻意降低彩度與深邃感，宛若淡雅朦朧的春日夢境般，實現溫柔包裹每顆心靈的雙眸。彷彿花朵輕盈綻放般表現輕柔的霧面質感，無論是混色還是疊擦，不同色調與質感皆能完美融合，讓時尚的朦朧粉彩（Hazy Pastel）世界於雙眸之間柔美蔓延。耀眼閃耀的透明感與柔和的霧面質感柔美交織的2款限定眼盤新登場。

▲RMK 立體調色眼盤。（圖／品牌提供）

柔和的棕色調與純淨的灰色調交織漸層之美，綻放藍色光漾的銀色調增添透明感。輕盈澄澈卻蘊含深邃，流露出充滿情感的神韻。

▲RMK 立體調色眼盤 EX17／2,150元。（圖／品牌提供）

暮光金色調（Twilight Gold）靜靜映照出飽含溫煦的暖色調，冷冽的紫粉紅色調（Mauve Pink）讓人感受著夜幕將臨的氣息。溫柔沉穩的包容力中隱約飄盪著一絲傷感的氛圍，編織出難以忘懷的暮色餘韻。

▲RMK 立體調色眼盤 EX18／2,150元。（圖／品牌提供）

延伸閱讀

▸ 今白天溫升早晚涼 週五起「最強冷氣團報到」全台急凍下探7度

▸ 「台大學生證」在埃及被撿到！本人現身認領驚呼：台北掉4次都沒找到

▸ 原始連結