減重不復胖「5個技巧」快看！　別讓瘦身成為痛苦挑戰

▲復胖是減重的大魔王，飲食控制是長期的事情。

記者曾怡嘉／台北報導

減重其實是一場耐力賽，真是困難的從來不是「瘦下來」，而是「如何不復胖」。其實，能長期維持體態的關鍵，不在於忍耐，而在於建立可持續的生活習慣。《ET FASHION》整理幾個「減重成功且不易復胖」的實用技巧，讓瘦身真正成為日常，而不是一次性的痛苦挑戰。

#吃得夠，才能瘦得久

長期熱量過低會讓身體進入保護模式，降低代謝率，一旦恢復正常飲食就容易囤積脂肪。減重期間應確保營養素均衡，特別是蛋白質要充足，能維持肌肉量、增加飽足感，避免因過餓而暴食。

#把「好的澱粉」留下來

完全不吃澱粉，是復胖的高風險行為。選擇地瓜、糙米、南瓜等低GI澱粉，能穩定血糖、減少暴食衝動，也讓減重生活更容易長期維持。

#固定作息比運動強度更重要

睡眠不足會影響瘦體素與飢餓素分泌，讓人更容易餓、更想吃甜食。規律作息、睡眠充足，往往比每天高強度運動更能防止復胖。

#體脂率比較重要

減重別只看體重數字，體脂率、腰圍、衣服鬆緊度，都是比體重更真實的指標。當你只追求數字下降，容易採取極端方式；關注身體變化，才能用對方法。

#預留彈性，減重才走得遠

完全禁止甜食、聚餐，只會累積心理壓力。懂得安排「放鬆餐」也很好，例如份量減半、搭配無糖茶，反而能避免失控式復胖。