上班像談恐怖情人？「職場PUA」 3大常見警訊曝光

職場,工作,斜槓,技能,。（圖／達志示意圖）

▲「職場PUA」 3大常見警訊曝光。（圖／達志示意圖）

記者鮑璿安／綜合報導

「職場PUA」成為上班族熱議關鍵字，指的是主管或同事透過言語操控、情緒勒索、羞辱打壓等手段，讓員工逐漸懷疑自我價值，進而更容易被控制、服從或加班。它不一定是明目張膽的霸凌，反而常以「我是為你好」、「你要更努力」的包裝出現，讓人難以第一時間察覺。職場PUA的核心並非單純嚴格管理，而是利用心理操控製造依賴與恐懼，讓人越做越不自信、越來越不敢離開。

情況1：反覆貶低、否定你，讓你覺得「自己不夠好」

職場PUA常見手法之一，是主管會不斷放大你的缺點，卻刻意忽略成果，甚至把成功說成運氣。例如你完成專案，對方卻說「這很基本啊」、「你只是剛好碰到好案子」。長期下來，被否定的人會開始習慣自責，覺得自己永遠不夠好，最後變成只想靠拼命證明自己，卻越做越累。

情況2：用情緒勒索把工作變成「你不做就是不忠誠」

第二種狀況，是把工作責任和情感綁在一起，讓你很難拒絕，像是主管常說：「你這樣我很失望」、「別人都做得到，為什麼你不行」、「公司現在很需要你」。甚至把加班、臨時支援合理化成「你如果在乎團隊就會幫」，這種話術往往讓人不敢請假、不敢拒絕，最後生活被工作吞噬，卻還覺得是自己的問題。

情況3：先捧後踩、忽冷忽熱，讓你陷入「想討好」的循環

不少人分享，職場PUA最可怕的是「不穩定的獎賞」。對方可能今天稱讚你很棒、明天又突然冷處理，甚至在公開場合讓你難堪，私下卻再說「我其實看好你」。這種忽冷忽熱會讓人開始焦慮，變得非常在意對方的反應，甚至不自覺把「獲得認可」當成目標，陷入越努力越被控制的循環。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

