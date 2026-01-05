CES 2026／三星最新「漂浮電視」能陪聊　變身AI管家幫找食譜

▲Samsung Unveils World’s First 130-Inch Micro RGB TV。（圖／三星全球官網）

記者蔡惠如／綜合報導

在 CES 2026 展前發布會上，連續多年稱霸電視市場的三星電子打破了過去強調「更亮、更大」的硬體規格戰，發表核心技術 Vision AI Companion (VAC)，將其導入全新 130 吋旗艦 Micro RGB 螢幕。這意味著未來的電視不再只是一塊被動顯示的玻璃，而是擁有視覺與大腦的產物，能與你對話、甚至幫你做家事的智慧中樞，成為「AI 生活伴侶」。

當你正在觀看一場激烈的足球轉播，過去你只能被動接收畫面，現在透過 AI Soccer Mode Pro，電視會自動優化球場的草地色彩與觀眾歡呼聲效，你甚至可以隨時詢問 AI：「現在拿球的球員是誰？」或是「這位球員今年的進球數據如何？」螢幕上會即時顯示相關資訊。

同樣的情景也可以在美食節目發生，螢幕上出現一道令人垂涎的料理時，使用者不再需要掏出手機搜尋，只需對著電視說一句話，VAC 就能辨識料理內容、搜尋食譜，並直接將備料清單傳送到家中的 Family Hub 智慧冰箱，或是將烹飪步驟傳送至烤箱，實現「客廳看電視，廚房已備戰」的無縫生活體驗。

三星強調全新的 VAC 技術， 讓電視具備了理解畫面內容的能力，可以改變觀眾與螢幕的互動方式。

作為 AI 的載體，三星在硬體上端出 130 吋 Micro RGB 顯示器。雖然 Micro LED 技術已非首見，但關鍵進化在於導入了 Micro AI Engine Pro。其 AI 晶片能精準控制數百萬顆微型紅、綠、藍二極體的發光狀態，解決了過去超大尺寸螢幕在亮度均勻度上的難題，號稱可呈現出三星電視史上最純淨的色彩與最深邃的黑。

搭配極窄邊框的 Timeless Frame 設計，讓電視在待機時像一幅掛在牆上的藝術品，開機後則讓畫面彷彿懸浮於空中，消弭了科技產品的冰冷感。除旗艦電視，三星也將 VAC 技術下放至其他產品線，包括新款攜帶式投影機 The Freestyle+，將能自動適應天花板、窗簾等不平整表面進行投影。

針對現今的主流高階市場，全新進化的 OLED S95H 也亮相，延續 QD-OLED 的色彩優勢，並升級機身工藝，主打超薄與極窄邊框設計，讓電視掛在牆上時如同畫廊中的藝術品般優雅，消除科技家電的厚重感。三星也表示，今後全系列 Tizen OS 智慧電視系統將提供長達 7 年的免費升級，消費者購買電視後，不必擔心功能過時，能像手機一樣持續獲得最新的 AI 功能與安全性更新。

而另一間韓廠電視巨頭 LG，在今年也將亮相旗下最新款超薄電視 LG OLED evo W6，其電視厚度僅有驚人的0.9公分，透過True Wireless 技術將所有介面都集中在 Zero Connect Box 上，可以讓使用者可以自由地將 Wallpaper TV 放置在房間的任何位置，讓裝置彈性更為自由。