CES 2026／三星最新「漂浮電視」能陪聊　變身AI管家幫找食譜

▲Samsung Unveils World’s First 130-Inch Micro RGB TV。（圖／三星全球官網）

記者蔡惠如／綜合報導

在 CES 2026 展前發布會上，連續多年稱霸電視市場的三星電子打破了過去強調「更亮、更大」的硬體規格戰，發表核心技術 Vision AI Companion (VAC)，將其導入全新 130 吋旗艦 Micro RGB 螢幕。這意味著未來的電視不再只是一塊被動顯示的玻璃，而是擁有視覺與大腦的產物，能與你對話、甚至幫你做家事的智慧中樞，成為「AI 生活伴侶」。

當你正在觀看一場激烈的足球轉播，過去你只能被動接收畫面，現在透過 AI Soccer Mode Pro，電視會自動優化球場的草地色彩與觀眾歡呼聲效，你甚至可以隨時詢問 AI：「現在拿球的球員是誰？」或是「這位球員今年的進球數據如何？」螢幕上會即時顯示相關資訊。

同樣的情景也可以在美食節目發生，螢幕上出現一道令人垂涎的料理時，使用者不再需要掏出手機搜尋，只需對著電視說一句話，VAC 就能辨識料理內容、搜尋食譜，並直接將備料清單傳送到家中的 Family Hub 智慧冰箱，或是將烹飪步驟傳送至烤箱，實現「客廳看電視，廚房已備戰」的無縫生活體驗。

三星強調全新的 VAC 技術， 讓電視具備了理解畫面內容的能力，可以改變觀眾與螢幕的互動方式。

作為 AI 的載體，三星在硬體上端出 130 吋 Micro RGB 顯示器。雖然 Micro LED 技術已非首見，但關鍵進化在於導入了 Micro AI Engine Pro。其 AI 晶片能精準控制數百萬顆微型紅、綠、藍二極體的發光狀態，解決了過去超大尺寸螢幕在亮度均勻度上的難題，號稱可呈現出三星電視史上最純淨的色彩與最深邃的黑。

搭配極窄邊框的 Timeless Frame 設計，讓電視在待機時像一幅掛在牆上的藝術品，開機後則讓畫面彷彿懸浮於空中，消弭了科技產品的冰冷感。除旗艦電視，三星也將 VAC 技術下放至其他產品線，包括新款攜帶式投影機 The Freestyle+，將能自動適應天花板、窗簾等不平整表面進行投影。

針對現今的主流高階市場，全新進化的 OLED S95H 也亮相，延續 QD-OLED 的色彩優勢，並升級機身工藝，主打超薄與極窄邊框設計，讓電視掛在牆上時如同畫廊中的藝術品般優雅，消除科技家電的厚重感。三星也表示，今後全系列 Tizen OS 智慧電視系統將提供長達 7 年的免費升級，消費者購買電視後，不必擔心功能過時，能像手機一樣持續獲得最新的 AI 功能與安全性更新。

▲LG TV。（圖／LG全球官網）

而另一間韓廠電視巨頭 LG，在今年也將亮相旗下最新款超薄電視 LG OLED evo W6，其電視厚度僅有驚人的0.9公分，透過True Wireless 技術將所有介面都集中在 Zero Connect Box 上，可以讓使用者可以自由地將 Wallpaper TV 放置在房間的任何位置，讓裝置彈性更為自由。

三星, Samsung, CES 2026, AI電視, Micro RGB, Micro LED, 漂浮電視, Vision AI Companion, VAC, 智慧家庭, 130吋電視, OLED S95H, Tizen OS, The Freestyle+, AI管家, LG

2026短髮範本！8款韓星「好整理短髮」範本一次看　IU、Karina都剪短

2026短髮範本！8款韓星「好整理短髮」範本一次看　IU、Karina都剪短

2026「木質花香調」香水10款推薦　網推「噴在衣服上很神」天氣變冷更適合

2026「木質花香調」香水10款推薦　網推「噴在衣服上很神」天氣變冷更適合

《黑白大廚》天菜主廚吐金句圈粉　戴52萬瑞士名錶秀型男品味

《黑白大廚》天菜主廚吐金句圈粉　戴52萬瑞士名錶秀型男品味

