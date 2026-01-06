說流行／Hermès收購義大利羊絨巨頭15%股份！Lanificio Colombo有什麼來頭？

記者鮑璿安／綜合報導

在精品圈，「做得漂亮」早已不只靠設計，誰能掌握最稀有的原料與工藝，成為時下關鍵舉措，而 Hermès愛馬仕近日收購義大利頂級面料製造商Lanificio Colombo約 15% 股權，並強化對羊絨與珍稀纖維的供應掌控，究竟這個羊絨品牌背後有什麼來頭？一起來看看。

愛馬仕此次入股，被視為對「最上游材料」的加碼，對於以皮革與手工著稱的Hermès而言，布料品質同樣直接決定成衣的高度，過去愛馬仕已陸續將多項工藝資源納入自身生態系，包括英國製鞋品牌John Lobb、法國玻璃工坊Saint-Louis、銀器品牌Puiforcat等，這些布局背後的共同語言，是保護傳統工藝、同時牢牢掌握「Hermès級品質」所需的製造能力。

Lanificio Luigi Colombo出身義大利皮埃蒙特地區Borgosesia，座落於著名的「羊毛產業帶」，以百年家族工藝與Made in Italy品質聞名。它不只是羊絨專家，更是稀有纖維的代表性工坊之一，從羊絨到更罕見的vicuña、guanaco等高端纖維都在其專業領域內，使它成為國際奢侈服裝品牌在面料端的重要標竿。外界估算，愛馬仕取得的股權約占Colombo資本額15%左右；而Colombo近年成績也不俗，2024年營收約1億歐元、淨利約790萬歐元，展現穩健營運與高端市場的韌性。

對一向強調垂直整合的 Hermès 來說，越往供應鏈上游佈局，就越能確保品質與供貨穩定，不僅能長期穩定取得最優質的羊絨與稀有纖維，更具備處理高端原料所需的技術門檻與工藝經驗，再加上 Made in Italy 的產地優勢與百年家族工坊的可信度，讓它在精品成衣圈本就屬於指標級供應端。愛馬仕此時入股，等於把關鍵面料的源頭牢牢握在手中，某種程度上就是提前「鎖住面料天花板」，確保未來成衣用料始終維持在最頂級的水準。