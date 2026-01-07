Cortis安乾鎬買了全家襪！孫藝真、木村拓哉都穿過　創意總監是潮流大咖

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

不時會在團體YouTube頻道分享生活Vlog的大勢男團Cortis，在最新上傳了日本旅遊日記，在最後團員們分別曬出戰利品的時候，不少人都發現成員安乾鎬拿出了一雙日本全家便利商店推出的襪子，這款連孫藝真、木村拓哉都穿過！

安乾鎬也買了「全家襪」

在最新上傳的日本旅行Vlog中，安乾鎬在分享這次日本行的戰利品，在陸續拿出白色上衣、毛帽之後，他拿出了一雙有著藍綠相間線條設計的襪子，也是大家去日本旅遊必買的全家便利商店Convenience Wear服飾系列推出的中筒襪，也可以說是最容易入手的明星同款！

孫藝真、木村拓哉早就穿上腳

其實日本全家便利商店在推出Convenience Wear服飾系列後，就有過不少熱門單品，其中這款以便利商店Logo配色製作的襪子早已成為許多旅日遊客必買的伴手禮之一，過去木村拓哉、孫藝真的私服穿搭中，都有這雙襪子的出現！

全家Convenience Wear的魅力何在？

日本全家便利商店在2021年推出自有服裝品牌Convenience Wear，正式宣佈進軍穿搭時尚版圖，主打日常、年輕、機能，一登場便宣布找來FACETASM主理人落合宏理操刀系列設計，並推出時裝秀，而藍綠色中筒襪便是其中的熱門商品之一，緊接著於2025年初宣布由潮流教父NIGO接任創意總監，這位A Bathing Ape、Human Made創辦人，以及現任Kenzo創意總監，而在NIGO上任後的首個系列也預計在2026年春季亮相！

從安乾鎬在日本旅遊時隨手買下的襪子，到孫藝真、木村拓哉的日常穿搭選擇，全家襪現在台灣也買得到了。

