討論度高開架彩妝一次整理！媚比琳嘟嘟小粉管、Love Liner抗暈眼線必買

▲開架彩妝新品。（圖／品牌提供）

現在的開架彩妝早就不是「便宜將就」，而是直接把質地、妝效與持久度一次拉齊。近期討論度最高的新品，從補擦不積線的水光唇，到不靠修圖也好看的底妝，再到一整天不暈的眼線筆，每一樣都有明確亮點，真的很值得入手。

MAYBELLINE新登場的「水嘟嘟蜜光潤唇膏」，有著開架市場少見的「越補越水」妝效！因為潤唇膏內添加西印度櫻桃萃取與玻尿酸，不只塗抹時質地滑順、不黏膩，還能實際改善乾裂與唇紋狀況。單擦第一層是清透水潤光澤，疊擦第二層開始就有明顯提氣色效果，即使補擦多次也不會卡唇紋或結塊，對於需要長時間在外反覆補唇妝的人來說非常友善。

▲MAYBELLINE水嘟嘟蜜光潤唇膏／439元。（圖／吳雅鈴攝）

除了產品本身很有特色，MAYBELLINE這次也特別邀請品牌好友韋禮安親自分享使用經驗，他提到會選擇這款潤唇膏的#02嘟嘟裸粉色在登台前使用，妝感不會過度厚重，卻能讓整體氣色看起來很好；同時他也會親自現身品牌將於1／10舉辦的見面會活動，只要在現場任購三支嘟嘟小粉管，前30名即可獲得限量親筆簽名小卡乙份，並享有近距離韋禮安舞台活動搖滾區入場資格，名額有限，建議大家請記好時間先搶先卡位！

▲即使在節慶期間演出行程繁忙，韋禮安仍會特別抽空出席1／10@台北市屈臣氏西門店的 「媚比琳嘟嘟小粉管品牌好友見面會」，與粉絲進行近距離互動。（圖／品牌提供）

底妝部分，1028的Dew Block!超保濕UV水潤校色飾底乳EX，將重點放在「校色＋保濕＋服貼」！質地偏水感乳液狀，延展度高，不會在肌膚表面結膜卡紋，淡藍、裸粉、柔膚、嫩紫的四色校色能實際修正暗沉、蠟黃或泛紅問題，讓後續粉底顏色更乾淨，光是單擦就能讓膚色看起來均勻，是那種妝前就先把膚況整理好的類型。

▲1028 Dew Block!超保濕UV水潤校色飾底乳EX／290元。（圖／品牌提供）

另外底妝控也不能錯過INTEGRATE高人氣的#發光小奶瓶-光透無瑕美肌粉底液！訴求高遮瑕但粉感低，利用獨家球狀粉體技術讓粉底薄擦就能輕鬆修飾毛孔與膚色不均，再加上內含積雪草與玻尿酸的養膚配方，妝感偏水光奶油肌，即使用指腹直接上妝也能服貼、不厚重。

▲INTEGRATE光透無瑕美肌粉底液／529元。（圖／品牌提供）

眼妝部分，1028「時光機印花限量眼彩盤」主打實用配色與粉質表現，眼影粉體細、貼膚度高，霧面色不飛粉、珠光色服貼不顯眼皮紋路，日常單色疊擦就能完成完整眼妝。不管是大地摩卡色調的#喫茶館還是清新薄荷綠的#冰菓室，兩款色選都是以亞洲膚色為基礎設計，新手也不容易失手，真正能天天都派上用場。

▲1028時光機印花限量眼彩盤／520元。（圖／品牌提供）

想要眼妝一整天不暈，很多人會直接鎖定Love Liner！尤其這次它們推出的「隨心所慾超防水極細眼線筆」，筆芯為1.1mm×2.2mm超極細橢圓設計，特別適合想描繪內眼線或眼尾收細使用，能同時兼顧細線精準度與手感穩定度，筆觸滑順、不拉眼皮，防水抗汗表現都很優秀，從早到晚線條仍然清楚，不怕出門太久變成可怕熊貓眼。

▲Love Liner隨心所慾超防水極細眼線筆有經典深棕與溫柔赤茶兩款經典色號，適合打造日常輕柔眼妝，也能與極細款搭配使用提升層次感，滿足不同場合的妝容需求。（圖／品牌提供）

