喜瑪拉雅雪蘭、貴腐葡萄萃取！頂奢保養不僅拼珍稀還比濃度

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

頂級抗老保養通常都會選用珍稀的成分，並且搭載最頂尖的科技，不僅用起來很有感，甚至可以更為高效的達成美肌目標，在2026年的開春，許多品牌都紛紛上市奢華的保養單品，透過高濃度、新科技，讓老化無所遁形。

＃嬌蘭 蘭鑽御光能量精露，140ML、售價11500元

研究珍稀蘭花萃取配方的嬌蘭一直以來都是奢華保養的代表，自2025年推出蘭鑽金緻御光系列之後，2026年迎來全新的精露品項，用於化妝水階段的高濃度精華水，蘊含喜瑪拉雅雪蘭、仙人掌果萃取、六胜肽、菸鹼醯胺等成分，組成綻光蘭花複合精萃，更以數以千計的微晶球封存蘭花低溫浸漬精萃油，在賦予肌膚光采透亮之時，也能滋養修護，全方位緊緻年輕。

＃迪奧 生命之源臻金醇萃2024－依肯珍釀版，3瓶30mL，售價145500元

迪奧旗下最頂級的保養系列生命之源，將焦點放在駐齡長生，從孕育百年珍釀的傳奇酒莊找到黃金葡萄透過貴腐菌能轉化高純度的青春因子「SOD」，並將其淬鍊成生命之源滴金還齡科技，融合最新年份的「葡萄釀渣緊緻複合物」，能夠將極致濃縮的高活性能量推升到最高功效，需要歷經1,000小時匠心調製，才能成就每一支生命之源臻金醇萃，金奢華貴。

＃海洋拉娜 創世紀原晶逆時抗皺安瓶，20ml、售價22000元

從珍稀深海活性成分精萃而成的「原晶奇蹟活凝金萃」，向來是創世紀原晶系列的美麗傳奇，繼精華的金萃、乳霜的凝萃之後，終於迎來此系列的安瓶，融合高倍濃度萊姆茶萃取以及瞬化微晶球技術，可以將高效活性配方完美注入肌膚底層，並同時在全臉塑造無痕緊緻科技網，給予肌膚宛如塑身衣般的包覆感，不放過任何一個老化痕跡。