RICHARD MILLE女錶展露優雅鋒芒　映襯自信魅力

▲穿上極簡的洋裝、戴上RICHARD MILLE RM 037紅金雪花鑲鑽錶，輕鬆贏得目光。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

二十年來，RICHARD MILLE始終以獨到視角詮釋女性高級製錶之美，將精湛工藝、創新精神與女性力量緊密相連。歲末之際，品牌再度聚焦專屬於女性的時計世界，向充滿自信與熱情詮釋品牌大膽精神的女性致敬。RM 037與RM 07-01兩款時計即是代表作，融合當代設計語彙、卓越工藝與恆久魅力，凝縮品牌哲學的核心精神，無論日常佩戴或盛裝時刻，皆能以精準性能與優雅姿態映襯女性風采。



RM 037與RM 07-01兩款代表性時計，皆展現匠心巧思。錶盤鑲嵌鑽石，並搭配縞瑪瑙、碧玉、珍珠母貝或全鑽鋪鑲等珍貴材質，亦可見以Carbon TPT®碳纖維打造的前衛設計。部分款式更透過精緻的鑽石鑲嵌，營造光影流轉的立體層次，在傳統工藝與現代材質之間取得完美平衡，呈現多元可能。





▲RICHARD MILLE採用雪花鑲嵌工藝的RM 037紅金鑽錶。

創新材質的應用，也為寶石鑲嵌工藝帶來全新挑戰。例如在RM 07-01 Intergalactic星系系列中，Carbon TPT®碳纖維錶圈與錶盤上點綴的「鑽石星陣」，仰賴高超技術與專屬工具方能完成。其中，RM 07-01 Starry Night星夜款鑲嵌181顆形狀與尺寸各異的鑽石，先固定於手工拋光的紅金鑲爪，再逐一嵌入碳纖維錶殼，宛如夜空中閃耀的璀璨星河。

▲模特兒以俐落西裝搭配RICHARD MILLE Intergalactic星系系列RM 07-01 Starry Night星夜鑽錶。

RM 037與RM 07-01腕錶搭載品牌自製自動上鍊機芯，結構複雜而精密，運轉穩定精準，並透過細膩的手工潤飾，充分展現RICHARD MILLE深厚的技術實力。透過以下精選四款鑲鑽時計，讓人領會內外兼具的女錶魅力。

▲RICHARD MILLE RM 037紅金鑽錶具實用的大日期顯示。

RM 037紅金雪花鑲鑽款：以雪花鑲嵌的詩意浪漫，映襯CRMA1自動上鍊機芯的現代機械美學。



▲RICHARD MILLE Intergalactic星系系列RM 07-01 Starry Night星夜鑽錶的Carbon TPT®碳纖維材質錶殼點綴181顆大小不一的美鑽。

RM 07-01 Intergalactic Starry Night星夜款：181顆鑽石如星座般散落於Carbon TPT®碳纖維「蒼穹」之上，視覺效果引人入勝。





▲RICHARD MILLE RM 07-01白金雪花鑲鑽款俐落有型。





▲RICHARD MILLE RM 07-01白金雪花鑲鑽款搭配鑲鑽鍊帶展現摩登風格。

RM 07-01白金雪花鑲鑽鍊環款：雪花鑲鑽錶殼搭配鍊環式鑲鑽錶鍊，並以紅金細節增添層次感。





▲RICHARD MILLE RM 07-01白金鑲梯鑽款奢華精緻。





▲RICHARD MILLE RM 07-01白金鑲梯鑽款從面盤到錶殼均鑲嵌梯鑽，耀眼動人。

RM 07-01白金方形切割鑽石款：白金材質與方形切割鑽石鋪鑲，與CRMA2自動機芯的深灰色潤飾相互呼應，展現和諧優雅的整體美學。