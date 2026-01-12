fb ig video search mobile ETtoday

RICHARD MILLE女錶展露優雅鋒芒　映襯自信魅力

>

▲▼Richard Mille AD 。（圖／公關照）

▲穿上極簡的洋裝、戴上RICHARD MILLE RM 037紅金雪花鑲鑽錶，輕鬆贏得目光。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

二十年來，RICHARD MILLE始終以獨到視角詮釋女性高級製錶之美，將精湛工藝、創新精神與女性力量緊密相連。歲末之際，品牌再度聚焦專屬於女性的時計世界，向充滿自信與熱情詮釋品牌大膽精神的女性致敬。RM 037與RM 07-01兩款時計即是代表作，融合當代設計語彙、卓越工藝與恆久魅力，凝縮品牌哲學的核心精神，無論日常佩戴或盛裝時刻，皆能以精準性能與優雅姿態映襯女性風采。

RM 037與RM 07-01兩款代表性時計，皆展現匠心巧思。錶盤鑲嵌鑽石，並搭配縞瑪瑙、碧玉、珍珠母貝或全鑽鋪鑲等珍貴材質，亦可見以Carbon TPT®碳纖維打造的前衛設計。部分款式更透過精緻的鑽石鑲嵌，營造光影流轉的立體層次，在傳統工藝與現代材質之間取得完美平衡，呈現多元可能。

▲▼ RM 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE採用雪花鑲嵌工藝的RM 037紅金鑽錶。

創新材質的應用，也為寶石鑲嵌工藝帶來全新挑戰。例如在RM 07-01 Intergalactic星系系列中，Carbon TPT®碳纖維錶圈與錶盤上點綴的「鑽石星陣」，仰賴高超技術與專屬工具方能完成。其中，RM 07-01 Starry Night星夜款鑲嵌181顆形狀與尺寸各異的鑽石，先固定於手工拋光的紅金鑲爪，再逐一嵌入碳纖維錶殼，宛如夜空中閃耀的璀璨星河。

▲▼Richard Mille AD 。（圖／公關照）

▲模特兒以俐落西裝搭配RICHARD MILLE Intergalactic星系系列RM 07-01 Starry Night星夜鑽錶。

RM 037與RM 07-01腕錶搭載品牌自製自動上鍊機芯，結構複雜而精密，運轉穩定精準，並透過細膩的手工潤飾，充分展現RICHARD MILLE深厚的技術實力。透過以下精選四款鑲鑽時計，讓人領會內外兼具的女錶魅力。

▲▼ Richard Mille 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE RM 037紅金鑽錶具實用的大日期顯示。

RM 037紅金雪花鑲鑽款：以雪花鑲嵌的詩意浪漫，映襯CRMA1自動上鍊機芯的現代機械美學。

▲▼Richard Mille AD 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE Intergalactic星系系列RM 07-01 Starry Night星夜鑽錶的Carbon TPT®碳纖維材質錶殼點綴181顆大小不一的美鑽。

RM 07-01 Intergalactic Starry Night星夜款：181顆鑽石如星座般散落於Carbon TPT®碳纖維「蒼穹」之上，視覺效果引人入勝。

▲▼Richard Mille AD 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE RM 07-01白金雪花鑲鑽款俐落有型。

▲▼Richard Mille AD 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE RM 07-01白金雪花鑲鑽款搭配鑲鑽鍊帶展現摩登風格。

RM 07-01白金雪花鑲鑽鍊環款：雪花鑲鑽錶殼搭配鍊環式鑲鑽錶鍊，並以紅金細節增添層次感。

▲▼Richard Mille AD 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE RM 07-01白金鑲梯鑽款奢華精緻。

▲▼Richard Mille AD 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE RM 07-01白金鑲梯鑽款從面盤到錶殼均鑲嵌梯鑽，耀眼動人。

RM 07-01白金方形切割鑽石款：白金材質與方形切割鑽石鋪鑲，與CRMA2自動機芯的深灰色潤飾相互呼應，展現和諧優雅的整體美學。

關鍵字：

RICHARD MILLE

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

最容易愛上「年上男」的三大星座！TOP 1務實理性　當然抵抗不了熟男魅力

最容易愛上「年上男」的三大星座！TOP 1務實理性　當然抵抗不了熟男魅力

星巴克1／12起連兩天「大杯以上買一送一」　買特定8款飲品現賺一杯

星巴克1／12起連兩天「大杯以上買一送一」　買特定8款飲品現賺一杯

2026髮色推薦「黑茶色」！高級質感、低調顯白首選　褪色也自然

2026髮色推薦「黑茶色」！高級質感、低調顯白首選　褪色也自然

看似老實卻是「中央空調」星座Top 3！第一名太貼心最容易讓人誤會 《驕陽似我》趙今麥從嬰兒肥逆襲45kg　乾淨飲食減肥法瘦出天鵝頸 日本星巴克在月台開店　不能集點、沒座位「用3招搶超商咖啡客」　 吃軟不吃硬的三大星座！TOP 1情緒跟安全感最重要　強硬要求當然免談 簡直天菜伴侶！比起相貌、金錢更重要的三個隱形特徵 感情容不下一點沙的三大星座！TOP 1伴侶代表自己品味　有缺陷絕對不行 停止重複抱怨！學會「4件事」教你轉念　告訴自己現在開始改變

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面