每天刷牙卻口臭？5個「刷牙誤區」教你一一破解

▲牙齒刷錯有可能更傷牙。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

每天刷牙看似是再簡單不過的事，但你知道嗎？許多人口腔問題反覆發生，其實不是因為沒刷，而是「刷錯了」。錯誤的刷牙方式、時間與觀念，長期下來不僅無法保護牙齒，反而可能傷害牙齦、造成蛀牙與口臭。整理幾個最常見的潔牙錯誤，看看你是否也不小心踩雷。

1.刷牙太用力，以為越乾淨

不少人追求「刷到很有感」，刷牙時大力來回摩擦，其實這樣容易造成牙齦萎縮、牙齒敏感，甚至磨損琺瑯質。正確方式應是輕柔、小幅度刷動，讓刷毛進入牙齦與牙齒交界處，才能真正清除牙菌斑。

2.刷牙時間過短或過久



刷不到一分鐘就結束，容易留下死角；但刷太久也可能刺激牙齦。建議每次刷牙約兩到三分鐘，分區進行，確保內側、外側與咬合面都能被清潔到。

3.只刷牙齒，忽略牙縫清潔

牙刷無法完全清潔牙縫，若長期忽略使用牙線或牙間刷，食物殘渣容易堆積，增加蛀牙與牙周病風險。每天至少一次使用牙線，是維持口腔健康的重要關鍵。

4.刷牙後立刻漱口太乾淨

刷完牙馬上大量漱口，反而會把牙膏中的氟化物沖掉，降低保護效果。建議刷完後輕輕吐掉泡沫，少量漱口即可，讓氟停留在牙齒表面發揮作用。

5.忽略刷舌頭與定期更換牙刷

舌苔也是細菌聚集處，容易造成口臭，卻常被忽略。此外，牙刷使用超過三個月或刷毛外翻，清潔效果會大打折扣，應定期更換。