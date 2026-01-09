fb ig video search mobile ETtoday

彰化員林「妘采森語時光」盛大開幕！攜手東森自然美推動地方美業升級

>

▲「妘采森語時光」盛大開幕。（圖／妘采森語時光提供）

▲彰化員林首家具規模性全方位美容SPA「妘采森語時光」盛大開幕。（圖／妘采森語時光提供，下同）

消費中心／綜合報導

中部朋友有福了！員林迎來科技美業新亮點，由女性團隊打造的「妘采森語時光」全方位美容SPA盛大開幕，成為員林首家具規模、整合臉部、頭皮、身體與科技肌膚管理的一站式美容空間，並攜手東森自然美集團旗下科技美業品牌PS+LAB（Personal Skin Lab），導入外泌體科技，為地方美業注入新動能，開幕當天市長、議員及地方民代到場力挺，展現對女性創業與美業升級的高度肯定。

▲「妘采森語時光」盛大開幕。（圖／妘采森語時光提供）

▲攜手東森自然美集團旗下科技美業品牌PS+LAB，導入外泌體科技，為地方美業注入新動能。

「妘采森語時光」落腳員林市新生里，以「美業是一種生活提案」為核心理念，將原本集中於都會區的科技美業模式帶回地方，讓中部消費者也能同步享有一線城市等級的專業與設備。空間設計跳脫傳統美容院框架，營造靜謐溫潤氛圍，服務整合PS+LAB氣動脈衝水光、粉嫩蘊唇管理、美甲、身心舒活SPA、頭皮健髮管理，並導入AI肌膚檢測，實現真正的一站式美學照護。

「我們不只是開一家美容店，而是打造能長期陪伴顧客、也讓美業從業者穩定成長的空間。」創辦人強調，透過制度化流程與科技設備導入，降低對個人經驗的高度依賴，提升整體專業度，不僅陪伴顧客長期保養，也為地方美業與女性職涯發展注入穩定且溫暖的新能量。

在美業升級的關鍵節點，妘采森語時光選擇攜手東森自然美集團PS+LAB，成為地方導入科技美業的重要示範據點。PS+LAB主打氣動脈衝無針水光科技，透過高壓氣流將精華導入肌膚底層，不敷麻、不注射、無修復期，在溫和舒適的過程中兼顧效果與安全性，大幅降低消費者嘗試門檻。

▲「妘采森語時光」盛大開幕。（圖／妘采森語時光提供）

▲東森自然美集團PS+LAB主打氣動脈衝無針水光科技，透過高壓氣流將精華導入肌膚底層。

結合近年美業關注的外泌體科技概念，從細胞訊息傳遞出發，聚焦肌膚修護、亮白、穩定與抗老，透過高親膚精萃搭配儀器導入，協助肌膚回到健康平衡，而非僅止於短暫補水。業者指出，這樣的科技保養模式，讓地方美業跳脫價格競爭，走向專業化、科技化與長期管理，不僅提升服務層次，也為產業創造更高附加價值。

妘采森語時光同步導入AI肌膚檢測系統，透過影像與數據分析，協助顧客了解自身膚況，並搭配PS+LAB個性化護膚流程進行諮詢客製建議，這也讓美業服務從「憑經驗」邁向「有數據可依循」，提升專業信任感。為強化品牌競爭力，妘采森語時光特別邀請Ling國際形象管理顧問「呂曉玲」擔任開業指導顧問，從團隊形象、服務禮儀到顧客體驗進行全面規劃，協助地方品牌建立可長期發展的經營系統，展現女性創業的專業實力。

▲「妘采森語時光」盛大開幕。（圖／妘采森語時光提供）

▲妘采森語時光同步導入 AI 肌膚檢測系統，透過影像與數據分析，協助顧客了解自身膚況。

慶祝開幕，妘采森語時光同步推出多項限定體驗優惠，邀請民眾親身感受科技美學融入日常生活的全新樣貌。除推出頭皮舒活SPA、肌膚管理與AI科技導入體驗價外，加入官方LINE還可獲得AI肌膚檢測問卷、會員點數與抽獎好康，吸引不少民眾提前預約。

即日起至1月31日，開幕優惠包含「到店即贈水療淨化舒活體驗券、沁涼草本頭皮SPA599元（原價1,200元）、頭皮淨化肩頸舒壓699元（原價 1,300 元）、軟化經絡背穴舒緩799元（原價1,500元），以及輕奢肌膚保養導入999 元（原價 1,600 元）」，以親民價格讓更多民眾輕鬆體驗科技美業新日常。

▼為慶祝開幕，妘采森語時光推出多項期間限定體驗優惠，吸引不少民眾提前預約。

▲「妘采森語時光」盛大開幕。（圖／妘采森語時光提供）

即日起至1/31優惠好康如下：

l 開幕慶，來就送水療淨化舒活體驗券

l 沁涼草本頭皮SPA $599(原價$1200)

l 頭皮淨化肩頸舒壓$699(原價$1300)

l 軟化經絡背穴舒緩$799(原價$1500)

l 輕奢肌膚保養導入$999(原價$1600)


店家資訊

???? 地址：彰化縣員林市新生里至善街 109 巷 16 號 ???? 電話：04-896-0799 ???? 營業時間：09:00－22:00

網路預約：https://ezpretty.cc/22pZK

關鍵字：

東森自然美, PS+LAB, 員林, AI肌膚檢測, 外泌體, 女性創業

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

吃軟不吃硬的三大星座！TOP 1情緒跟安全感最重要　強硬要求當然免談

吃軟不吃硬的三大星座！TOP 1情緒跟安全感最重要　強硬要求當然免談

看似老實卻是「中央空調」星座Top 3！第一名太貼心最容易讓人誤會

看似老實卻是「中央空調」星座Top 3！第一名太貼心最容易讓人誤會

簡直天菜伴侶！比起相貌、金錢更重要的三個隱形特徵

簡直天菜伴侶！比起相貌、金錢更重要的三個隱形特徵

不只是累而已！「過勞症狀」你中了幾項？快來自我檢測 「玻璃心高敏感」星座Top 3！第一名連被已讀都焦慮　秒走心腦補 GU新年第二波降價超有感！高CP值帽T、保暖外套千元有找 禮客Outlet改裝出清萬件商品1折起　4千元休閒鞋1千有找 白髮提早報到？「3要3不要」教你擺脫白髮焦慮 日本麥當勞「鹽焦糖杏仁派」三種內餡必吃！話題生巧克力派同步回歸 焦慮不必硬撐！3 個方法幫助情緒降溫

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面