彰化員林「妘采森語時光」盛大開幕！攜手東森自然美推動地方美業升級

▲彰化員林首家具規模性全方位美容SPA「妘采森語時光」盛大開幕。（圖／妘采森語時光提供，下同）



消費中心／綜合報導

中部朋友有福了！員林迎來科技美業新亮點，由女性團隊打造的「妘采森語時光」全方位美容SPA盛大開幕，成為員林首家具規模、整合臉部、頭皮、身體與科技肌膚管理的一站式美容空間，並攜手東森自然美集團旗下科技美業品牌PS+LAB（Personal Skin Lab），導入外泌體科技，為地方美業注入新動能，開幕當天市長、議員及地方民代到場力挺，展現對女性創業與美業升級的高度肯定。

▲攜手東森自然美集團旗下科技美業品牌PS+LAB，導入外泌體科技，為地方美業注入新動能。



「妘采森語時光」落腳員林市新生里，以「美業是一種生活提案」為核心理念，將原本集中於都會區的科技美業模式帶回地方，讓中部消費者也能同步享有一線城市等級的專業與設備。空間設計跳脫傳統美容院框架，營造靜謐溫潤氛圍，服務整合PS+LAB氣動脈衝水光、粉嫩蘊唇管理、美甲、身心舒活SPA、頭皮健髮管理，並導入AI肌膚檢測，實現真正的一站式美學照護。

「我們不只是開一家美容店，而是打造能長期陪伴顧客、也讓美業從業者穩定成長的空間。」創辦人強調，透過制度化流程與科技設備導入，降低對個人經驗的高度依賴，提升整體專業度，不僅陪伴顧客長期保養，也為地方美業與女性職涯發展注入穩定且溫暖的新能量。

在美業升級的關鍵節點，妘采森語時光選擇攜手東森自然美集團PS+LAB，成為地方導入科技美業的重要示範據點。PS+LAB主打氣動脈衝無針水光科技，透過高壓氣流將精華導入肌膚底層，不敷麻、不注射、無修復期，在溫和舒適的過程中兼顧效果與安全性，大幅降低消費者嘗試門檻。

▲東森自然美集團PS+LAB主打氣動脈衝無針水光科技，透過高壓氣流將精華導入肌膚底層。



結合近年美業關注的外泌體科技概念，從細胞訊息傳遞出發，聚焦肌膚修護、亮白、穩定與抗老，透過高親膚精萃搭配儀器導入，協助肌膚回到健康平衡，而非僅止於短暫補水。業者指出，這樣的科技保養模式，讓地方美業跳脫價格競爭，走向專業化、科技化與長期管理，不僅提升服務層次，也為產業創造更高附加價值。

妘采森語時光同步導入AI肌膚檢測系統，透過影像與數據分析，協助顧客了解自身膚況，並搭配PS+LAB個性化護膚流程進行諮詢客製建議，這也讓美業服務從「憑經驗」邁向「有數據可依循」，提升專業信任感。為強化品牌競爭力，妘采森語時光特別邀請Ling國際形象管理顧問「呂曉玲」擔任開業指導顧問，從團隊形象、服務禮儀到顧客體驗進行全面規劃，協助地方品牌建立可長期發展的經營系統，展現女性創業的專業實力。

▲妘采森語時光同步導入 AI 肌膚檢測系統，透過影像與數據分析，協助顧客了解自身膚況。



慶祝開幕，妘采森語時光同步推出多項限定體驗優惠，邀請民眾親身感受科技美學融入日常生活的全新樣貌。除推出頭皮舒活SPA、肌膚管理與AI科技導入體驗價外，加入官方LINE還可獲得AI肌膚檢測問卷、會員點數與抽獎好康，吸引不少民眾提前預約。

即日起至1月31日，開幕優惠包含「到店即贈水療淨化舒活體驗券、沁涼草本頭皮SPA599元（原價1,200元）、頭皮淨化肩頸舒壓699元（原價 1,300 元）、軟化經絡背穴舒緩799元（原價1,500元），以及輕奢肌膚保養導入999 元（原價 1,600 元）」，以親民價格讓更多民眾輕鬆體驗科技美業新日常。

▼為慶祝開幕，妘采森語時光推出多項期間限定體驗優惠，吸引不少民眾提前預約。



即日起至1/31優惠好康如下：

l 開幕慶，來就送水療淨化舒活體驗券

l 沁涼草本頭皮SPA $599(原價$1200)

l 頭皮淨化肩頸舒壓$699(原價$1300)

l 軟化經絡背穴舒緩$799(原價$1500)

l 輕奢肌膚保養導入$999(原價$1600)



店家資訊

???? 地址：彰化縣員林市新生里至善街 109 巷 16 號 ???? 電話：04-896-0799 ???? 營業時間：09:00－22:00

網路預約：https://ezpretty.cc/22pZK