總是日復一日？因為你總在「等」　5個打破僵局的人生清單

▲人生是一趟單向旅程，有些事情不要等，越早做越好。（圖／unsplash、pexel）

記者蔡惠如／綜合報導

又到了年初年末，在一連串歡慶之餘，有些人會開始思考這一年我做了什麼？有什麼值得歡慶？是因為我又度過了一年、還是因為未來的新日子即將來臨了？每年之終，我們總會提醒自己，生活過得如何？若覺得總是日復一日沒什麼好期待，你該看看是否已經啟動一些「人生中不該再推遲或等待的事」，才能期待新的一年會不一樣。

壯遊

很少人不愛旅遊，然而如果你嚮往的不是去某處5天10天，逛逛街巷買買東西調節身心，而是一個月以上的深度規劃，那在存夠可以成行的錢之後，你不該等待，你需要趁著現在體力好的時候出發。

想親眼見極光、布達拉宮、一望無際的山嵐或沙漠美景，這類的深度旅遊不是有錢就可以解決，而是要有身體力行的實力，等足夠假、等工作空檔機會都會淪於表面的理由，若真覺得那不是期待用而已，越早出發絕對是正確的選擇，也能在旅途過程中出現新的觸發跟思考。

修補關係

說實在的，緣份無法強求，但可以珍惜，如果身邊有一個因為某個原因而停止互動的人，而那角色總是在你心裡，你該做的就是先主動化解你們的尷尬，找回一位對你生命中有意義的人。

大多數人都不想示弱，或總是有點不甘心，但比起就此遠離一個朋友或親人來說，對你的損失也許是更大的，成熟的人懂得有時該退一步，別等了，再次去試著擁抱這段消失的關係吧。

離開你所謂的愛情

感情有多元面貌，若你總是在等待一個人對你產生青睞，或是你與對方的感情已經惡化，對你帶來痛苦，這兩種情況下都不該再等待。

等待是不會獲得愛情的，若苦追某個人已經數年，為他付出跟犧牲，對方都無動於衷，這真的不是所謂的愛情，只是單戀，也許你有可能沈溺於這種虐心，但對方給你的極少數小確幸，其實跟你所失去的時間跟精力，完全不能相比，你可能只是害怕失去依附感，走出去多認識朋友，製造機會，忘掉一個人其實很容易。

擁有超棒的住所

人生壓力大，擁有一個讓自己舒適的角落，是很重要的，別總是覺得因為是租來的房子，只要一切從簡可以睡就好，好好的整理你的小窩，讓你每天上學或上班回家後，真心覺得待在這裡會微笑，風格是你喜歡的，一切都乾淨整齊，帶給你的內心效益絕對比你想像中還要強大。

別總對自己說「等到我有自己的房子」就可以買這個，或是我想把它裝潢成怎樣的風格，現在就啟動，考量預算或可行度找到折衷的方式，別因為「我以後可能還會搬家」就一切隨便。

溫柔對待父母

大部分人在長大後都會忽視父母的愛，因為那是從小我們擁有的東西，其實這份牽絆對我們來說是非常重要的，只是我們總是不自覺，但要記得有天我們會失去它，所以請在忙於體會這個世界的美好跟殘酷之餘，來得及溫柔地與父母相處，那會是你日後最不會後悔的事情之一。