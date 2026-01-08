檀健次又帥了！「新年穿搭亮點」曬HOGAN潮鞋Hyperlight

fb ig video search mobile ETtoday

記者鮑璿安／綜合報導

義大利精品品牌 HOGAN 迎接 2026 馬年新春，正式推出全新新春限定系列，並再度攜手全球品牌代言人檀健次演繹節慶形象。以「HO住紅運」為主題，系列透過溫潤酒紅色調與躍動意象，將新年祝福轉化為當代都會語彙，男神檀健次的同款單品也一次幫你解析！

▲▼ 檀健次 。（圖／品牌提供）

▲▼ 檀健次 。（圖／品牌提供）

▲▼ 檀健次 。（圖／品牌提供）

▲全球品牌代言人檀健次演繹節慶形象 。（圖／品牌提供）

形象畫面中，檀健次身處紅色氣球與柔和光影交織的空間，身穿酒紅色外套搭配黑色褲裝，整體造型低調卻極具層次感。酒紅色外套以沉穩色澤呼應新春喜氣，同時保留都會男性俐落線條，此次新春系列焦點單品之一為男士 Hyperlight 奢潮鞋履，以淺色鞋身打造清爽視覺，鞋側延伸比例的 H Logo 成為識別亮點，線條俐落卻不張揚。鞋底結構兼顧輕盈腳感與行走穩定度，適合長時間穿著，檀健次在形象中以此鞋款完成造型收尾，展現從容穩健的步伐。

▲▼ 檀健次 。（圖／品牌提供）

▲▼ 檀健次 。（圖／品牌提供）

▲HOGAN 2026 新春系列男士 HYPERLIGHT 、迷你托特包 。（圖／品牌提供）

配件部分，同系列酒紅色托特包以柔軟皮革與立體輪廓呈現，包身刻印品牌字樣與金屬 H 吊飾細節，實用之餘也為整體穿搭注入節慶亮點；女款 HI-FI 鞋履則以玫瑰金細節與厚底線條延伸腿部比例，兼顧造型感與舒適度。

同場加映

▲▼ jisoo 。（圖／品牌提供）

▲▼ jisoo 。（圖／品牌提供）

▲Jisoo又有全新美照來寵粉了！以TOMMY HILFIGER 全球品牌大使的身分出鏡，演繹 2026 農曆新年限定系列 。（圖／品牌提供）

Jisoo又有全新美照來寵粉了！以TOMMY HILFIGER 全球品牌大使的身分出鏡，演繹 2026 農曆新年限定系列，將品牌航海傳統融入節慶符碼，以「繩索造型 Logo」貫穿設計，並巧妙環繞馬蹄鐵圖騰，形成東西文化意象的混搭亮點。單品主打俐落 T 恤、柔軟針織衫與舒適開襟衫，完美融入生活日常。

HOGAN, 新春, 檀健次, 酒紅色, 限定

