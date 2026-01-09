fb ig video search mobile ETtoday

從MARNI到GU！快時尚迎來鬼才創意總監　精品級首作最快「此時亮相」

>

記者鮑璿安／綜合報導

快時尚品牌GU的親民設計被大家所喜愛，而品牌正式宣佈任命義大利設計師 Francesco Risso 出任創意總監，他過去曾任職MARNI 創意總監，如今由 Risso 主導的首個 GU 系列，預計將於 2026 年秋冬正式亮相，會有什麼新氣象到來？備受業界關注！

Francesco Risso 出生於義大利，曾於佛羅倫斯、紐約與倫敦深造時尚設計，並在 Prada 累積近十年設計經驗。2016 年起接掌 MARNI 創意總監一職後，他以音樂、藝術與多元文化為靈感，成功重塑品牌形象，打造出自由、不受框架限制的設計語彙，在時尚圈建立鮮明個人風格。此次轉戰 GU，被外界解讀為高端創意語言下放至平價時尚的關鍵一步。

GU近年積極尋求轉型升級，而Francesco Risso 曾經在2022 年帶來「UNIQLO and MARNI」聯名系列，創下高度話題，此次也確定將於 2026 年再度與 UNIQLO 推出全新合作系列，顯示迅銷集團正以設計師為核心，打造更具時尚影響力的集團版圖。

同場加映

▲▼ ECCO × NRL 聯名系列 。（圖／品牌提供）

▲以機能鞋履聞名的ECCO近期攜手Chloé前創意總監、法國知名設計師 Natacha Ramsay-Levi，聯手推出 ECCO × NRL 聯名系列 。（圖／品牌提供）

以機能鞋履聞名的ECCO近期攜手Chloé前創意總監、法國知名設計師 Natacha Ramsay-Levi，聯手推出 ECCO × NRL 聯名系列 ，從冬季到早春皆可輕鬆著用，服飾配色延續品牌一貫的沉穩格調，選用石灰綠、茶綠、沙棕等中性色調。外型上結合蓬鬆輪廓與實穿設計，像是本次形象照中登場的羽絨背心及羊毛拼接長袖T恤，透過立體剪裁與異材質拼接，讓整體視覺不僅保有暖意，更提升層次感。針對變化天氣推出的羽絨外套具備高達90%充絨量，並以輕量材質包覆身形，不會過度厚重；另有收腰設計與可變化下擺的防風長外套，能隨需求轉換穿法，細節滿滿。

關鍵字：

GU, FrancescoRisso, MARNI, UNIQLO, 快時尚

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

吃軟不吃硬的三大星座！TOP 1情緒跟安全感最重要　強硬要求當然免談

吃軟不吃硬的三大星座！TOP 1情緒跟安全感最重要　強硬要求當然免談

看似老實卻是「中央空調」星座Top 3！第一名太貼心最容易讓人誤會

看似老實卻是「中央空調」星座Top 3！第一名太貼心最容易讓人誤會

最容易「姐弟戀」的三大星座！TOP 1年齡不是問題　 充滿活力與刺激更心動

最容易「姐弟戀」的三大星座！TOP 1年齡不是問題　 充滿活力與刺激更心動

簡直天菜伴侶！比起相貌、金錢更重要的三個隱形特徵 不只是累而已！「過勞症狀」你中了幾項？快來自我檢測 「玻璃心高敏感」星座Top 3！第一名連被已讀都焦慮　秒走心腦補 GU新年第二波降價超有感！高CP值帽T、保暖外套千元有找 禮客Outlet改裝出清萬件商品1折起　4千元休閒鞋1千有找 白髮提早報到？「3要3不要」教你擺脫白髮焦慮 日本麥當勞「鹽焦糖杏仁派」三種內餡必吃！話題生巧克力派同步回歸

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面