從MARNI到GU！快時尚迎來鬼才創意總監　精品級首作最快「此時亮相」

記者鮑璿安／綜合報導

快時尚品牌GU的親民設計被大家所喜愛，而品牌正式宣佈任命義大利設計師 Francesco Risso 出任創意總監，他過去曾任職MARNI 創意總監，如今由 Risso 主導的首個 GU 系列，預計將於 2026 年秋冬正式亮相，會有什麼新氣象到來？備受業界關注！

Francesco Risso 出生於義大利，曾於佛羅倫斯、紐約與倫敦深造時尚設計，並在 Prada 累積近十年設計經驗。2016 年起接掌 MARNI 創意總監一職後，他以音樂、藝術與多元文化為靈感，成功重塑品牌形象，打造出自由、不受框架限制的設計語彙，在時尚圈建立鮮明個人風格。此次轉戰 GU，被外界解讀為高端創意語言下放至平價時尚的關鍵一步。

GU近年積極尋求轉型升級，而Francesco Risso 曾經在2022 年帶來「UNIQLO and MARNI」聯名系列，創下高度話題，此次也確定將於 2026 年再度與 UNIQLO 推出全新合作系列，顯示迅銷集團正以設計師為核心，打造更具時尚影響力的集團版圖。

同場加映





▲以機能鞋履聞名的ECCO近期攜手Chloé前創意總監、法國知名設計師 Natacha Ramsay-Levi，聯手推出 ECCO × NRL 聯名系列 。（圖／品牌提供）

以機能鞋履聞名的ECCO近期攜手Chloé前創意總監、法國知名設計師 Natacha Ramsay-Levi，聯手推出 ECCO × NRL 聯名系列 ，從冬季到早春皆可輕鬆著用，服飾配色延續品牌一貫的沉穩格調，選用石灰綠、茶綠、沙棕等中性色調。外型上結合蓬鬆輪廓與實穿設計，像是本次形象照中登場的羽絨背心及羊毛拼接長袖T恤，透過立體剪裁與異材質拼接，讓整體視覺不僅保有暖意，更提升層次感。針對變化天氣推出的羽絨外套具備高達90%充絨量，並以輕量材質包覆身形，不會過度厚重；另有收腰設計與可變化下擺的防風長外套，能隨需求轉換穿法，細節滿滿。