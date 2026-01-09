fb ig video search mobile ETtoday

狂擦護唇膏還是乾？可能是方法錯了！3個技巧養護水嫩美唇

記者李薇／台北報導　圖／sooyaaa__ IG、yeh.shaa_ IG

明明天天擦護唇膏，嘴唇卻還是反覆乾裂、脫皮，讓不少人感到困惑，其實問題往往不在「有沒有擦」，而是護理方式不對，由於唇部肌膚沒有皮脂腺，保水力天生較弱，若少了正確的修護技巧，再昂貴的產品也難以發揮效果，以下整理三個實用又容易上手的護唇方案，幫助雙唇真正恢復柔嫩狀態。

護唇。（圖／IG）

1.直向塗抹更有效

多數人習慣左右橫向來回塗抹護唇膏，但其實唇紋是縱向排列，橫擦反而容易卡在表面，建議改為「直向」由上往下塗抹，讓護唇膏真正進入唇紋中，能更有效鎖住水分，也能減少乾裂與細紋產生，白天外出或補擦時特別適合。

2.厚敷＋保鮮膜急救修護

當嘴唇已經出現明顯乾裂、脫皮時，單擦護唇膏往往不夠力，睡前可厚敷一層唇膜或滋潤型護唇膏，再覆蓋一小片保鮮膜約10至15分鐘，利用密封效果加強吸收，最後取下即可入睡，這個方法能在短時間內軟化角質、補充水分，是改善乾唇最快速的急救型保養。

3.定期溫和去角質

老廢角質堆積會阻礙保養成分吸收，也是越擦越乾的關鍵原因，每周可用溫水濕敷雙唇後，以濕毛巾或專用唇部去角質產品輕柔按摩，切記力道一定要輕，避免拉扯，去角質後立即進行直向塗抹護唇膏或厚敷修護，保養效果會明顯提升。

護唇膏, 護唇, 嘴唇, 保養

