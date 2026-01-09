fb ig video search mobile ETtoday

許太太這顆要收！許光漢同款赤陶色美箱太好看　輕巧兼具耐用簡直夢幻逸品

>

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

演員許光漢在最當紅的時候入伍，現在回歸演藝圈依舊人氣不減，擁有大批粉絲追隨，近期他也參與頂級箱包品牌RIMOWA時尚大片的拍攝，以傳統戲曲中的「堂馬」為靈感，演繹出最新款的美色行李箱，同時傳達在都市穿梭跨越時代的旅行意象。

RIMOWA,許光漢,TUMI,魏大勳,行李箱,時尚,旅行,。（圖／品牌提供）

RIMOWA,許光漢,TUMI,魏大勳,行李箱,時尚,旅行,。（圖／品牌提供）

許光漢這次一連拍攝多款時髦畫報，其中一張身穿連身咖啡色工裝，準備起跑的動作，手上正拿著最新Original系列Twist Powder Blue柔霧藍行李箱，低飽和度的柔和藍色調，象徵新年所帶來的平靜與嶄新，而Original系列Twist行李箱更以精湛的德式工藝為核心，透過同色系皮革包覆提把與TSA認證鎖，呼應標誌性鋁鎂合金外觀的配色細節，形塑出一致且細緻的設計語彙。

RIMOWA,許光漢,TUMI,魏大勳,行李箱,時尚,旅行,。（圖／品牌提供）

RIMOWA,許光漢,TUMI,魏大勳,行李箱,時尚,旅行,。（圖／品牌提供）

另一張照片中，只見許光漢親暱的趴在Essential行李箱上，以低調但卻充滿辨識度的赤陶色躍上高性能聚碳酸酯箱體，從行李箱身、提把、徽章到滾輪底托都採用同色系設計，輕巧又耐用是它廣受旅人喜愛的關鍵，限定色調更是2025秋冬新上市的顏色，許太太絕對要GET同款。

RIMOWA,許光漢,TUMI,魏大勳,行李箱,時尚,旅行,。（圖／品牌提供）

RIMOWA,許光漢,TUMI,魏大勳,行李箱,時尚,旅行,。（圖／品牌提供）

同樣人氣很高的男演員魏大勛在2025年也成為機能箱包TUMI亞太區代言人，也為品牌拍攝一系列質感大片，其中一張身穿風衣手拿19 Degree Lite系列石墨黑國際版四輪登機箱，傳達出其輕巧又充滿態度的設計，靈動輕盈回應每一段旅程軌跡。

RIMOWA,許光漢,TUMI,魏大勳,行李箱,時尚,旅行,。（圖／品牌提供）

關鍵字：

RIMOWA, TUMI, 許光漢, 魏大勛, 行李箱, 旅行

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

吃軟不吃硬的三大星座！TOP 1情緒跟安全感最重要　強硬要求當然免談

吃軟不吃硬的三大星座！TOP 1情緒跟安全感最重要　強硬要求當然免談

看似老實卻是「中央空調」星座Top 3！第一名太貼心最容易讓人誤會

看似老實卻是「中央空調」星座Top 3！第一名太貼心最容易讓人誤會

最容易「姐弟戀」的三大星座！TOP 1年齡不是問題　 充滿活力與刺激更心動

最容易「姐弟戀」的三大星座！TOP 1年齡不是問題　 充滿活力與刺激更心動

簡直天菜伴侶！比起相貌、金錢更重要的三個隱形特徵 不只是累而已！「過勞症狀」你中了幾項？快來自我檢測 「玻璃心高敏感」星座Top 3！第一名連被已讀都焦慮　秒走心腦補 GU新年第二波降價超有感！高CP值帽T、保暖外套千元有找 禮客Outlet改裝出清萬件商品1折起　4千元休閒鞋1千有找 白髮提早報到？「3要3不要」教你擺脫白髮焦慮 日本麥當勞「鹽焦糖杏仁派」三種內餡必吃！話題生巧克力派同步回歸

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面