許太太這顆要收！許光漢同款赤陶色美箱太好看　輕巧兼具耐用簡直夢幻逸品

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

演員許光漢在最當紅的時候入伍，現在回歸演藝圈依舊人氣不減，擁有大批粉絲追隨，近期他也參與頂級箱包品牌RIMOWA時尚大片的拍攝，以傳統戲曲中的「堂馬」為靈感，演繹出最新款的美色行李箱，同時傳達在都市穿梭跨越時代的旅行意象。

許光漢這次一連拍攝多款時髦畫報，其中一張身穿連身咖啡色工裝，準備起跑的動作，手上正拿著最新Original系列Twist Powder Blue柔霧藍行李箱，低飽和度的柔和藍色調，象徵新年所帶來的平靜與嶄新，而Original系列Twist行李箱更以精湛的德式工藝為核心，透過同色系皮革包覆提把與TSA認證鎖，呼應標誌性鋁鎂合金外觀的配色細節，形塑出一致且細緻的設計語彙。

另一張照片中，只見許光漢親暱的趴在Essential行李箱上，以低調但卻充滿辨識度的赤陶色躍上高性能聚碳酸酯箱體，從行李箱身、提把、徽章到滾輪底托都採用同色系設計，輕巧又耐用是它廣受旅人喜愛的關鍵，限定色調更是2025秋冬新上市的顏色，許太太絕對要GET同款。

同樣人氣很高的男演員魏大勛在2025年也成為機能箱包TUMI亞太區代言人，也為品牌拍攝一系列質感大片，其中一張身穿風衣手拿19 Degree Lite系列石墨黑國際版四輪登機箱，傳達出其輕巧又充滿態度的設計，靈動輕盈回應每一段旅程軌跡。