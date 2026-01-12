星期一都不快樂還沒開啟工作模式　做4件事調整平靜面對「周一憂鬱」

文／人物誌

幾乎每個上班族都懂那種感覺。就是禮拜天白天還算輕鬆，一到傍晚，心情就開始慢慢往下掉。手機裡的行事曆提醒你明天要開會、要回信、要交進度，原本悠哉的週末像被人硬生生按下暫停鍵。

所謂「周一憂鬱」不是什麼心理疾病，更像是一種集體默契。我們都知道假期結束了，但身體和情緒還沒準備好回到工作模式。

與其強迫自己正能量爆棚，不如用幾個實際的方法，讓禮拜天不要那麼難熬。

▲《機智住院醫生生活》劇照（圖／tvN，下同）

別把禮拜天排成假期馬拉松

很多人周末行程滿檔，朋友聚會、家庭聚餐、補眠、追劇一次塞滿，結果禮拜天晚上反而更累。身體累、腦袋又開始想工作的事，憂鬱自然找上門。

比較實際的做法是：周日刻意留一段什麼都不安排的空白時間。不是滑手機，而是真的放慢速度，讓自己有緩衝，從假日慢慢切回平日。

禮拜天就先把最煩的小事做掉

周一之所以讓人抗拒，往往不是大事，而是一堆零碎又煩的事情在等你。信件沒回、資料沒整理、待辦事項一長串，看了就心累。

建議在禮拜天花30分鐘，把最基本的準備先完成，例如整理包包、簡單看一下明天的行程、把待辦事項列出來。不是要你加班，而是把不確定感降到最低，周一早上比較不會太焦慮。

不要對周一的自己太殘忍



有些人習慣把重要會議、高強度工作全部排在周一，彷彿要用行動證明自己很拚。但現實是，大多數人的狀態在周一早上都還沒完全開機。如果可以安排，周一盡量處理例行性、熟悉的工作，把需要高度專注的任務留到周二或周三。這不是偷懶，而是比較符合人性的時間管理。

為周一準備一個小小期待

期待不一定要很偉大，一杯固定會喝的咖啡、一家午餐愛去的店、下班後的運動或追劇時間，都可以成為支撐你度過週一的理由。重點是這個期待要「確定會發生」，而不是遙不可及的獎勵。當周一不再只是責任，而是有一點點自己的時間，憂鬱感自然會降低。

最後也許是重要的一點！討厭周一其實很正常。不用逼自己一定要熱愛工作、感謝每一個早起的早晨。承認我現在就是不想上班，情緒反而比較容易過去。

周一憂鬱不會一夕消失，但透過一些小調整，至少可以讓禮拜天晚上，不再那麼沉重。以上這些小方法不仿一起試試看，試著給假日一點空白時間，讓自己真正放鬆，即使真的不快樂，也能平靜的面對星期一。

延伸閱讀

為什麼 Z 世代要「微退休」？一眼望到頭的人生，早已不是追求目標！



「存款變多了，也沒有比較快樂。」金錢焦慮，讓人生被數字綁架



※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。