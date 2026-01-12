新春茶禮TWG Tea赤馬迎禧果香濃　王德傳丙午新春飄台灣味

▲新春茶禮TWG Tea推赤馬迎禧，紅金寓意亮眼，茶品果香濃郁。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

迎接農曆新年，國際精品茶品牌 TWG Tea 以「赤馬迎禧」火紅登場，搭配金色呈現華麗意象，微酸果香的滋味充滿節慶氛圍；台灣茶莊王德傳「馳光」為主題推出新春茶禮，回歸台灣茶工藝與自由品茶的生活想像，提供消費者一亮一靜的春節送禮市場選擇。

TWG Tea 今年新春以「赤馬迎禧」為主題，推出年度限定調味茶款。品牌以火馬年意象為靈感，將紅茶作為基底，融合草莓與覆盆子果香，並搭配玫瑰花瓣點綴，使茶湯呈現酸甜平衡、帶有花果層次的風味走向，即使為初入門飲者，也能輕鬆感受迷人氛圍。

包裝設計延續 TWG Tea 一貫的精品風格，茶罐以節慶紅色為主調，搭配金色細節，強調新春喜氣與收藏感。赤馬迎禧茶單罐 110g 售價 1,450元，現已在台上市。品牌表示，自 2／1 至 2／28期間，於TWG Tea全台沙龍與精品門市購買「赤馬迎禧茶」，或單筆消費滿新台幣 2,800 元，即可獲贈限量八入紅包袋組。

相較於 TWG Tea 的調香取向，王德傳今年丙午新春茶禮「馳光」系列，則聚焦於台灣茶風味本身。品牌以「以光為馬，啟程無界」為概念，將火馬年的奔馳意象轉化為不受形式限制的飲茶態度，無論獨飲、分享或日常沖泡，都能自在進行。

「馳光」系列涵蓋多款不同定位的禮盒，包括以經典安尚烏龍為核心的「馳心禮盒」、「馳澄禮盒」，以及風味較為輕盈、適合日常飲用的「馳光禮盒」與「馳光袋茶禮盒」。其中「馳心」與「馳澄」禮盒特別收錄年度限定的「蜜香梨山高山烏龍」，該茶款因氣候條件偶發形成蜜香風味，屬於今年新春限定、難以複製的茶品。

而今年王德傳首次於新春禮盒中大量運用插畫元素，以奔馳的馬作為主視覺，並依不同系列搭配潤金色、紅色或橘色茶罐，區隔收藏型、送禮型與日常型需求。「馳光袋茶禮盒」則主打原葉立體袋茶形式，降低沖泡門檻，讓臺灣烏龍茶更貼近日常生活，售價從 990 元起至 5,580 元。