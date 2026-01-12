巨型丹寧褲超可愛！EVISU快閃台北101限定印花、馬年海鷗褲亮相

記者鮑璿安／綜合報導

日本高端潮流品牌 EVISU 近日正式進駐台北 101開設全新快閃店，以更具體驗感的方式呈現品牌經典工藝與街頭文化。此次快閃以大型丹寧褲裝置結合金屬未來感陳列打造出極具視覺張力的空間，並同步推出 「EVISU X TAIPEI 101」限定系列，吸引不少潮流迷搶先朝聖。





▲EVISU 台北101 限定店帶來獨賣單品 。（圖／品牌提供）

限定系列以台北 101 為核心靈感，將地標的層層結構與象徵節節高升的寓意融入 EVISU 經典海鷗圖案，打造更具台灣識別度的聯名單品。其中 101 夜景印花連帽衛衣將地標化成霓虹視覺；另一款多口袋牛仔褲則以竹節紋丹寧布與機能感口袋致敬大樓線條，是系列中最具收藏價值的單品。大面積Daicock海鷗弧形圖騰 T 恤運用紫與黃強烈配色詮釋街頭能量，成為粉絲鎖定的入門推薦。





▲EVISU 也同步推出 2026 馬年新春別注系列 。（圖／品牌提供）

除了限定系列，EVISU 也同步推出 2026 馬年新春別注系列，將日本張子馬與中式吉祥圖案結合，推出滿載寓意的牛仔外套與植絨刺繡牛仔褲，結合立體配色、細膩手工與醒目刺繡，完整展現品牌一貫的高端丹寧工藝，深受收藏玩家關注。

▲Jisoo又有全新美照來寵粉了！以TOMMY HILFIGER 全球品牌大使的身分出鏡，演繹 2026 農曆新年限定系列 。（圖／品牌提供）

Jisoo又有全新美照來寵粉了！以TOMMY HILFIGER 全球品牌大使的身分出鏡，演繹 2026 農曆新年限定系列，將品牌航海傳統融入節慶符碼，以「繩索造型 Logo」貫穿設計，並巧妙環繞馬蹄鐵圖騰，形成東西文化意象的混搭亮點。單品主打俐落 T 恤、柔軟針織衫與舒適開襟衫，完美融入生活日常。