私密肌乾燥、漏尿很困擾！凱格爾運動、雷射電波提升日常狀態

記者李薇／綜合報導 圖／達志示意圖

近年來，女性對私密處健康越來越重視，但臨床觀察發現，多數女性往往在出現乾澀、漏尿或明顯不適等症狀後，才開始尋求醫療協助，聖宜診所院長嚴嘉容、醫師林雨晴皆指出，私密處的穩定度會受到久坐、生活壓力、生產經驗及快速瘦身等多重因素影響，其實與臉部肌膚相同，都是需要長期檢視與日常保養的重要部位，透過凱格爾運動、相關療程等多層次照護方案，可依自身需求及生活節奏，及早維持私密穩定與舒適。

院長嚴嘉容指出，私密健康與女性的生活型態及人生階段高度相關，並非只有產後或年齡增加才會出現變化，長時間久坐、活動量不足，容易讓骨盆底肌缺乏使用而逐漸無力，部分女性會感覺骨盆支撐力下降，甚至伴隨下背痠痛或骨盆腔沉重感；懷孕與生產，則是常見關鍵因素，子宮在孕期長時間承受重量，使盆底肌承壓，約有三至五成女性在產後出現咳嗽、大笑時滲尿的應力性漏尿或感受到陰道鬆弛。

嚴嘉容進一步補充，快速瘦身或過度節食也可能造成支撐私密處的脂肪與膠原蛋白減少，使外陰部出現萎縮或凹陷，影響支撐力並加重漏尿問題，此外，高壓生活容易使骨盆底肌持續收縮，難以放鬆，常見表現包括慢性骨盆疼痛、性生活不適，以及頻繁尿意但排尿量少，隨著年齡增長及荷爾蒙變化，黏膜厚度與組織彈性下降，乾澀、灼熱感及反覆感染的風險也會提高。

上述眾多變化都是長期累積的結果，若能及早察覺並建立定期照護觀念，有助於維持私密處的穩定與舒適，減少日後不適的發生，醫師林雨晴表示，女性朋友平常可透過凱格爾運動鍛鍊骨盆底肌，也可思考透過類似高強度的電磁波療程或是雷射、電波，改善日常NG狀況。