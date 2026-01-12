fb ig video search mobile ETtoday

路易莎開賣「人蔘蜜香檸檬」巧妙進補　85度C夢幻草莓雲朵奶蓋登場

記者蔡惠如／綜合報導

冬季話題新品又一波，路易莎咖啡與保健品牌桂格合作，推出「人蔘蜜香檸檬」新飲，主打桂格「整瓶人蔘飲」入茶，單杯 65 元還比售價 69 元的人蔘飲單價更低，而85度C則延續草莓季熱潮，將於月中推出第二波新品，以視覺與口感兼具的「雲朵奶蓋」系列，光看就視覺滿足，喜愛酸甜滋味的螞蟻人可別錯過。

▲路易莎開賣「人蔘蜜香檸檬」巧妙進補。（圖／品牌提供）

路易莎咖啡近期推出「人蔘蜜香檸檬」新飲品，加入桂格熱賣的保健飲品「養氣人蔘」，選用蜂蜜與檸檬進行調和，平衡人蔘既有的風味，讓口感呈現酸甜清爽的層次，並帶有人蔘的溫潤底蘊，喝起來柔和不厚重，售價 65 元。

業者強調，每杯飲品中都豪邁加入了一整瓶市售價格 69 元的桂格養氣人蔘。用不同的詮釋方式，讓消費者能品嘗到養氣人蔘的新味，「人蔘蜜香檸檬」為期間限定提供，即日起至 2／28 於門市限時開賣。

冬季就來到草莓季熱潮，85 度 C 於 1／15 推出第二波新品，本次聚焦於口感綿密的「雲朵系」飲品，透過特製的草莓奶蓋，為咖啡與茶飲增添粉紅浪漫氣息。

兩款新品包括強調香濃咖啡與綿密草莓雲朵融合的「草莓雲朵咖啡」，有甜而不膩的順滑口感，以及基底使用帶有茉莉花香的綠茶，加上香醇奶香，頂層搭配草莓雲朵，喝起來層次豐富且香甜清新的「草莓雲朵奶綠」，單杯售價 75 元至 88 元。

冬季新品, 路易莎咖啡, 桂格養氣人蔘, 人蔘蜜香檸檬, 85度C, 草莓季, 草莓雲朵咖啡, 草莓雲朵奶綠, 雲朵奶蓋, 手搖飲

