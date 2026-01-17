2026馬年限定美妝盤點　嬌蘭蜂印瓶、LUSH按摩芭從頭到腳開運發光

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

2026馬年，各大美妝品牌紛紛以「開運」為靈感，推出限定彩妝、香氛與保養系列。從金馬意象包裝到注入身心能量的香氣設計，讓新年保養不只變美，更是一場轉運儀式。想在新的一年啟動好氣色、好狀態與好運勢，這份清單必須收藏！

推薦1.DIOR迪奧全新開運紅唇「幸運8」

迎接新春佳節，DIOR以「幸運8」為靈感，結合紅色祝福與經典幸運符碼，推出3款限量唇妝單品。以一系列開運紅唇，為新年雙唇添上一抹好運色彩。

1.藍星唇膏典藏版，藏著幸運符號太精緻

以迪奧先生鍾愛的星星、愛心、四葉幸運草與幸運數字8為靈感，推出4款絲絨特霧質地的迪奧藍星唇膏典藏版。從唇膏外殼到膏體蕊心的刻紋都有這些幸運圖案，讓口紅變成宛如隨身攜帶的幸運護身符。

唇膏顏色精心調製冷暖色兼具的訂製紅色調，從沉穩深邃的磚紅到明亮柔和的玫瑰紅都有。

#802熱情玫瑰 X 愛心：迷人的玫瑰磚紅色澤，綴以精緻愛心圖騰，象徵勇敢追愛、無畏前行的熾熱情感。

#806幸運玫瑰 X 幸運草：優雅的玫瑰奶咖色，承襲迪奧先生對幸運符號的信念，以溫柔的唇色迎接新年的好運降臨。

#808夢想玫瑰 X 幸運星：亮眼的玫瑰緋紅色，以DIOR幸運星圖騰，象徵追夢旅程中的指引光芒。

#809無限玫瑰 X 幸運數字8：經典的玫瑰酒紅色，致敬迪奧先生鍾愛的幸運數字8，以深邃而優雅的唇色，詮釋迷人自信光采。

2.巨星持色唇膏，4款開運色選

迪奧巨星持色唇膏新春之際同步推出4款開運色選，讓象徵好運與祝福的紅色化作唇間幸運符碼。從冷豔亮紅到百搭經典紅，每一抹都為新年注入滿滿正能量。

#800心願磚紅：溫潤而深邃的玫瑰磚紅色，低調中綻放自信魅力。

#880夢想豆沙：柔和細膩的玫瑰豆沙色，展現低調卻不失光采的優雅唇色。

#850喜氣紅棕：溫暖而醇厚的玫瑰棕紅色，百搭而不張揚，為妝容注入恰到好處的好運氛圍。

#890好運玫瑰：清新柔嫩的玫瑰裸粉色，彷彿隨身攜帶的幸運祝福，於每一次微笑間綻放自信迷人氣息。

3.迪奧藍星唇膏幸運星願珍藏版，紅色外盒超喜氣

DIOR同步推出「藍星唇膏幸運星願珍藏版」，將4款經典人氣色選珍藏於充滿幸運星的高訂珍藏外盒中。

每一支口紅都換上紅色外盒，點綴迪奧先生鍾愛的幸運星，搭配奢金Christian Dior字樣高訂飾帶，宛如幸運符般陪伴大家迎向美好新年。

#188豆沙裸棕：柔和細膩的豆沙裸棕色，展現自然優雅的唇色。

#720豆沙紅棕：人氣爆棚的玫瑰木色，是日常百搭的首選。

#772紅棕玫瑰：帶磚紅感的深邃玫瑰，一抹提升氣色，特別適合秋冬想要帥氣又有氣場的唇妝。

#999經典正紅（迪奧線上旗艦店獨賣）：致敬迪奧傳奇唇膏#9與#99的經典正紅，是展現自信與氣場的必備色選。

推薦2.Acqua di Parma無限木蘭印花典藏版

Acqua di Parma 2026農曆新年限量作品邀請上海藝術家Lea Woo攜手合作，以格調系列中的銷售冠軍Magnolia Infinita無限木蘭淡香精為主角，替外包裝設計全新專屬印花圖騰。

Lea Woo的設計靈感來自馬在東西方文化中的象徵，包括力量、優雅與自由。風格化的馬形線條與馬蹄鐵造型的橙色圖紋交織於包裝設計中，搭配Acqua di Parma經典的明亮黃色、橘紅、酒紅與耀眼金色。抽象的馬蹄鐵圖案既代表幸運，也向品牌的柑橘香調致敬。

無限木蘭淡香精自2022年推出以來，已躍升為Acqua di Parma台灣銷售第一名。前調以義大利卡拉布里亞佛手柑、橙與檸檬揭開序幕，明亮清新；中調則綻放出茉莉、木蘭、玫瑰與依蘭的迷人花香；尾調以麝香與廣藿香包覆，延續香氣的層次與深度，締造無限綿延的感官旅程。

推薦3.克蘭詩馬上年輕尊寵禮盒

克蘭詩以「雙萃煥采，馬上年輕」為主題推出黃金雙萃精華2026限定版，以奔騰金馬為靈感，象徵新年奔向活力的嶄新開局。

閃耀的金馬躍動於金色光韻之中，呼應雙萃精華經典水Ｘ油雙質地與27種植萃活性配方，將穩定平衡與抗老修護凝聚於每一次的保養之中。金馬所代表的力量、速度、活力，正是雙萃帶來的穩膚、緊緻、撫紋與高效修護的象徵。

除了精華液單品，1／15起克蘭詩官網更限量開賣「馬上年輕尊寵禮盒」，以新春炮竹除舊迎新的意象結合精緻旋轉木馬設計象徵新年開運循環。

內容物相當豐富，包含黃金雙萃精華50ml、黃金亮眼萃20ml、煥顏緊緻膠原日霜50ml、身體調和護理油100ml。一次獲得雙萃抗老金三角與身體調和護理油，旋轉之間完成由臉到身體的全面煥新。

推薦4.肯園流年油

芳療品牌肯園2026流年油「拂曉」，設計多種在地香氣，幫助大家免除過度努力與內耗，輕鬆迎好年。

肯園芳療師Doris表示，2026流年油「拂曉」，內含多種「破除」成分，包含希臘香薄荷、月桃、蛇床子等特別的精油。希臘香薄荷雖然有薄荷之名，但是實際的氣味帶有一點火性，能夠帶來溫暖的感受。月桃是在台灣很常見到的植物，月桃精油氣味清新能夠為身體帶來氧氣，能夠讓身心帶來煥然一新的感覺，而中藥精油蛇床子氣味帶有一些中藥氣味，破除躁動的身心，在各種內耗、難以安靜時帶來穩定的土地能量。

流年油裡還含有髯花杜鵑＋羌活精油，能夠有效化解因為責任感帶來的壓力。Doris建議可以取適量流年油，塗抹於雙肩前側與尾椎，每個部位順時針按摩至少30秒。接著雙手向外展開延伸，吸氣時放鬆，吐氣時將肩膀向外推，重複五次循環，以此幫助釋放肩背與腰部的緊繃，卸下不必要的負擔。

推薦5.嬌蘭摯紅幸運淡香精奢鑽金馬蜂印瓶

為迎接象徵力量與吉祥的2026金馬之年，法國嬌蘭推出第三款新年限量香水摯紅幸運淡香精奢鑽金馬蜂印瓶。

這次的限量版蜂印瓶由巴黎藝術珠寶工作室L’Atelier Truscelli精心打造，瓶身採華麗炙紅色玻璃，搭配鍍24K真金、手工鑲嵌施華洛世奇水晶的馬首雕飾，將珠寶工藝與香氛藝術完美融合。

摯紅幸運淡香精Rouge Bonheur本身則以清新花香調為核心，前調的玫瑰胡椒與生薑帶來活力與熱情，中調柔美馥郁的玫瑰與木蘭香調展現優雅層次，基調則以雪松與白麝香帶出溫潤清新，呈現新年精神與節日韻味。

摯紅幸運淡香精奢鑽金馬蜂印瓶全球限量1,786瓶、台灣限量18瓶。

推薦6.LUSH 2026馬年限定系列

2026年適逢「火馬年」，寓意熱情、動力與革新，正是勇敢追夢、迎接挑戰與開創突破的一年。

LUSH農曆新年限定系列就以駿馬奔騰之精神為靈感，融匯燦爛活力色彩與馥郁香氣，為大家點燃嶄新一年的熱情與期盼。

1.馬到成功汽泡彈

名為「赤兔」的駿馬在暖浴中奔馳而過，象徵繁盛和福氣的紅橙光影映入眼簾，再散發柑橘與香檸檬的明亮香氣。

2.馬力全開按摩芭

豐潤植物油、保濕米糠油和蘊含維他命E的葵花籽油在肌膚上緩緩融化，肉桂葉、巴西橘子精油與廣藿香精油交織的溫暖香氣隨之喚醒感官，讓人感覺愉悅舒暢。

Co-Creator Ashlee Weeks分享：「產品名字不僅向馬年致意，更代表這款按摩芭的強勁特性，因為配方蘊含香料與樟腦，特別適合需要暖意的身心。產品靈感來自傳統中醫使用的藥油，其中的樟腦在中醫說法有行氣活血與溫熱功效。而按摩芭上的浮雕圖案，則是受中國生肖剪紙藝術啟發。」

3.旭日曙光沐浴露

新年第一道曙光，總是代表希望和福氣，如陽光般的沐浴露配方蘊含西西里檸檬精油和甘油，隨著豐盈泡沫為肌膚注入水分，以煥然一新的姿態展開新的一年。

4.紅茶麻糬潤澤面膜

這款新鮮面膜如同為肌膚而設的甜點，讓新春護理流程增添一抹彈嫩光澤，先由發酵米水帶來柔軟觸感，再由黑芝麻油深層補水，讓肌膚柔滑飽滿，猶如麻糬一樣惹人喜愛。

推薦7.benefit馬上發光限定版

benefit經典明星商品換上金光閃閃的限量包裝，讓妝容直接開外掛，好運馬上到。

1.紅粉菲菲染唇液

紅粉菲菲染唇液換上奢華耀眼的限定版金色包裝，帶著滿滿喜氣與好運，讓經典的玫瑰色調，瞬間增添新年專屬的光采。

輕輕點綴在雙唇與雙頰，臉蛋立刻透出自然紅潤，彷彿天生好氣色，讓馬年人緣、魅力直接衝到最高點。

2.雙色蜜粉頰彩盤馬上發光限定版

結合了兩大人氣明星色號，讓新年氣色充滿好運光采。

微豆沙蜜粉精緻版 Willa： 溫柔又帶點高級感的柔霧中性玫瑰色，輕掃雙頰，彷彿桃花朵朵開。

粉金艷炫光精緻版 Cookie： 閃耀迷人的香檳金珍珠高光，點綴在顴骨，立刻打造出澎潤、立體的發光光澤感。

