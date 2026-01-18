2026春妝趨勢一次掌握！CHANEL、DIOR、YSL話題品牌新品總整理

fb ig video search mobile ETtoday

2026春妝正式登場，各大品牌也陸續釋出春季彩妝新品，從清透水光、霧感粉彩到低調卻有存在感的光澤妝效，風格走向越來越細膩耐看。本篇一次整理CHANEL、DIOR、嬌蘭、YSL、RMK、SUQQU 、PAUL & JOY等話題品牌的2026春季彩妝重點，從唇彩、腮紅到眼妝趨勢通通不漏接！

香奈兒春季限量彩妝

香奈兒經典酒紅ROUGE NOIR，誕生於1994/95秋冬時裝秀前夕，創意總監Dominique Moncourtois、Heidi Morawetz以及老佛爺Karl Lagerfeld當時在工作室充滿能量、直覺碰撞的氛圍中，為時裝秀打造出這抹近乎黑色的深酒紅色調，原本只是一場秀上模特指尖上的靈感點綴，卻意外成為改寫美妝史的關鍵色彩。

1995年，這抹酒紅隨著香奈兒時尚釉光指甲油系列在美妝世界嶄露頭角。今年ROUGE NOIR酒紅寫下全新篇章，化身限量彩妝系列，揭開百變風采！不只指彩與唇彩，系列還推出眼頰盤、專業刷具組等，香奈兒超炫耀絲絨唇膏還首度推出酒紅色選。

香奈兒超炫耀的絲絨唇膏

香奈兒超炫耀的絲絨唇膏首次推出酒紅色選，透過濃郁卻內斂的色彩，重新詮釋ROUGE NOIR的經典魅力。限量酒紅色調低調深邃，能襯托膚色、提升整體妝容氣場，單擦或是搭配淡妝作為視覺焦點都很搭！同步推出三款新色，延伸酒紅精神，展現不同風格的女性魅力。

香奈兒超炫耀釉光唇萃

釉光唇萃以飽和光澤包覆雙唇，#67酒紅呈現深沉而透亮的酒紅光感，在唇間折射出細緻光澤，讓經典酒紅色更顯摩登與性感！滑順質地輕盈貼唇，還可以打造如漆光般的立體效果。

香奈兒酒紅限量眼頰盤

以香奈兒經典ROUGE NOIR酒紅色為靈感打造的多用途限量眼頰盤，質地細滑柔順，將深邃酒紅轉化為更貼近日常妝容的層次演繹。盤中4款色調圍繞酒紅色系延伸，洋紅、珠光玫瑰白，到帶粉紅明度的釉紅與紫調粉色，可以當眼影也能當作腮紅做使用，自然暈染的效果交織出冷暖並存、濃淡皆宜的妝效變化。

香奈兒水潤聚光棒

多功能水潤聚光棒以滑順質地打造自然水光妝效，一抹就能為肌膚注入清透光澤。全新色選 #97晨曦粉是帶有溫柔紫粉色調，可以提亮肌膚同時修飾暗沉，打造如晨光灑落般的細緻光感。使用在顴骨、眼周或唇峰位置，就可以輕鬆呈現帶有珠光層次的輕透妝效。

香奈兒酒紅限量專業刷具組

呼應ROUGE NOIR主題，香奈兒推出限量酒紅色刷具組，將品牌經典色彩延伸至彩妝工具細節。刷柄以酒紅色設計，搭配俐落線條與精緻質感，組合內含多功能補妝刷、精準眼影刷與圓形眼影刷，可以對應不同妝容需求，從眼妝暈染到細節修飾皆能精準掌握！

2026迪奧彩妝限量系列

2026春季迪奧全球彩妝創意形象總監Peter Philips以糖果般的晶透光澤與夢幻霓彩色調為靈感，為妝容輕覆一層柔亮蜜糖光澤，將春日的輕盈與歡愉轉化為妝容語言，開啟一場甜而不膩、閃耀卻不張揚的春日盛宴。全新迪奧彩妝限量系列橫跨眼妝、底妝、唇妝與指彩，以如蜜糖般甜美耀眼的霓光亮澤，勾勒出清新卻充滿存在感的妝效層次，讓每一次上妝，都成為展現春日魅力的迷人瞬間！

迪奧經典五色眼影 限量版

今年迪奧以極致糖果光澤為靈感，為迪奧經典五色眼影注入夢幻粉嫩的春日色彩。眼盤外殼綴以品牌經典緹花圖騰，搭配閃耀霓光粒子，就像是糖衣一樣甜美細緻，眼影質地如乳霜般細緻絲滑，能輕柔貼合眼部肌膚，一抹即展現飽滿顯色與自然暈染效果，同時兼具輕盈觸感與長效持妝表現。全新推出2款限量色選「#645薄荷泡泡糖」和「#865粉漾棒棒糖」，以清新與粉嫩的糖果色調，交織柔霧、緞光與珠光妝效，為眼妝注入如蜜糖星光般的閃耀魅力。

#645 薄荷泡泡糖：以春意盎然的大地色系為基調，揉合清新薄荷綠、閃耀白與柔和奶杏色，妝效清透明亮、不顯厚重。輕抹之間，雙眸彷彿被晨光喚醒，散發帶著沁甜感的春日清新氣息，是日常也能輕鬆駕馭的限量亮點色。

#865 粉漾棒棒糖：粉嫩柔和的糖果色調，結合霓光白、糖果粉與葡萄紫，層層疊加後折射出夢幻光暈。色彩隨著眨眼流轉，為雙眸增添甜美又迷人的少女光采，在柔美之中帶點俏皮，展現春季最討喜的眼妝表情。

迪奧粉漾潤唇膏 限量版

以光感水潤與豐盈妝效為核心，迪奧粉漾潤唇膏在2026春季也推出4款全新限量色選！經典銀色外殼點綴DIOR LOGO，唇膏內蘊含細緻珍珠光澤，上唇瞬間為雙唇注入如春日晨光般明亮柔和的微笑光采，配方結合玻尿酸與櫻桃油精華，提供長達24小時的保濕潤澤效果，一抹即可柔嫩雙唇，同時打造鏡面般的豐盈水光妝感，讓唇色在自然與甜美之間取得恰到好處的平衡。

編輯推薦色號 #008蜜糖粉

清新的亮粉色調，溫暖柔和，如春日陽光輕輕落在雙唇上，自然展現乾淨又討喜的清新氣息，是日常妝容中最百搭的一色。

編輯推薦色號 #086薄荷糖

透明閃耀的綠色調，帶有細緻珠光，一抹即可為雙唇注入清爽亮澤，妝感輕盈俏皮，適合疊擦於其他唇彩之上，創造更立體的春日光感。

迪奧粉漾水光潤唇釉 限量版

迪奧粉漾水光潤唇釉揉合品牌獨家水漾潤色科技，會隨著雙唇pH值自然調整色澤，配方中注入天然櫻桃油萃取，上唇瞬間為雙唇注入滋潤感受，打造柔嫩澎潤、令人無法抗拒的蜜糖嘟嘟唇！#072泡泡粉耀亮粉色調如糖果般輕盈討喜，一抹即為雙唇帶來甜而不膩的蜜糖光澤，視覺上自然豐盈立體，輕鬆營造令人垂涎的嘟嘟唇效果，是春季妝容中最具少女感的亮點色選。

嬌蘭 BLOOMING DENIM 緹花丹寧春季限定彩妝

嬌蘭以循環丹寧為靈感，攜手永續材質平台Nona Source展開合作，將高訂工坊中沒有被使用的丹寧餘料升級再造，轉化為兼具時尚態度與環保意識的設計語彙！這次以緹花丹寧外殼重新演繹經典彩妝單品，為紅寶之吻唇膏、四色眼影盤與幻彩流星蜜粉球換上全新面貌，讓永續理念不只是概念，而是成為日常美妝中可被觸摸、使用和珍藏的高訂細節。

嬌蘭 Guerlain Rouge G 紅寶之吻緹花丹寧限定版

Rouge G紅寶之吻緹花丹寧限定版推出三款珍稀丹寧彩殼，透過染色、壓紋、刺繡與燙金等多重工藝，細膩演繹高訂丹寧的質感層次。同步發表絲絨與緞光兩種唇膏質地，共推出6款春季新色，色選涵蓋粉裸、玫瑰到深紅調性，於柔美與自信之間勾勒出優雅多變的春季唇妝風格！

嬌蘭 Ombres G 緹花丹寧限定四色眼影盤

以丹寧工藝為靈感打造限定緹花外殼，將高訂時尚語彙延伸至眼妝設計。盤中結合金屬光澤與柔霧質地，透過明暗層次的對比堆疊，營造摩登且富深度的眼神輪廓，輕鬆打造日夜皆宜的立體眼妝。

嬌蘭 KISSKISS 法式之吻波光蜜漾護唇油

同步推出兩款花卉靈感限定色號#209、#878，延續系列水潤透亮的妝效特色。輕盈油質能為雙唇注入豐盈光澤與滋潤感，編輯特別推薦#878為春季妝容添上一抹清新又迷人的自然光采。

嬌蘭 24K純金光透精華氣墊粉餅

全新24K純金光透精華氣墊粉餅延續嬌蘭將保養與彩妝完美融合的品牌精神，配方蘊含頂級白牡丹萃取，並加入全新獨家黑蜂蜂蜜成分，以卓越修護力突破底妝界線，實現上妝即養膚的加乘效果。結合24K純金雙面粒子科技，能即刻為肌膚注入輕透水光，長時間維持潤澤與光采表現。同步搭載全新服貼網紗技術，在粉底質地表層覆蓋精細織網，使珍貴高效成分能均勻貼合肌膚、充分釋放功效，讓妝感與養膚達到理想平衡。

YSL 限量炫耀閃粉系列

YSL限量炫耀閃粉系列以細緻閃耀的星光質地華麗登場！這次的系列有恆久完美透膚煙染腮紅推出全新3款限量色選；情挑誘光水唇膏、情挑誘光嫩唇凍限量新色，每一次塗抹都能折射出立體耀眼的閃粉光澤，這種將層層光芒輕灑在雙頰、雙唇之上閃閃的炫耀水光實在是美翻了。

YSL 限量炫耀閃粉系列：恆久完美透膚煙染腮紅

系列中的恆久完美透膚煙染腮紅推出全新3色，輕刷上臉就能注入很漂亮的透亮光澤！突破傳統粉狀腮紅容易顯毛孔、產生面具感的限制，YSL首度注入全新乳霜粉體轉換科技保留粉狀腮紅好疊擦、易掌握濃淡的優點，同時結合如霜狀般的高保濕粉體，上臉後可以貼合肌膚，轉化為細緻輕盈的粉質。

編輯推薦色號 #10漫光閃粉 

以低調細緻的裸粉色為基調，融合像星塵般的閃耀光澤，輕刷臉頰就能和肌膚自然貼合，像是天生透出的粉嫩光感。

編輯推薦色號 #66緋紅星塵 

則是以高飽和緋紅色調揉入耀眼細閃光澤，輕刷即可為臉龐注入鮮明卻不張揚的紅潤氣色。層層疊擦還可以展現更立體的光影變化，讓雙頰在不同角度下綻放細緻水光。

YSL 限量炫耀閃粉系列：情挑誘光水唇膏限量色

這次系列的情挑誘光水唇膏共推兩款限定色，其中編輯推薦#10粉光誘吻，這支是柔嫩的粉色調，上唇後會呈現自然裸唇感，搭配高水感質地一抹就能帶來澎潤透亮的唇部光澤。輕盈不黏膩的觸感，還能長時間維持水潤狀態，同時為雙唇增添柔焦般的粉嫩光感，這種嘟嘟唇效果真的會讓人忍不住一看再看！

YSL 限量炫耀閃粉系列：情挑誘光嫩唇凍限量色

YSL情挑誘光嫩唇凍這是也推出新款限定色了！#10漫光閃粉是晶透裸粉色調，當中加入了細緻閃耀光感，塗抹瞬間為雙唇覆上一層柔潤水光。獨特水光反射效果能修飾唇紋，使唇形看起來更加飽滿立體，妝感清透卻富有存在感，適合打造自然又精緻的光澤唇妝。

RMK 2026春季彩妝系列：Blooming Echoes

RMK 2026春季彩妝系列以Blooming Echoes為題，從隱約熟悉卻又難以言喻的情感出發，將帶有霧感的粉彩色調（Hazy Pastel）交織成春日甦醒的光景。本季透過細膩的色彩濃淡、柔和質地，營造包覆感十足的妝容氛圍，讓光澤在肌膚與眼眸間自然反射，展現低調卻充滿希望的春日氣息，像初綻花朵般映照出嶄新而真實的自己。

RMK 明眸眼影液

輕輕一筆就可以完成眼妝的水潤型眼影液，色彩與光澤自然交融，輕鬆就能打造清透又具層次感的眼部妝效。質地延展性佳、快乾服貼，不易積線、飛粉，全系列色選從柔和裸色到閃耀金屬光澤，單擦或疊加使用，都能為眼神注入細膩而耐看的光感魅力。

編輯推薦色號 #04 Crescent Mark

帶有藍調光澤的銀灰色調，細緻珠光在光線下呈現冷靜而透明的層次感。上眼後能自然提亮眼周，同時為眼妝注入一抹清冷氣息，特別適合用來打造乾淨俐落的單色眼妝，或疊擦在眼影中央作為打亮色，讓眼神看起來更立體、有精神。

編輯推薦色號 #06 Moonlit Magnolia

溫柔的粉米色調融合細緻光澤，妝感柔和卻不失存在感，上眼後能自然修飾眼皮暗沉，營造出月光般的細膩亮澤。非常適合作為打底色或日常通勤妝使用，也能疊擦於眼頭或眼中，讓整體眼妝更顯通透柔美，是一款百搭又耐看的實用色選！

RMK 立體調色眼影盤

柔霧質地與細緻珠光交錯堆疊，描繪出透明感與深邃感兼具的眼妝層次。配色靈感來自春日晨光與霧感色調，能自然暈染於眼窩，呈現柔和卻富有立體感的妝效！而且不同質地之間都可以自由疊擦，讓眼神在光影變化中流露溫柔又洗鍊的氣質。

RMK 持色水感唇釉

清新水潤的質地呈現自然服貼的唇妝效果，輕薄的色膜能緊密貼合雙唇，打造彷彿與唇色融為一體的舒適妝感！唇釉在光線下展現細緻光澤，本季推出限定色選，柔和玫瑰、深邃的可可色調，都能依照心情與妝容自由切換，呈現不同層次的水感魅力。

RMK 透光唇蜜

#EX05 Pecan Peak是一支主打透明感與水光感並存的裸色唇蜜，一抹即為雙唇注入晶透光澤。輕盈質地能均勻包覆雙唇，不黏膩卻保有濕潤感，讓唇形看起來更加立體飽滿。限定色以自然裸膚調為主，能修飾原生唇色，同時提升整體妝容的清新度，是打造輕柔春日唇妝不可或缺的一款。

SUQQU 2026春季彩妝系列： SPRING COLOR COLLECTION（1／23發售）

SUQQU 2026春季彩妝系列以「你」為名，象徵每個人都是世界上獨一無二的存在。以櫻、梅、桃、李為靈感主題，描繪花朵隨著春日降臨、各自盛開的瞬間。將花朵由內而外綻放的生命力，轉化為貼近肌膚的潤澤色彩，從頰彩、眼妝到唇色，層層疊加出專屬於每個人的春日之美。

SUQQU 晶采潤色顏彩液

SUQQU晶采潤色顏彩液以由內而外透出光澤的膚色為核心概念，將花朵盛放時的柔潤色澤轉化為貼合肌膚的流動質地。輕盈水感配方能自然融入膚色，不論作為頰彩、修容或局部提亮，都能呈現彷彿肌膚原生透出的潤澤光感。

編輯推薦色號 #02綿香

柔和的棉花粉色調，輕刷即可打造自然紅潤氣色，妝感溫柔不張揚。非常適合日常通勤或偽素顏妝容，是一款怎麼用都不容易出錯的安全色選！

編輯推薦色號 #05棘梅、#101惚（限定色）

#05棘梅是一款偏深的莓果紅色調，層疊後能呈現立體紅潤感，為妝容增添存在感。適合想要強調氣色、打造成熟大人系妝容時使用！#101惚則是清新又明亮的鮮粉色，帶有細緻水光效果，輕刷即可讓肌膚看起來更加通透，是SUQQU 今年春季妝容中最具話題性的亮點色。

SUQQU 晶采盈緻眼彩盤

晶采盈緻眼彩盤以「櫻、梅、桃、李」四種春日花朵為靈感，將花開瞬間的色彩層次封存於一盤之中。細緻珠光、柔霧質地與帶有金屬感的光澤相互交織，可依照不同疊擦方式，創造從日常柔和到華麗立體的多重眼妝表情。每一色都能獨立發揮，也能彼此呼應，讓眼妝在光影流轉間展現春季特有的溫度與情緒，描繪屬於自己的花季印象。

SUQQU 晶采絲絨唇膏

晶采絲絨唇膏以成熟大人系唇色為主軸，結合了高顯色與柔霧絲絨質地，一抹即可服貼雙唇，還可以呈現均勻細緻的妝效。唇膏質地柔滑不乾澀，在霧面妝感中保留溫潤光澤，讓雙唇看起來更加飽滿立體！

編輯推薦色號 #11戀綴

帶有粉調的玫瑰紅色，顯色度高卻不過於張揚，還可以自然提升氣色，編輯覺得是一支很適合日常上班或是約會的妝容，展現溫柔卻有存在感的唇妝效果。

PAUL & JOY 2026 春季彩妝新品

PAUL & JOE 西洋菊柔光透潤唇膏

主打淡顏系女孩唇彩的西洋菊柔光透潤唇膏，以輕盈透亮的色澤包覆雙唇，讓原生唇色自然透出，打造甜而不膩的法式裸唇妝感。質地柔滑細緻，上唇瞬間融化貼合，長時間維持水潤光澤卻不黏膩！全系列推出10款色選，從清新玫瑰、柔嫩蜜桃到暖棕紅調皆有涵蓋，無論日常淡妝或約會妝容，都能輕鬆找到命定唇色。

編輯推薦色號：#06柚子蜜茶

#06柚子氣茶是一款帶透明感的橘粉色，色調清新、不過度偏橘，上唇後能自然提亮整體氣色，讓唇色看起來乾淨又有精神。柔光質地讓色彩輕盈貼合雙唇，即使素顏或淡妝時單擦，也能打造自然好氣色的偽素唇妝。這一色特別適合春夏使用，搭配輕透底妝與淡淡腮紅，就能完成元氣感十足的日常妝容。

編輯推薦色號：#09焦糖奶霜

#09焦糖奶霜則是帶棕調的深紅色系，薄擦時依然保有透潤光澤，不會顯得厚重或過於成熟，反而能自然增加唇部存在感；疊擦後色澤更飽和，這一色很適合秋冬使用，既能修飾唇色、提升妝容完成度。

PAUL & JOE 巴黎時尚糖果腮紅餅

以「桃花朵朵開」為靈感，巴黎時尚糖果腮紅餅將春日戀愛氣息封存於細緻粉體之中。粉質輕柔服貼、顯色自然，可依疊擦次數自由調整濃淡，輕刷即可為雙頰染上由內而外透出的好氣色。色選涵蓋嫩粉、珊瑚、玫瑰與微棕調，無論是清新日常或甜美妝容，都能打造彷彿天生紅潤的自然頰彩。

編輯推薦色號：#04玫瑰奶霜

#04玫瑰奶霜是一款帶有奶油感的玫瑰粉色，色調柔和、不偏冷也不過暖，上臉後能自然融入膚色，營造彷彿天生紅潤的好氣色。粉質細緻服貼，即使疊刷也不會顯得厚重或結塊，非常適合日常通勤或約會妝容使用。

編輯推薦色號：#05覆盆莓軟糖

#05覆盆莓軟糖屬於帶深度的莓果粉色，顯色度比其他色號更高一些，刷上後能讓雙頰立刻變得立體有精神，適合搭配簡單的眼妝與裸唇，讓腮紅成為妝容亮點，這一色對偏白或偏冷膚色特別友善！

編輯推薦色號：#10杏仁太妃糖

#10杏仁太妃糖則是帶暖調的杏棕色，低飽和卻不顯暗沉，刷上後能自然修飾臉部輪廓，讓五官看起來更立體。相較於傳統腮紅，它更像是介於腮紅與修容之間的存在，很適合刷在顴骨外側或臉頰邊緣，打造自然的陰影層次，對黃膚或暖膚色非常友善。

PAUL & JOE 巴黎時尚糖果打亮餅

巴黎時尚糖果打亮餅以細緻珠光與柔霧粉體交織，為肌膚灑上一層溫柔不刺眼的蜜糖光澤。輕拍於顴骨、鼻樑或眉骨，即可提升臉部立體度，打造宛如春日陽光親吻過的透亮肌膚質感。多款偏白皙、香檳與淡紫色調選擇，能依膚色自由搭配，讓光澤融入肌膚而非浮於表面，呈現自然高級的法式光感。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

