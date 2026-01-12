尾牙季喝酒必看！營養師分享「實用5招」減緩醉意

▲尾牙喝酒減緩醉意有技巧。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

農曆年倒數計時，尾牙季也正式開啟，營養師夏子雯分享，尾牙喝多難免，但若是空腹喝酒、快速乾杯可能會讓酒精迅速進入血液，一不小心就醉倒，這時候聽聽營養師教你這樣做醉得慢，趕快學起來！

#提前墊胃

喝酒前吃高蛋白高脂食物，如烤雞、堅果、起司乳酪、牛奶、豆漿等，屏障能阻礙酒精吸收，延長醉酒時間30-50%。

#稀釋酒精度

建議可以在酒裡面加上氣泡水、冰塊、檸檬汁，都能幫助稀釋酒精度。

#酒水輪替法

喝酒沒關係，可以試試1口酒搭配3口白開水，喝酒配水不只能幫助防脫水，還能加速酒精代謝。

#慢飲節奏、勿豪飲

每杯酒花20分鐘慢慢喝完，請勿一直乾杯，過程中可多咀嚼小菜、多聊天，給肝臟更多解酒時間。

#選對下酒菜

優先高纖蔬菜如沙拉、海鮮、肉類或豆製品，穩定血糖，避免油炸及甜食加劇酒精負荷。

▲（圖／夏子雯-貼近你生活的營養師）

營養師夏子雯也加碼喝酒後的恢復秘訣，像是喝酒前後可以補充B群，喝酒前30-60分鐘補充，讓體內濃度達到高峰，幫助肝臟代謝乙醛，減少消耗後的疲勞感、也能幫助恢復，避免頭暈宿醉；再來可以多喝水或喝電解質飲料、椰子水等，補充水分及鈉鉀鎂，隔天不易宿醉；最後避免咖啡因與抽菸，因為酒精會讓身體脫水、咖啡因有利尿作用、也會掩蓋醉意，因此無法加速酒精代謝，反而放大脫水、心悸，讓疲勞會更劇烈。