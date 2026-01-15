fb ig video search mobile ETtoday

潤唇必備！BOBBI BROWN變色潤唇膏新升級　當作保濕腮紅也可以

記者曾怡嘉／綜合報導

水嫩亮澤唇正當道，澎潤的雙唇也是年輕的象徵，BOBBI BROWN經典護唇系列推出晶鑽修護潤色護唇膏，添加神經醯胺，幫助補充唇部流失脂質，LA MER的修護晶燦潤唇膏去年推出即熱賣，今年更追加新色，要給消費者更多選擇。

▲▼護唇。（圖／品牌提供）

▲Bobbi Brown 晶鑽修護潤色護唇膏，1,400元。

BOBBI BROWN 經典護唇系列升級推出全新晶鑽修護潤色護唇膏和晶鑽水晶豐盈護唇油，首度加入神經醯胺，能精準補充唇部流失的脂質，強化鎖水預防乾裂，精準修護唇部屏障並長效鎖水，實現長效鎖水與澎潤立體感，也可以點在雙頰當作保濕腮紅使用。

▲▼護唇。（圖／品牌提供）

▲Bobbi Brown 晶鑽水晶豐盈護唇油，1,400元。

晶鑽修護潤色護唇膏有「唇紋消失棒」之稱，幫助精準修護唇部屏障並長效鎖水，搭配胜肽澎彈科技，能協助膠原蛋白增生；晶鑽水晶豐盈護唇油融合光感複合油與微珍珠粒子，能提升唇部 90%的光澤度，搭載感應綻色技術，根據唇部的PH值與原生唇色，量身訂製專屬的紅潤色澤。

▲▼護唇。（圖／品牌提供）

▲LA MER 修護晶燦潤唇膏，牡丹/楓紅，3,300元

▲▼護唇。（圖／品牌提供）

▲全新推出的牡丹色系。

去年底上市即熱賣的LA MER修護晶燦潤唇膏，今年再推出的夢幻新色-牡丹與楓紅，為愛用者帶來更精緻時髦的潤唇選擇。特別注入撫紋青春胜肽與明星成分「奇蹟活凝金萃TM」，並結合高倍濃度萊姆茶萃取，強效抵禦自由基帶來的肌膚老化，同時運用溫感釋放科技，讓奢養精華油隨唇部溫度滲透，帶來長效潤澤。

潤唇膏, 保濕修護, 神經醯胺, LAMER, BOBBIBROWN

