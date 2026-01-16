鄧紫棋成為Jordan代言人霸氣出鏡！「馬年限定鞋」藏古典詩詞、蘇繡

記者鮑璿安／綜合報導

女星G.E.M. 鄧紫棋不光在音樂圈有重要地位，私下就愛收藏潮鞋的她，是一名不折不扣的「女鞋頭」，而現在驚喜成為 Jordan Brand 全球合作夥伴，持續引領流行。近期在形象照中以一身帥氣街頭風格亮相，穿上 Jordan 馬年限定系列單品，更上腳了未發售的黑紅配色 Air Jordan 6 運動鞋，堪稱最強帶貨王！





▲鄧紫棋身穿雙面絨毛連帽外套搭配深色寬褲與背心，穿上 Jordan flight 馬年限定跑步鞋。（圖／品牌提供）

鄧紫棋身穿雙面絨毛連帽外套搭配深色寬褲與背心，整體造型融合嘻哈與叛逆美學，並穿上 Jordan flight 馬年限定跑步鞋，鞋款以米白搭配酒紅勾勒輪廓，延續馬年的熱血意象。另一套造型中，她則換上未發售的黑紅配色 Air Jordan 6 運動鞋，搭配皮草與手套，整體視覺更添強烈戲劇感，展現舞台女王的獨特魅力。她也在此次合作中透露，「Jordan Brand 始終向前、不斷突破的態度深深打動我。我希望透過自己的方式傳遞能量，鼓勵更多人勇敢向前。」

▲ 鄧紫棋換上未發售的黑紅配色 Air Jordan 6 運動鞋，搭配皮草與手套。（圖／品牌提供）

Jordan Brand 同步推出 2026 馬年「匠藝無疆」系列，打破過往生肖設計慣例，首次以「馬鞍」為靈感核心，展現人與馬的共生精神與千年文化牽絆。系列中主打 Air Jordan 1 Retro Low OG，以詩人孟郊《登科後》為創意來源，鞋舌巧妙設計為卷軸打開後可見詩句「春風得意馬蹄疾，一日看盡長安花」，象徵新年祝願奔騰前行。鞋面材質揉合仿馬毛與丹寧布，並於鞋頭點綴蘇繡繁花，細節滿載東方雅韻。

除了OG經典鞋款，本季還推出 Air Jordan MM Low、Jordan Trunner O/S、Jordan Legacy 312 Low 等多款街頭風格新品，涵蓋從復古慢跑、運動場景至潮流生活穿搭需求，並同步推出多雙童鞋與高質感服飾系列。從刺繡棒球外套、寬褲、酒紅飛行外套到圖騰細節設計，全系列以黑、棕、酒紅等穩重色調，傳遞一種兼具力量與藝術的氣場。

同場加映





▲adidas Originals 全新「新年限定寵物系列」以麂皮絨與針織材質打造小狗版新中式外套。（圖／品牌提供）



adidas Originals 全新「新年限定寵物系列」以麂皮絨與針織材質打造小狗版新中式外套，從盤扣、立體縫線到肩上的三條線，不只保暖、穿起來也很有過節氣氛。另一款馬年限定針織背心則以滿版三葉草與緹花馬圖騰詮釋節慶感。喜歡繽紛色彩的主人，也能在 ADICOLOR 寵物系列找到多款萌度破表的 T-shirt，粉嫩芭蕾粉、溫柔米白藍、亮黃、青草綠通通有，胸前的三葉草刺繡依舊經典，搭上寵物專屬風衣、項圈與後背包，毛孩的時髦度大概正式超越家中所有人。