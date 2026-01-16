fb ig video search mobile ETtoday

鄧紫棋成為Jordan代言人霸氣出鏡！「馬年限定鞋」藏古典詩詞、蘇繡

>

記者鮑璿安／綜合報導

女星G.E.M. 鄧紫棋不光在音樂圈有重要地位，私下就愛收藏潮鞋的她，是一名不折不扣的「女鞋頭」，而現在驚喜成為 Jordan Brand 全球合作夥伴，持續引領流行。近期在形象照中以一身帥氣街頭風格亮相，穿上 Jordan 馬年限定系列單品，更上腳了未發售的黑紅配色 Air Jordan 6 運動鞋，堪稱最強帶貨王！

▲▼ 鄧紫棋。（圖／品牌提供）

▲▼ 鄧紫棋。（圖／品牌提供）

▲鄧紫棋身穿雙面絨毛連帽外套搭配深色寬褲與背心，穿上 Jordan flight 馬年限定跑步鞋。（圖／品牌提供）

鄧紫棋身穿雙面絨毛連帽外套搭配深色寬褲與背心，整體造型融合嘻哈與叛逆美學，並穿上 Jordan flight 馬年限定跑步鞋，鞋款以米白搭配酒紅勾勒輪廓，延續馬年的熱血意象。另一套造型中，她則換上未發售的黑紅配色 Air Jordan 6 運動鞋，搭配皮草與手套，整體視覺更添強烈戲劇感，展現舞台女王的獨特魅力。她也在此次合作中透露，「Jordan Brand 始終向前、不斷突破的態度深深打動我。我希望透過自己的方式傳遞能量，鼓勵更多人勇敢向前。」

▲▼ 鄧紫棋。（圖／品牌提供）

▲ 鄧紫棋換上未發售的黑紅配色 Air Jordan 6 運動鞋，搭配皮草與手套。（圖／品牌提供）

Jordan Brand 同步推出 2026 馬年「匠藝無疆」系列，打破過往生肖設計慣例，首次以「馬鞍」為靈感核心，展現人與馬的共生精神與千年文化牽絆。系列中主打 Air Jordan 1 Retro Low OG，以詩人孟郊《登科後》為創意來源，鞋舌巧妙設計為卷軸打開後可見詩句「春風得意馬蹄疾，一日看盡長安花」，象徵新年祝願奔騰前行。鞋面材質揉合仿馬毛與丹寧布，並於鞋頭點綴蘇繡繁花，細節滿載東方雅韻。

▲▼ Jordan Brand 。（圖／品牌提供）

▲▼ Jordan Brand 。（圖／品牌提供）

▲▼ Jordan Brand 。（圖／品牌提供）

除了OG經典鞋款，本季還推出 Air Jordan MM Low、Jordan Trunner O/S、Jordan Legacy 312 Low 等多款街頭風格新品，涵蓋從復古慢跑、運動場景至潮流生活穿搭需求，並同步推出多雙童鞋與高質感服飾系列。從刺繡棒球外套、寬褲、酒紅飛行外套到圖騰細節設計，全系列以黑、棕、酒紅等穩重色調，傳遞一種兼具力量與藝術的氣場。

同場加映

▲▼adidas、PEDRO 。（圖／品牌提供）

▲▼adidas、PEDRO 。（圖／品牌提供）

▲▼adidas、PEDRO 。（圖／品牌提供）

▲adidas Originals 全新「新年限定寵物系列」以麂皮絨與針織材質打造小狗版新中式外套。（圖／品牌提供）

adidas Originals 全新「新年限定寵物系列」以麂皮絨與針織材質打造小狗版新中式外套，從盤扣、立體縫線到肩上的三條線，不只保暖、穿起來也很有過節氣氛。另一款馬年限定針織背心則以滿版三葉草與緹花馬圖騰詮釋節慶感。喜歡繽紛色彩的主人，也能在 ADICOLOR 寵物系列找到多款萌度破表的 T-shirt，粉嫩芭蕾粉、溫柔米白藍、亮黃、青草綠通通有，胸前的三葉草刺繡依舊經典，搭上寵物專屬風衣、項圈與後背包，毛孩的時髦度大概正式超越家中所有人。

關鍵字：

鄧紫棋, Jordan, 馬年限定, 潮鞋, 街頭風

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

「嘴硬心軟」星座Top 3 ！第一名說話很直卻超善良　心思比誰都單純

「嘴硬心軟」星座Top 3 ！第一名說話很直卻超善良　心思比誰都單純

星巴克1／16「大杯以上買一送一」　為學測考生加碼打氣

星巴克1／16「大杯以上買一送一」　為學測考生加碼打氣

最容易是媽寶的三大星座！TOP 1認為母親地位崇高　當然事事都要請示

最容易是媽寶的三大星座！TOP 1認為母親地位崇高　當然事事都要請示

40歲是與自己和解的年紀　「學會5件事」人生更自由 被「斷崖式分手」怎麼辦？「5個步驟」教你走出情傷 宋慧喬小男孩造型又美又帥　戴鑽錶襯巨星氣場 禾浩辰求婚成功來Longchamp挑禮物寵妻　宋芸樺承諾「會給大紅包」 LV用百年前的老花圖案出新包！Monogram 130歲　當年為對抗山寨版而生 《公益律師》10犀利金句：扯到自身利益時，人們並不關心別人的痛苦 冬季頭皮癢怎麼辦？日常保養這樣做改善乾癢、頭皮屑

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面