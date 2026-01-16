專利「粉紅藻」讓肌膚散發美肌光　75年科研米酵精華自體保濕更有感

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

近年肌膚自然的透光感是非常重要的保養議題，比起白皙，更重要的是肌膚會散發自然光澤，在春季期間已經有不少煥亮新作悄悄露出頭角，透過最新成分可以幫助肌膚重現透光感。

＃DermaAngel護妍天使 光透美白淡斑精華，30ml、售價790元

「痘痘貼霸主」護妍天使近年快速發展多面向的美膚保養，2026年首度推出旗下第一個美白系列，選用生存在高鹽度、高強光粉紅潟湖的杜氏鹽藻，萃取出專利成分IBR-Solage，可以保護肌膚不受紫外線傷害，達到祛黃效果，協同傳明酸、維他命C、維他命B3，改善暗沈、淡化斑點。

＃肌膚之鑰 彩虹藻鑽光精華，40ml、售價10500元

最懂釋放肌膚光澤的肌膚之鑰在2026年開春就推出全新彩虹藻鑽光精華，使用來自法國潔淨深海的「彩虹藻精萃」，可以幫助不同深度的肌膚暗沉達到淨白，搭配高濃度4MSK、深海亮白酵素以及地根黃精萃，不只是勻亮膚色還能夠達到提亮的效果，全方位重現淨白美肌。

＃雅詩蘭黛 超級米酵亮晶精華，30ml、售價2350元

雅詩蘭黛運用美容領域長達75年的科研專業，攜手百年發酵傳承經驗的日本勇心酒造，嚴選日本香川縣最上等稻米運用逾1000項發酵工法，融合9000種酵母菌、乳酸菌與麴菌，濃縮出300%專利發酵成分「超級米酵精華 RP-11α」注入精華保養之中，可以幫助肌膚喚醒自潤修護水循環，達到完整保濕潤澤。