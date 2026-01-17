fb ig video search mobile ETtoday

士林落羽松秘境旁原來藏著神級美食　周末一日小旅行就去這6間

>

文／MENU美食誌

士林原住民文化公園的落羽松美翻天！邊賞金黃落葉、邊拍出夢幻照片，再享受附近人氣美食，滿足味蕾與拍照慾望，一日小旅行就這樣完美收工，絕對值得出發！

acme | cafe bar & restaurant
台北市士林區

餐廳內部有挑高的天花板，和弧度曲線的大片落地窗，提供的餐點種類相當多元，推薦班尼迪克鮪魚塔、經典草莓無花果法式吐司和肉桂拿鐵。

▲士林美食 。（圖／美食誌提供）

▲班尼迪克鮪魚塔。（圖／美食客An An Yu提供）

道樂屋台
台北市士林區

小攤車起家，以屋台風格設計。將日本福岡屋台拉麵風格原汁原味引進台灣，價錢實惠高CP值，可免費加麵，必點道樂雞白湯拉麵和柚子鹽味拉麵。

▲士林美食 。（圖／美食誌提供）

▲道樂屋台。（圖／美食客20F食驗家提供）

日向洋食Hinata
台北市士林區

隱身在士林夜市，裝潢為日式懷舊喫茶店，主打各式懷舊和風洋食，推薦拿坡里義大利麵、奶油雞肉咖哩飯、每日限定的100%多蜜純牛漢堡排和天堂鳥冰茶。

▲士林美食 。（圖／美食誌提供）

▲日向洋食Hinata。（圖／美食客吃貨球愛吃提供）

草原風蒙古火鍋 劍潭店
台北市士林區

店內裝潢帶有滿滿的草原風元素和裝飾，湯底是店家每天用數種中藥材與香料熬煮而成的特色蒙古湯頭，推薦新疆烤餅、麻辣鴨血、手工豆腐紙和蒙古奶酒。

▲士林美食 。（圖／美食誌提供）

▲草原風蒙古火鍋。（圖／美食客弘兒的美食天地提供）

筠芝和牛本舖
台北市士林區

主打A5和牛壽喜燒，搭配獨門甘醇醬汁，肉質細嫩油花均勻，附雞蛋沾醬更添滑順口感，是和牛控天堂。

▲士林美食 。（圖／美食誌提供）

▲筠芝和牛本舖。（圖／美食客freedom貪吃鬼提供）

寶屋
台北市士林區

寶屋壽喜燒的特色在於其選用新鮮、優質的食材，特別是肉類部分，肉質鮮嫩多汁，口感極佳。湯底濃郁，風味獨特，搭配特製醬汁，增添了豐富的層次感。此外，餐廳提供多樣化的配菜選擇，包括蔬菜、豆腐和各種配料，讓每一口都能享受到不同的風味。用餐環境溫馨、舒適，適合與親友共享美好時光。

▲士林美食 。（圖／美食誌提供）

▲寶屋壽喜燒。（圖／美食客心榆的美食誌提供）

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

