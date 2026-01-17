fb ig video search mobile ETtoday

假日發懶5招讓你休息更有效　做一件「只為自己」的小事

>

▲▼假日發懶5招。（圖／Unsplash）

▲假日發懶也能變得有意義。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

假日待在家發懶，不代表浪費時間。真正的休息，是在放鬆中把自己充回電，而不是一邊躺著一邊對自己產生罪惡感。如果你總覺得「什麼都沒做卻更累」，那可能只是少了方向。只要替發懶加一點「意圖」，就能讓假日在不出門的情況下，變得既舒服又有意義。

提案1：設定「低能量清單」，讓大腦真正休息

準備一份不需要動腦、不用社交的清單，例如：重看一部熟悉的影集、聽Podcast、整理照片。重點不是效率，而是讓神經系統降速，這種有選擇的發懶，比無止盡滑手機更能消除疲勞。

▲▼假日發懶5招。（圖／Unsplash）

提案2：把躺平變成身體修復時間

假日可以安排溫和伸展、熱敷肩頸，去家附近按摩一下，甚至只是好好睡個午覺。身體的恢復，本身就是一種「有產出的懶」。當你平日長時間久坐、用腦過度，這樣的修復會直接反映在下周的精神狀態。

提案3：做一件「只為自己」的小事

不為別人，就只為你自己。例如發發呆、下廚做一道想吃的菜，或整理一個抽屜。完成感會讓你在發懶中，重新找回掌控感與穩定感。

▲▼假日發懶5招。（圖／Unsplash）

提案4：讓資訊攝取變得慢一些

與其無意識滑短影音，不如選擇一本輕鬆的書、紀錄片或是長電影。深度但不刺激的內容，能讓大腦獲得滋養，而不是被過量資訊耗空。

提案5：為下周開始慢慢準備

花10分鐘想想下週最重要的一件事，或先準備好穿搭、便當食材。不是提前工作，而是替未來的自己減壓，會讓假日結束時多一份安心。

假日休息, 發懶技巧, 身心充電, 放鬆方法, 生活智慧

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

