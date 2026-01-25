fb ig video search mobile ETtoday

Vivienne Westwood推出9K金系列　迴紋針造型本季必收

>

Vivienne Westwood推出9K金系列，全都是一眼即視的品牌標誌性設計。（永三提供）

▲Vivienne Westwood推出9K金系列，全都是一眼即視的品牌標誌性設計。（永三提供）

圖文／鏡週刊

最受年輕人喜愛的Vivienne Westwood推出新品了！延續2017年Vivienne Westwood Hardcore鑽石系列，品牌在歲末年終再次推出2025/26秋冬黃金珠寶系列，全系列以9K黃金合金（含金量37.5%）製作，並以「Battersea」與「Pimlico」兩大設計主軸，展現品牌精緻而富現代感的珠寶語彙，其中的迴紋針造型藝術感十足，應列入年度必買配飾名單。

Battersea系列以最具識別度的Orb標誌為核心設計，鑲座固定的是實驗室培育鑽石，品質穩定且來源可追溯，系列的造型俐落精緻，涵蓋手鍊、耳釘、吊飾與戒指等款式。而Pimlico系列則重現品牌典藏的迴紋針圖騰，在9K金的演繹下，搭配鏈條手鍊、吊飾、耳釘與繩款手鍊，每款作品皆飾以小巧立體的3D Orb，呈現細膩別緻又鮮明的品牌細節。

Vivienne Westwood 9K金系列　迴紋針造型配飾本季必收

▲Pimlico耳環。NT$34,200。（永三提供）

Vivienne Westwood 9K金系列　迴紋針造型配飾本季必收

▲Pimlico手環。NT$19,500。（永三提供）

Vivienne Westwood 9K金系列　迴紋針造型配飾本季必收

▲Battersea項鍊。NT$22,000。（永三提供）

Vivienne Westwood 9K金系列　迴紋針造型配飾本季必收

▲Battersea戒指。NT$23,700。（永三提供）

更多鏡週刊報導
許光漢飛米蘭1人拼3韓星　PRADA看秀與邊佑錫爭氣場
130週年的Monogram　路易威登開了3個限量膠囊系列
路易威登Monogram 130週年　王淨以漂亮為挑包最高指導原則

關鍵字：

鏡週刊, Vivienne Westwood

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

霍諾德徒手攀101「最新時程、交管懶人包」　1/25上午7時起部分路段封閉

霍諾德徒手攀101「最新時程、交管懶人包」　1/25上午7時起部分路段封閉

直擊／民眾集結101東南角破數千人　霍諾德現身引歡呼

直擊／民眾集結101東南角破數千人　霍諾德現身引歡呼

網友一致通過！「超級拖延症」星座Top 5　巨蟹情緒化易誤事

網友一致通過！「超級拖延症」星座Top 5　巨蟹情緒化易誤事

101觀景台擠爆百人！粉絲自製霍諾德喝珍奶爬101海報應援 7種該丟出衣櫃的商品　留著它只會讓你質感下降 星巴克1／26起大杯以上買一送一　星禮程會員連3天爽賺一杯 直擊／萬人齊頭仰望101　民眾：「他爬好快，一定能成功！」 Melody 47歲還是又瘦又美！飯前先喝500cc　親曝最有感「MC瘦身法」 享樂至上易變月光族的三大星座！TOP 1金錢只是數字　花在回憶更有價值 直擊／霍諾德登頂周邊民眾歡呼　民眾：「太酷了，很開心有來」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面