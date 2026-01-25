敏感肌乳霜推薦！三款高CP值千元初入手　幫肌膚保濕又澎潤

▲敏感肌乳霜推薦。（圖／品牌提供、廖怡婷攝）

天氣轉涼，不僅空氣濕度驟降，皮膚的屏障功能也隨之減弱。即便手邊瓶瓶罐罐堆滿案頭，肌膚卻依舊難以維持理想中的透亮感？擦得太厚怕負擔過重，擦得太少又擔心保濕續航力不足。在成為水光肌女神的道路上，乾冷與敏感往往是最大的阻礙。真正的精緻保養，不在於繁雜的疊加，而是在於選對一罐能真正「穩住陣腳」的修護霜。這篇精選三款針對敏感肌研發的口碑之作，讓你在低溫乾燥的季節裡，依然能輕鬆養成健康、澎潤且自帶光澤的「好命肌」。

嘉丹妮爾 粉能亮胜肽澎潤霜

專為敏感肌打造的台灣植萃保養品牌「嘉丹妮爾」，秉持以溫和有效的配方理念，回應現代人在不同生活節奏與氣候變化下的肌膚需求。品牌推出全新乳霜之作粉能亮胜肽澎潤霜，以台灣白花蝴蝶蘭萃取為核心，結合雙胜肽抗老科技與玻色因的修護能量，溫和撫平敏弱不適、強化肌膚防禦力，讓肌膚重回柔軟彈潤、自然光澤，為乾肌、敏弱肌與熟齡肌膚族群，帶來乳霜的日常保養新方案。更添加大馬士革玫瑰香氣，揉合苦橙葉的清新綠意、迷迭香的草本氣息與廣藿香的溫潤尾韻，為每日保養時刻增添溫柔放鬆的療癒感受。

▲嘉丹妮爾 粉能亮胜肽澎潤霜 30ml／1,180元。（圖／廖怡婷攝）

面對季節交替、氣候變化帶來的肌膚不適推薦使用「換季穩膚保養組合」，只要三步驟由輕至潤為肌膚帶來層層呵護。首先，以金盞花舒緩平衡液為肌膚打底，補水同時舒緩不適；再搭配舒敏角鯊潤澤精萃，補充肌膚所需油脂、提升營養吸收力；最後以粉能亮胜肽澎潤霜溫柔封存養分，提升肌膚彈性與澎潤感，讓肌膚時刻維持水潤透亮，輕鬆養成健康澎潤肌。

▲嘉丹妮爾 金盞花舒緩平衡液 100 ml／480元、舒敏角鯊潤澤精萃 30ml／920元。（圖／廖怡婷 攝）

倩碧 極效舒敏保濕霜

倩碧極效舒敏保濕霜以即刻退紅Ｘ長期調理的雙重修護力，讓敏感不再反覆。添加益生菌修護科技從肌底強化防禦，穩定膚況、舒緩乾癢，使肌膚更具韌性與抵抗力；另外融合白藜蘆醇與藻類萃取，雙重鎮定並抵禦環境刺激；乳油木果油與亞油酸能深層滋養，重建肌膚屏障，讓修護更全面。

▲倩碧 極效舒敏保濕霜 50ml／1,600元。（圖／品牌提供）

雅漾 玻尿酸瞬透水光霜

採用法國雅漾精心研發的磷脂質包覆技術，包裹活性成分玻尿酸及蘆薈多醣，打造獨特的儲存庫效果，為肌膚帶來長效的滋潤與修護，讓肌膚可以維持水潤感。水光霜不只有皮膚科醫師的推薦，還經過多項安心測試：肌膚敏感性（HRIPT）、肌膚耐受性以及眼周耐受性測試，一瓶就可以同時滿足乳霜及面膜的需求，且因成分單純，懷孕以及哺乳期的媽咪也都可以安心使用，早晚塗抹在臉部、眼周和頸部，享受水光霜帶來一整天的水潤透亮感，為自己的一天帶來療癒的儀式感。

▲雅漾 玻尿酸瞬透水光霜 50ml／1,480元。（圖／品牌提供）

