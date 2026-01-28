試開箱／氛圍感美女必備唇頰兩用霜！打造融膚度神高的自然紅潤肌膚

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

彩妝單品不分固定功能，比如唇膏可以當腮紅、蜜粉可以當頭髮控油粉，一樣多用的小Tips廣受年輕族群喜愛，韓系彩妝I'M MEME就推出兩用的我愛奶霜唇頰水彩，讓每個女孩宛如美術生般，可以透過多種顏色打造出有趣好玩的化妝過程。

I'M MEME這次推出的我愛奶霜唇頰水彩，以軟管狀的水彩外型設計，有趣的是只要一點點就可以塗抹出很顯色的妝容效果，雖然是多用膏但使用起來可以感受到質地非常絲滑，像是奶油一樣很好推抹，同時在推開的過程中，會散發出一點淡淡的水光，等待10秒就會化為較為霧面的質感，算是很實用的單品。

我愛奶霜唇頰水彩在這次推出的5個色選之中，都是比較偏向紅色系或是帶一點點珊瑚橘的色調，整體來說比較適合嘴唇跟腮紅上妝，定位也很明確，唯一要特別小心的就是很容易擠太多，讓整個妝感太重，要特別注意用量。

另外一款也很推薦的彩妝多用棒出自KRYOLAN所推出的胭脂仙女棒，棒狀設計不僅使用起來更加精準，2026年初更是推出全新午夜桑葚色選，淡淡的紅色調融合一點點的紫色，不僅用起來很顯白，擁有提亮的效果，更是驅除蠟黃最推薦的色選，超好暈染的霜狀質地，完美融合底妝，妝效非常自然。