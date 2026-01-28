《臥底洪小姐》申有娜網讚神級選角　超絕腰臀比靠提高代謝的兩餐公式

fb ig video search mobile ETtoday

《臥底洪小姐》申有娜美貌炸裂！直角肩、超絕腰臀比靠越南春捲、每天運動、 6:30後禁食打造名品身材

▲ITZY 申有娜。（圖／取自igotyuandme IG、取自netflixtw IG，下同）

圖文／CTWANT

近期熱播的韓劇《臥底洪小姐》除了精彩的劇情，最讓網友津津樂道的莫過於「神級選角」！ITZY成員申有娜（Yuna）在劇中飾演女主角「洪金寶」（朴信惠飾）的妹妹「洪帳美」。兩人雖然實際年齡相差13歲，但同框時那驚人的相似度與視覺火花，讓粉絲大讚劇組選角的眼光。申有娜將那名不愛讀書、游蕩街頭卻熱愛美容的嘻哈女孩演得活靈活現，即便在戲劇大前輩面前，那份「美到發光」的自信與氣場依然讓大眾印象深刻。

《臥底洪小姐》申有娜美貌炸裂！直角肩、超絕腰臀比靠越南春捲、每天運動、 6:30後禁食打造名品身材

神級選角：與朴信惠共演「洪氏姊妹」

在劇中，申有娜飾演的「洪帳美」是一名女商畢業後就讀美容學院的20歲少女，兩人在劇中設定相差15歲，實際則是相差13歲。與姊姊朴信惠的穩重形象不同，她以充滿個性的嘻哈裝扮展現叛逆美。網友發現，申有娜的五官精緻度在高清戲劇鏡頭下再度被放大檢視，與朴信惠對戲時，兩人越看越像的姊妹感，讓這份「神級選角」成為劇中一大看點。

《臥底洪小姐》申有娜美貌炸裂！直角肩、超絕腰臀比靠越南春捲、每天運動、 6:30後禁食打造名品身材

ITZY 申有娜減肥靠精準飲食：提高代謝的「兩餐公式」

申有娜擁有人人稱羨的「直角肩」與「A4腰」，這背後是一套極為自律的飲食邏輯：

早餐定勝負：她堅持一定要吃早餐，以此啟動一整天的基礎代謝。

午餐不設限：午餐可以適量攝取澱粉，維持體力。

管理期減半：在體重管理期，她一天僅吃兩餐，並將份量減至原本的一半。

嚴格禁食令：晚上6：30後不進食，且晚餐後會減少飲水量，將水分攝取集中在白天，避免隔日水腫。

《臥底洪小姐》申有娜美貌炸裂！直角肩、超絕腰臀比靠越南春捲、每天運動、 6:30後禁食打造名品身材

ITZY 申有娜減肥靠聰明選食：飽腹感與壓力的平衡

面對高壓的工作與口慾，申有娜有自己的應對之道：

營養春捲法：她非常推崇越南春捲，營養均衡且飽腹感強，是減脂期的優質選擇。

低卡晚餐：晚餐多以沙拉搭配雞胸肉為主，且嚴格要求不加過多醬料與澱粉。

舒壓美食：壓力大時，她會選擇辛辣食物（如雞爪、炒年糕）來緩解情緒。若因工作必須吃宵夜，她會嚴格克制份量，通常會選擇雞爪來滿足口慾。

《臥底洪小姐》申有娜美貌炸裂！直角肩、超絕腰臀比靠越南春捲、每天運動、 6:30後禁食打造名品身材

ITZY 申有娜減肥靠每日運動：多鍛鍊維持好身材與體能

除了飲食，申有娜認為「動起來」是維持身材的不二法門：

一小時規律動：即便再討厭運動，她也會強迫自己早起，每天至少運動一小時。

多樣化鍛鍊：除了日常高強度的唱跳排練，她還會搭配皮拉提斯、重量訓練與散步。

睡眠瘦身法：她強調良好的睡眠品質能幫助熱量消耗，這也是她維持名品身材的重要環節。

《臥底洪小姐》申有娜美貌炸裂！直角肩、超絕腰臀比靠越南春捲、每天運動、 6:30後禁食打造名品身材

